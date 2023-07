El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participó ayer en el acto de inicio de campaña de las elecciones generales del 23 de julio en la Praza de Amboaxe de Ferrol, donde estuvo acompañado por la secretaria xeral de la formación gallega, Paula Prado. Rueda señaló que los comicios serán una gran oportunidad para darle “todo el apoyo a quien durante 13 años presidió la comunidad”. Así, afirmó que “es momento” de que Galicia “vuelva a enseñar un camino de política útil para los españoles” y de que en Madrid “se haga política a la gallega de la mano de Alberto Núñez Feijóo”. Según Rueda, “tras muchos menosprecios a Galicia, es el momento de un gallego y, tras mucho sanchismo, es el momento de la mayoría de los españois y Feijóo”.

El líder de los populares gallegos incidió también en la importancia de que Galicia cuente con un Ejecutivo “que se comprometa y cumpla en el reparto de los fondos europeos, en la transferencia de la AP-9, en los fondos para el Corredor Atlántico, en la llegada de los trenes Avril y en el défici de médicos. Recordó también el triunfo de José Manuel Rey Varela el 28-M en Ferrol para señalar: “Onde triunfamos co Opa Ferrol!, agora dicimos Opa Feijóo! para que triunfe o cambio o 23 de xullo”. Pola súa banda, o vicesecretario nacional de Organización do PP e cabeza de lista ao Congreso pola provincia da Coruña, Miguel Tellado, señaló que es momento de “volver ter un Goberno do que sentirnos orgullosos”.