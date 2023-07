O presidente do PPdeG afirmou onte, nun mitin na localidade ourensá do Pereiro de Aguiar, que aspira a que, a partir do 23 de xullo, o Goberno “deixe de ser sanchista” e pase a ser “o dun galego que serve á maioría dos españois”. Na súa intervención, Alfonso Rueda reivindicou ao PP como un partido de goberno que, segundo dixo, “prefire centrarse en mellorar en lugar de buscar culpables”. Sinalou tamén que a súa formación “sabe crear emprego, baixar impostos e xestionar as crises” e dixo que goberna “desde a seriedade, a responsabilidade e o sentidiño que caracteriza os galegos”.

Neste sentido, o líder dos populares puxo como exemplo “o liderado” de Galicia na matriculación das escolas infantís, conseguido grazas a ser a única Comunidade que ofrece a gratuidade. Unha medida que, remarcou, porá en marcha Feijóo ao chegar ao Goberno central.

Apuntou, además, que a chegada do PP ao Executivo central materializarase “nun goberno que abra as portas das institucións á xente de a pé e non á xente do PSOE” e dixo que, con Núñez Feijóo como presidente, os populares saberán “repartir os cartos que veñen de Europa e non os reterán sine die”. Dixo tamén que o Goberno popular que, prognostica, sairá das urnas o 23 de xullo “pactará coa xente e non cos independendistas” e entenderá que “ onde mellor se pode xestionar a costa galega é desde Galicia”.

Pola súa banda, o presidente do PP de Ourense, Manuel Baltar, asegurou que a provincia está “completamente comprometida” con Núñez Feijóo e amosouse convencido de que o 23 de xullo “España responderá á solicitude de confianza do PP”.

“España merece un cambio de ciclo, abandonar o desgoberno e recuperar a senda da xestión. Porque sempre que gobernou o PP, foi recuperando as crises, os problemas e de falta de credibilidade xerados previamente polo PSOE”, explicou Baltar.

Mentres, a cabeza de lista ao Congreso por Ourense, Ana Vázquez, subliñou que “cada día de campaña pálpanse as ganas de cambio da xente” e que o que se ve e se escoita nas rúas da provincia de Ourense é “o anticipo da gran vitoria do PP”. O alcalde do Pereiro de Aguiar e candidato ao Senado, Luis Menor, comparou o “desleixo” do Goberno de Sánchez con Ourense fronte ao traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia a prol deste territorio.