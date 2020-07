Gonzalo Caballero traslada desde unha batea que o sector do mar terá "un aliado" co PSdeG no Goberno

A Illa de Arousa (PONTEVEDRA). EP. O candidato do PSdeG ás eleccións autonómicas do próximo 12 de xullo, Gonzalo Caballero, mostrou este luns o seu compromiso co sector do mar, que terá un goberno "aliado" co Partido Socialista na Xunta de Galicia.

O tamén xefe de filas dos socialistas galegos subiuse a bordo dun pequeno veleiro no Porto de Xufre, na Illa de Arousa (Pontevedra), este luns para visitar unha das bateas do polígono Camabados A, onde un traballador do sector explicoulle o labor que realiza.

Acompañado polo alcalde desta localidade, Carlos Iglesias, e o candidato pola provincia Julio Torrado, Gonzalo Caballero aproveitou esta visita para subliñar o seu compromiso co sector do mar. "É un ámbito que coñezo ben porque en 20 anos de actividade económica -é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo-- traballei moito sobre os aproveitamentos marítimos e, especialmente, do sector do mexillón e do mundo das bateas", explicou o socialista.

"Por tanto, é un pracer estar hoxe aquí, na Illa de Arousa, para reafirmar o compromiso dos socialistas galegos coa xente do mar, o mundo do mar e todo o complexo industrial que ten que ver con el", sinalou.

Na súa intervención, Gonzalo Caballero lamentou que durante os 11 anos de goberno de Feijóo faltasen "axudas, previsións e formulacións" para este ámbito da economía, situación que, conforme apuntou, levou a que "cada catro días desaparecese un buque".

Fronte a iso, deixou claro que está "preparado" para gobernar Galicia "apostando polo sector do mar, pola pesca" e "defendendo os intereses dos buques, os pescadores e de todo o complexo industrial que está nas costas galegas.

"Garantimos que todas aquelas actividades industriais que están a funcionar de acordo ás normativas legais e requisitos ambientais, manterán toda a súa actividade cun goberno socialista á fronte da Xunta, que terán no presidente un amigo do sector do mar, da pesca, un aliado para defender en España e no mundo a actividade do noso sector pesqueiro", apuntou.

"Galicia é pesca e é mar", exclamou o aspirante socialista á Xunta, que defendeu unha Galicia "aberta ao mar" e que "explote con respecto ás normas de sustentabilidade" os recursos mariños. "Defenderemos en cada medida de goberno ao noso sector", incidiu.

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Neste sentido, Gonzalo Caballero avanzou que se chega ao goberno despois das eleccións do próximo domingo aprobará un "plan de comercialización dos produtos primarios da pesca e de proximidade".

"Estaremos en contacto con todos os actores fundamentais do mundo da pesca para traballar nunha folla de ruta compartida", sinalou para indicar que tamén negociarán en Europa "con todas as medidas necesarias" para conseguir o mellor escenario para esta industria.

COVID-19

Segundo explicou, ademais, o proxecto dos socialistas recolle "decenas de medidas" para apoiar aos pescadores e armadores en todos os ámbitos nos que, por problemas derivados do coronavirus, teñen menos ingresos ou máis dificultades para exercer a súa actividade con normalidade.

"A COVID-19 esta cambiando todo, está a cambiar tamén as actividades da pesca, e temos que apoiar financieramente aos pescadores para que poidan desenvolver a súa actividade con normalidade", sinalou.