A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo onte un chamamento para que a mocidade teña “unha implicación masiva” ao ”longo e ancho” de Galicia nas eleccións xerais do próximo 23 de xullo. Nun acto dirixido aos cidadáns máis novos da comunidade en Pontevedra, insistiu en que o seu partido “vai deixar a pel” para “pelexar por unha Galiza na que teñades futuro e poidades desenvolver os vosos proxectos de vida e para acabar coa emigración”.

“Sodes imprescindibles para conseguir, da man do BNG, un grupo galego forte no Congreso que loite por vós”, insistiu ante a xente nova. Así mesmo, denunciou que “nos últimos catorce anos tiveron que coller a maleta 200.000 galegos e galegas menores de 34 anos empurrados polas políticas do Goberno do Partido Popular”. “Hoxe vemos como en Galiza a alternativa para miles de mozos e mozas é elixir entre a precariedade ou a emigración”, manifestou Pontón.

A líder do BNG referiuse tamén ás “nefastas consecuencias das políticas do PP” que, nas súas palabras, “deixan unha Galiza cunha taxa de emancipación xuvenil das máis baixas do Estado, na que o acceso a unha vivenda en aluguer é “misión imposible”. “Hoxe os alugueres son inasumibles para a maior parte da mocidade, pero non hai unha alternativa de vivenda pública”, criticou.

En materia de sanidade, Pontón fixo especial fincapé nos problemas de saúde mental que afectan e preocupan á xente nova. “Galicia está na parte alta en problemas de saúde mental, pero está abaixo na atención da xente” sinalou. Nesta liña, detallou que “hai 10.000 galegos esperando por unha primeira consulta en psiquiatría”.

A candidata por Pontevedra, Carme da Silva, remarcou na súa intervención que “para o BNG a mocidade non é un simple caladoiro de votos, senón parte activa do cambio”. “É o presente do país”, recalcou a cabeza de lista. Ademais, aseverou que o Bloque defenderá en Madrid “actuacións para o retorno da xente moza emigrada”, de maneira concreta para “recuperar o talento científico e investigado emigrado”.

No acto tamén estivo presento o cabeza de lista para o Congreso na provincia de Lugo, Dani Castro, quen subliñou a importancia de que a mocidade “tamén faga política”. Así mesmo, ironizou sobre un Partido Popular “que lle anuncia á mocidade copas máis baratas en Madrid por afiliarse a súa organización xuvenil”. “Se hai que falar de copas fálase, pero penso que o que nos importa é a vivenda, ter traballo, poder formar os nosos proxectos de vida aquí sen ten que emigrar”, subliñou.