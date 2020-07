Gonzalo Caballero comprométese a defender as universidades fronte a un PPdeG que “pon en risco” o público

··· Pedro Duque foi ao Porriño para visitar unha empresa na que se fabrican vacinas destinadas a ensaios clínicos de covid-19. En concreto, CZ Vaccines e Biofabri do grupo Zendal. Na visita, Duque observou os principais proxectos nos que a biofermacéutica traballa co gallo de crear vacinas útiles para a sociedade.

··· En concreto, CZ Vaccines prepara a fabricación dos lotes clínicos da vacina MVA-COVID-19(S) desenvolvido polo grupo Poxvirus e vacinas do CNB-CSIC liderada polo equipo do Dr. Mariano Esteban. Ademais, outro proxecto traballa nunha vacina de AND fronte ao coronavirus a cargo do equipo do Dr. Vicente Larraga.