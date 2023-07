Pedro Sánchez se muestra satisfecho con su actuación en el debate cara a cara de este lunes contra Alberto Núñez Feijóo. Para el presidente del Gobierno, el candidato del PP se dedicó a levantar una "montaña de mentiras" tras la cual ocultar su falta "absoluta" de proyecto para el país.

Así se lo ha dicho Sánchez a la prensa española y extranjera que le esperaba a su llegada a la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania), en la que también ha anunciado un aumento de la contribución española a las misiones de la Alianza en Eslovaquia y Rumanía.

Feijóo dijo, por ejemplo, que el juez había archivado la causa del espionaje con el sistema Pegasus por la falta de colaboración de Sánchez, cuando en realidad lo ha hecho por la falta de colaboración de Israel; afirmó en varias ocasiones que Podemos no había firmado el pacto contra la violencia de género y Vox sí, cuando lo cierto es que fue al revés. Sánchez dijo, por su parte, que la inflación española cuando comenzó la guerra de Ucrania era del 2%, cuando en realidad superaba el 6%.

Uso "descarnado" de ETA

Durante buena parte del debate Sánchez cargó contra Feijóo por haber permitido la entrada de Vox en las instituciones del país (en Valencia, Murcia, Castilla y León o Extremadura). Este martes ha insistido en que Feijóo lleva a cabo una "inquietante táctica de abrazarse a Vox y a Santiago Abascal" lo que lleva a internarse en un "tenebroso túnel del tiempo". Y eso, opina, quedó claro en el cara a cara.

Sánchez también ha afeado a Feijóo el uso "descarnado" del terrorismo de ETA. Durante el debate, el socialista pidió a Feijóo que condenara el eslogan "que te vote Txapote", en referencia al terrorista etarra, usado por miembros del Partido Popular para criticar los acuerdos parlamentarios con el partido vasco Bildu. Ante la prensa desplegada en Vilna, el presidente ha subrayado que la violencia de ETA "afortunadamente desapareció hace 11 años porque la venció la democracia española".

El candidato socialista cree que el cara a cara (de cerca de dos horas de duración) le ha permtido tanto hacer balance de sus cuatro años de Gobierno de coalición. Él, dice, ha hecho ante los españoles propuestas sobre temas como las pensiones o los derechos del colectivo LGTBI o el feminismo. El debate fue visto por casi seis millones de españoles en Antena3 y La Sexta.

PP "abrazado" con Vox

El mensaje de Sánchez desde Lituania es coherente con el que mandan los responsables desde Ferraz. De hecho, la campaña del PSOE seguirá sin cambios pese al tropiezo en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, informa Marisol Hernández. Ferraz no reconoce el resbalón como sí lo hacen en el resto de la organización. Tratan de no caer en el derrotismo y apuntan a que Feijóo fue "bronco" y "aparcó la moderación", lo que le aleja de los votantes de centro.

En la misma línea se han expresado otros miembros del partido. La cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, ha acusado a Feijóo de "embrarrar con datos falsos e insidias" el debate.

Desde el PP han sacado toda la artillería comunicativa. "Ha sido un jaque mate. Vemos a Sánchez noqueado", se escucha en Génova. En la sede popular están sorprendidos porque el líder conservador “llevó la batuta” y supo ir encajando los temas en el terreno de su adversario, informa Paloma Esteban. No esperaban un Sánchez “nervioso, fuera de lugar en muchos momentos y que no supo reconducir sus posiciones casi en ningún momento”.

El propio candidato Feijóo considera que, tras el debate, se agranda su distancia con el socialista. Pedro Sánchez va a "perder por mucho", ha dicho. Confiesa que no esperaba que el debate le saliera tan bien. Pide, sin embargo, no confiarse. No da por derrotado a Sánchez y pide no subestimarle en lo que queda de campaña. Génova quiere mantener a su electorado movilizado, precisamente porque todas las encuestas le dan ganador y eso puede restar motivación a los votantes para acudir a las urnas en pleno mes de julio.