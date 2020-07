Gonzalo Caballero apela al único voto útil para desbancar al PP

Solo. Sin el anunciado arropo de Pedro Sánchez, que este viernes se quedó en tierra por una avería técnica en el avión que debía trasladarle a Vigo, y que desde Madrid conminó a llenar las urnas de votos socialistas “para que Galicia avance”, el candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, saltó a la arena de Castrelos impulsado por el rock contundente de ACDC para dirigirse a todos los progresistas y clamar por “el voto útil al único partido que garantiza el cambio de Galicia” y para que “no se pierda un voto por las carreteras, ni en las casas”. Insistente pidió: “votad socialista para poner fin al PP y retirar a Feijóo de los recortes, los retrocesos y los retrasos de nuestro pais en servicios básicos como la sanidad y la educación” y evitar la pérdida constante del talento de los jóvenes que se ven forzados a salir de Galicia por la falta de oportunidades.

Ante el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el ministro de Transportes, el candidato hizo un llamamiento especial a los votantes de Vigo que en las últimas elecciones generales y municipales dieron su respaldo mayoritario al PSOE, seguro de que “si ganamos en Vigo, ganamos en Galicia”.

Gonzalo Caballero apeló a la “movilización masiva” de quienes quieren un gobierno progresista y conminó a los votantes a “no quedarse en casa para después tener que seguir protestando en la calle durante otros cuatro años mas”.

Enérgico, defendió que en Galicia el “cambio posible” es el del PSdG porque “somos un partido comprometido. No somos nacionalistas, somos galeguistas. No somos rupturistas, somos reformistas. Somos socialistas que tenemos proyectos concretos concretos, plausibles y que se pueden llevar a cabo”, argumentó.

Ante el final de la intensa campaña, el candidato socialista defendió que la reconstrucción post-covid de la comunidad “hay que hacerla por la izquierda”, especialmente tras los once años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo que “deja” a una Galicia “que va a peor”, con 70.000 empleados menos y “en los que no ha sido capaz de generar empleo”. Incidió en que todos los indicadores señalan que la comunidad “es mas pequeña que hace once años, con recortes como los 2.000 millones de euros en sanidad.

Ante la demanda de Alberto Núñez Feijóo de conseguir una “prórroga de cuatro años más al frente de la Xunta”, afirmó que los gallegos “no podemos soportar una losa de otros cuatro años encima de nuestra economía, de nuestros servicios públicos y en la vida de nuestro pais”.

Para Gonzalo Caballero el candidato del PP, al que acusa de desarrollar una política de “deslealdad y de confrontación”, es parte de los problemas y no de las soluciones”, de ahí la insistencia en que Galicia tiene que “desatascarse” sacando al PP del gobierno de la Xunta. “Desatasquemos el embudo que implica la derecha al frente del gobierno gallego”, clamó.

Seguro de la creciente fortaleza del PSdeG en Galicia, llamó “no bajar la guardia”, convencido de que la “derecha del PP y sus aliados de ultraderecha están dispuestos a gobernar si les dan los números”. Instó a mantener “todas las alertas encendidas” ante la posibilidad de que Vox entre en el parlamento en un escenario de baja participación.