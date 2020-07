Gómez-Reino reclama romper “con anos de recortes, privatizacións e desgaleguización no ensino público”

Santiago. A coalición Galicia en Común - Anova Mareas reclamou abrir a partires do vindeiro 12-X, unha etapa no Goberno galego que acabe “coas anos de recortes, privatización e desgaleguización” na educación pública, especialmente na infantil.

Deste modo o expuxo, o candidato da coalición rupturista, Antón Gómez-Reino, en declaracións aos medios onte ás portas dun centro A Galiña Azul en Compostela, onde reclamou á Xunta que reabra estas escolas infantís que “levan demasiado tempo pechadas”, resultando necesario que a Xunta adopte medidas “tanto pola conciliación das familias como polo benestar dos cativos”, explicou.

En clave electoral, Reino Varela recordou que a coalición que encabeza leva no seu programa os compromisos de elevar ao 7% o investimento autonómico en educación –que actualmente é do 3%– e facer gratuíta a escolarización dos nenos e nenas de 0 a 3 anos. Un feito que garantiría unha eduación gratuíta dende a infantil ata a superior. Posto que a coalición rupturista conta no seu programa coa ambiciosa medida de dar gratituidade ás matrículas nos graos universitarios das tres universidades galegas.

Unhas medidas que segundo Gómez Reino son “absolutamente necesarias” para deixar atrás “uns anos moi difíciles de “recortes” e “privatizacións” que, ademais, afondaron nun proceso que ven de lonxe, como é “a desgaleguización” dos máis pequenos.

“O próximo goberno ten que comprometerse coa educación infantil. O noso compromiso é facer a educación gratuíta de 0 a 3 anos, reforzar a inversión e acabar coa desgaleguización cunha eduación pensada por e para os nosos pequenos, tamén na nosa lingua e transmitindo a nosa cultura”, sentenciou o candidato da coalición a obter o prezado báculo de San Caetano.

BEIRAS ENTRA CON FORZA NA CAMPAÑA. Se tivésemos que personalizar en tan só unha figura o espazo electoral que hoxe lidera Antón Gómez-Reino, este sen ningún lugar a dúbidas sería o histórico líder nacionalista Xosé Manuel Beiras. O fundador de Anova-Irmandade Nacionalista ata este momento só participara en dous actos da coalición da que forma parte o seu partido, un na Praza do Campo Castelo, en Lugo e outro a través das redes sociais, onde mantivo unha conversa co seu “fillo político” Martiño Noriega.

Neste caso e acompañando tamén ao ex alcalde de Teo e Santiago, o veterán dirixente nacionalista desprazouse a Melide e Arzúa, alí arremeteu con forza contra Feijóo por “contar patrañas”.

O ideólogo do espazo rupturista, –xunto con Yolanda Díaz en 2012 coa conformación por aquel entón da Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) que provocou un auténtico sismo no sistema político galego– cargou con forza contra Feijóo pola xestión durante os seus once anos no Goberno das residencias de maiores que baixo o seu punto de vista, o coronavirus demostrou errado.

Fixóo cun ton duro, como o que o caracteriza “quere ter os votos da xente para logo machacar á xente. Ese é o Núñez que recauda os votos dos vellos e logo fainos morrer coa covid nas residencias privatizadas”, dixo Beiras tras reunirse cos rexedores de Melide e Arzúa.

O nacionalista reprochou que as políticas do desenvolvemento rural do PPdeG estiveron orientadas nos once anos dos seus gobernos a “desertizar o país” e suprimir todos os servizos para evitar que exista un futuro para a sociedade residente nestes espazos. Por este motivo, Beiras Torrado pediu o voto no vindeiro 12-X para sacar de San Caetano “ao presidente usurpador” e evitar deste xeito que siga poñendo ao rural “en extinción”. MATEO GARRIDO