As candidatas ao Congreso de Sumar polas provincias de A Coruña e Pontevedra, Marta Lois e Verónica M. Barbero desplazáronse no día de onte a Pontevedra para denunciar a “anomalía” que acontece na cidade do Lérez, ao contar coa única feira taurina da comunidade e tamén coa única praza de touros fixa. Unha situación que se da “en gran parte grazas ao apoio indirecto do Concello”, sinalou Martínez Barbero.

“O voto a Sumar é o decisivo para que haxa un goberno progresista” Por todo iso, dende a formación que lidera a tamén galega Yolanda Díaz, sinalan que defenderán que “Galicia sexa un lugar libre de corridas de touros, e que a comunidade avance no benestar e protección dos animais”, avanzou Marta Lois. “É indignante que exista financiación pública cos impostos de todos os galegos para celebrar este tipo de festexos que implican maltrato, dor e un exercizo gratuíto de tortura”, apuntou a cabeza de lista pola provincia coruñesa, que destacou tamén a necesidade de protexer á mocidade menor de idade para que non poidan acudir este tipo de espectáctulos que supoñan a morte dun animal.