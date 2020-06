Industria, economía y covid centraron una confusa confrontación a siete

Pode seguir o debate en directo aquí.

EP. EFE. Redacción. Política industrial, situación y futuro económico y gestión sanitaria de la crisis del covid-19 centraron este lunes un debate a siete en la CRTVG que fue rígido y confuso, en el que siete candidatos realizaron mucho ataque-defensa y esgrimieron pocos argumentos e iniciativas. Los candidatos de PSdeG, Galicia en Común y BNG -Gonzalo Caballero, Antón Gómez-Reino y Ana Pontón- expresaron su apuesta por la intervención pública de la planta de Alcoa San Cibrao -en Cervo (Lugo)- como vía para garantizar su continuidad y salvar los más de 500 empleos en la factoría. Un segundo bloque centrado en la economía y en el que el presidente autonómico y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, esgrimió los datos de Encuesta de Población Activa, afiliaciones a la Seguridad Social y paro como avales de su gestión al frente de la Xunta, al tiempo que defendió que durante su once años de gobierno “Alcoa no cerró” y ahora, dice, está amenazada por “el tridente” que representan PSdeG, En Común y BNG. Lo único que gestiona Feijóo de maravilla es su imagen, señaló el candidato de Marea Galleguista, Pancho Casal, que, como los representantes de PSdeG, En Común y BNG acusaron al presidente de “manipular” las estadísticas a su favor. Por su parte, Beatriz Pino (Ciudadanos) apeló a centrarse en proteger a la clase media para que “no paguen otra vez” la crisis abierta por el coronavirus, mientras que Ricardo Morado (Vox) reclamó la reducción de “los gastos políticos innecesarios” para “destinar a cosas precisas y concretas”.

ECONOMÍA Y POLÍTICA INDUSTRIAL

El debate electoral de Galicia ha sido escenario este lunes de un bronco enfrentamiento de los principales partidos políticos de la oposición con el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, a quien le han afeado los malos datos económicos de la Comunidad, mientras que él ha replicado alegando “estabilidad” y “experiencia” para reconducir la situación tras la pandemia. En el debate a siete de la Corporación de Radio Televisión de Galicia, la oposición se ha mostrado especialmente crítica con la política industrial de la Xunta de Galicia y ha coincidido en cifrar en 70.000 los puestos de trabajo perdidos en los once años de Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el candidato popular ha recalcado que los datos de estudios como la encuesta de población activa (EPA) o los afiliados a la Seguridad Social avalan su gestión, a la vez que ha afirmado que su partido es el único capaz de “aplicar el programa de forma inmediata” a partir del 12 de julio.

“Nosotros no tenemos tiempo que perder”, ha agregado, además de tratar de acentuar las diferencias entre los partidos de la oposición al preguntarles “cuál es su programa” y especular con si son “compatibles entre si” fuerzas como el PSdeG o el BNG. Precisamente el aspirante socialista, Gonzalo Caballero, ha sido de los más incisivos a la hora de cuestionar el relato del presidente de la Xunta, puesto que lo ha interrumpido en múltiples ocasiones, al igual que al representante de VOX, Ricardo Morado, con quien ha mantenido un tenso enfrentamiento dialéctico. En el plano programático, Caballero ha defendido la urgencia de dar a Galicia una “nueva política económica y una nueva política industrial” para que la salida de la pandemia “no deje a nadie en la cuneta” tras once años de gobiernos ineficaces de un PP que -ha criticado- “vive en una Arcadia feliz” sin dar soluciones a los problemas.

La candidata del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que las cifras económicas de Núñez Feijóo “dan miedo” tanto en la agricultura, “con 23.000 empleos perdidos, tres de cada diez, en once años”, como con “la destrucción del tejido industrial”, tras lo que ha insistido en “poner sobre la mesa de Sánchez la intervención de Alcoa”. Asimismo, Pontón ha parafraseado a un expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, para acusar a Núñez Feijóo de “usar los datos igual que los borrachos las farolas, agarrándose a ellas para no caerse y no para iluminarse”, tras lo que ha señalado que Galicia “no necesita a un presidente que se comporta como un oportunista y vende humo, sino a una presidenta dispuesta a defender los intereses productivos de Galicia”. El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, se ha comprometido a “aplicar el artículo 30 del estatuto de autonomía para intervenir Alcoa en el minuto uno”, tras lo que ha enumerado una serie de empresas que han cerrado durante los últimos once años, como “Poligal, Isowat, Barreras, Viriato o una interminable lista”. La gente sabe que cumplimos cuando estamos en el Gobierno, como Yolanda Díaz, apostando por el diálogo con los agentes sociales, la economía circular y la reindustrialización del tejido productivo”, ha proseguido Gómez-Reino, quien también ha apostado por la creación de una banca pública gallega.

Mientras tanto, Beatriz Pino, de Ciudadanos, ha sostenido que Galicia “necesita centro, moderación, consenso” para afrontar una difícil etapa y, aunque no ha hecho gala de propuestas específicas, ha reivindicado la capacidad de su partido para pactar a uno y otro lado del espectro político como garantía en un futuro.

En cuanto a VOX, Ricardo Morado, enzarzado en su discusión con Caballero, ha criticado el excesivo gasto público y se ha comprometido a reducirlo para poder atender las dificultades existentes, que ha citado enumerando un largo listado de empresas desaparecidas ante la inacción de “los partidos de gobierno”.

Por su parte, el candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, ha afeado que Núñez Feijóo haya hablado de “certezas”, que “no se pueden prometer en un contexto como el actual”, y ha apostado por “elevar la inversión por la energía eólica”. EFE

RIFIRRAFE

El primer rifirrafe del debate electoral que este lunes acoge la Televisión de Galicia (TVG) ha llegado en el segundo bloque, dedicado a la economía. El protagonista central ha sido el candidato socialista, Gonzalo Caballero, que se ha enganchado con Beatriz Pino, de Ciudadanos, y Ricardo Morado, de Vox. El primer duelo dialético del debate ha llegado cuando la candidata naranja se refirió a la actitud de Gonzalo Caballero durante la intervención que abrió el bloque. “Los ciudadanos quieren soluciones, no gritos”, señaló Beatriz Pino, a lo que el socialista afeó que “lo que hace Ciudadanos” es limitarse a dicursos “sin concreción”. El segundo enfrentamiento dialético llegó cuando el candidato de Vox por A Coruña, Ricardo Morado, tomó la palabra para indicar que las propuestas de su formación, como “reducir el gasto político innecesario”, “no son escuchadas” por el resto de partidos. “Porque son malas, son malísimas”, espetó Caballero, que afirmó que el líder de Vox, Santiago Abascal, “lleva toda la vida en chiringuitos”. “Pregúntele a él”, añadió el socialista. En ese momento, Ricardo Morado mostró dos fotos en las que se veían grupos de manifestantes en actos de Vox durante esta campaña que identificó como “cachorros” de los partidos presentes en el debate que “vienen a los actos a escupir e insultar”.

BLOQUE SOCIAL

El tercer bloque de discusión en el debate de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) fue lo que los candidatos aprovecharon para concretar propuestas en el ámbito social, como son la conciliación de la vida familiar y laboral y la educación. Así, el siete candidato se situaron al lado de las políticas sociales, aunque con distinta visión. De esta manera, el candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, hizo balance de su gestión y, en concreto, después de la crisis sanitaria del coronavirus para apoyarse en las palabras de Fernando Simón: “excelente”.

El candidato a la reelección defendió que hoy en día Galicia tiene las políticas sociales “más potentes” con 50 millones de euros y puso el ejemplo de las 45.000 familias beneficiarias de la Tarjeta Bienvenida, el bono que se otorga por bebé nacido a sus progenitores durante lo primer año de vida --y extensible hasta lo tres en función de renta--. Además, reivindicó que la Comunidad gallega es la que cuenta “con más profesores por alumno” y la que tiene “las mejores notas de la historia” según el informe Pisa, así como la que cuenta con las “tasas más bajas” de toda España en sus universidades.

“Políticas letales para la sanidad, para la educación y para las residencias”, sintetizó el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien expresó uno “compromiso claro con una Galicia feminista, LGTBI”. Caballero acusó a Feijóo de “dejar una Galicia peor, un mal gestor que recortó de forma continua” el personal en la sanidad. Frente a eso, el candidato socialista comprometió “5.000 plazas estables en personal sanitario”, una red pública de residencias y la gratuidad de los libros de texto, así como ordenadores para todos los escolares.

ABRIR RESIDENCIAS

Pancho Casal, por parte de Marea Galleguista, y después de acusar a Feijóo de “vivir nos “Mundos de Yupi””, comprometió abrir las residencias de mayores “ya”, una red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, un parque público de vivienda y un plan de choque contra lo “feminicidio”, entre otras medidas.

“Si son presidente de un gobierno de izquierdas y progreso, tenemos el compromiso de que el 15 van a estar abiertos los centros de día de este país”, destacó, por su parte, el candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino. “Dos peticiones: abra los centros de día mañana antes que pasado y recupere Povisa para el público”, puso enzima de la mesa, en su turno de palabra, el candidato de Marea Galleguista --coalición de En Marea, Compromiso por Galicia y Partido Galleguista--.

DEFENSA DE GESTIÓN

Feijóo insistió en que, en el once años de gobierno, se lograron actuaciones como pasar de 973 plazas a 3.377 en residencias. Y ante las peticiones de abrir las residencias de mayores, defendió que el que quiere su gobierno es “cuidar a los mayores, familias y a los trabajadores”, así como también a los niños --de las escuelas infantiles--: “preferimos tener todas las garantías”. “ES la única comunidad que mantiene los centros cerrados”, le reprochó la candidata del BNG, Ana Pontón, quien incidió en que “claro está que no sólo esconde las siglas (de su partido), sino también el programa”. Así, le recriminó que “quiera convertir la universidad en online” y le preguntó “que es la telesanidade” y, ante las aclaraciones de Feijóo sobre los cambios en la propuesta de universidades, Pontón incidió en que “se retiró porque les mandaron” y se preguntó “por que le molesta la verdad”.

“Política social también es esto”, dijo la candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, quien exhibió los dos recibos del peaje de la AP-9 que tuvo que abonar en el viaje hasta Santiago de Compostela. También se refirió la que “no es fácil formar una familia”, por la falta de medidas de conciliación, y contó el número de mujeres del debate --dos, ella y Pontón-- para evidenciar la necesidad de dar apoyo a las mujeres.

Entre las medidas lanzadas por Pendiente, se encuentran: escuelas infantiles gratuitas, racionalización de horarios laborales, familias numerosas con dos hijos y monoparentales, libros de texto y clases de inglés en verano gratuitas, y aumento de los permisos de paternidad --equipararlos a mujeres--.

El candidato de Galicia en Común denunció lo “desmantelamiento” de los servicios sociales y lo “aumento de la financiación a los centros que segregan por sexo”. Así, y después de reivindicar las medidas del Gobierno central como el salario mínimo interprofesional, las medidas para financiar los ERTE y aprobar un ingreso mínimo vital, una medida “histórica” que Feijóo “primero criticó y luego quiso apropiarse”.

Gómez-Reino también advirtió de que no sólo se trata de “crear empleo”, sino “crear empleo de calidad”, porque hay que acabar con que “la gente trabaja para ser pobre”.

TRABAJO PAR MANTENER FAMILIA

A cabeza de lista de Vox por la Coruña, Ricardo Morado, que a lo largo del debate apostó por recentralizar la sanidad pública, advirtió de que “el café para todos fue café para los nacionalistas y miseria para todos los demás”. “La mejor política social”, dijo, es un trabajo que “permita mantener una familia”, como, añadió, hizo “su padre”.

Las propuestas aportadas son un pin parental para “acabar con el adoctrinamiento” en las aulas, una consellería de Familia, cheque escolar, ?libre elección? de la educación en gallego y castellano. Además, en este bloque temático aprovechó para denunciar que los demás partidos “no quisieron preguntas”.

En el debate también se coló la cuestión lingüística. Mientras que Vox apostó por una educación en la lengua que elijan los padres, Ana Pontón lamentó que se siguiera “prohibiendo” la enseñanza de matemáticas en gallego con el denominado decreto del plurilingüismo. Feijóo subrayó que su política es la del “bilingüismo cordial”.

El secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha pedido este lunes la movilización masiva del electorado progresista en los comicios autonómicos del próximo 12 de julio para construir “una Galicia mejor” a partir de esta fecha. Caballero ha cerrado su participación en el debate electoral organizado esta noche por la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) con un último minuto de discurso en el que ha reivindicado que Galicia es su “causa” y ha arengado a los votantes para que participen en las elecciones y se pueda formar un gobierno “que defienda los servicios públicos, la dignidad de los mayores y las oportunidades para la gente más joven”. Así pues, ha querido situarse como el “cambio con garantías” en el que “los gallegos pueden confiar” y ha incidido en el “poder del voto”, ya que “por un voto se decide un gobierno”: en este caso, entre PP o PSOE. “En una crisis como esta no es lo mismo que gobierne la derecha a que gobierne la izquierda”, ha agregado Caballero, que ha concluido recitando sus eslóganes de campaña: “Hazlo por Galicia, hazlo por ti. Es la hora del cambio”.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha aprovechado el cierre del debate a siete en la TVG para invitar al electorado a “romper con el pasado y abrir el futuro” al poner a la primera mujer presidenta de la Xunta. En su minuto de cierre en el único debate que tendrá lugar en la campaña electoral para los comicios del próximo 12 de julio, Pontón proclamó: “En Galicia tenemos todos los recursos pero debemos confiar en nosotros”. “Ilusión no me falta si me dais esa oportunidad, daré lo mejor de mí”, finalizó su intervención.

A candidata de Cidadáns á Presidencia da Xunta, Beatriz Pino, convidou aos galegos a acudir a votar o próximo 12 de xullo “sen medo” e finalizou o debate a sete na TVG proclamando que Galicia ten “moito que gañar cun proxecto” como o do partido laranxa.

No seu minuto de peche no único debate que terá lugar na campaña electoral para os comicios do próximo 12 de xullo, Beatriz Pino referiuse aos “meses moi duros” pasados en plena crise do coronavirus.

Respecto diso, recoñeceu que “a clase política non estivo á altura” e que os cidadáns non teñen “a cabeza” nas eleccións, senón en superar a situación xerada pola pandemia. “Non te conformes, sal a votar sen medo, pensando que os galegos temos moito que gañar”, finalizou a súa intervención.

LA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19

Ante las críticas por la gestión de la crisis del covid-19, el candidato popular a la Xunta y presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió la anticipación de su gobierno en determinadas decisiones y censuró la actitud de los otros aspirantes:“Si ustedes tuivesen que gestionar la pandemia non hablarían con tanta ligereza”. Los candidatos del PSdeG, Galicia en Común, BNG y Marea Galeguista han aprovechado el primer bloque del debate de la CRTVG para echar en cara la “privatización” de las residencias de mayores de Galicia al presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, titular del Gobierno gallego ha considerado que si estas formaciones hubiesen tenido que gestionar la pandemia “no hablarían con tanga ligereza y demagogia” y ha subrayado que en Galicia “no se dio ni una sola vida por perdida”. El número de contagios y de fallecimientos en estos centros ha centrado el primero de los bloques temáticos del debate electoral a siete que este lunes ha acogido la Corporación Radio Televisión de Galicia.

En su primera intervención, la candidata del BNG, Ana Pontón, criticó la gestión de la pandemia por covid-19 realizada por el Gobierno de Núñez Feijóo, indicando que fueron errores no exigir el cierre de Madrid, no proteger las residencias de mayores y los recortes practicados en la sanidad durante años. La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha recordado a los “verdaderos héroes y heroínas” de la crisis del coronavirus y se ha dirigido a los mayores y al rural en sus primeras palabras para reivindicar a ambos. En el primer minuto de su intervención en el debate organizado por la CRTVG, y tras intervenir en cuarto lugar en esta primera parte de la contienda, Pontón ha empezado a la 619 personas fallecidas por coronavirus, “especialmente, después de una vida de duro esfuerzo, fueron abandonadas el momento que más necesitaba a las instituciones”. Asimismo, Pontón ha dicho que la crisis sanitaria, a la cual dedicó su primera intervención, mostró “las deficiencias” que hay en el sistema hacia los mayores y ha desvelado “la necesidad de modificar un sistema de residencias” para que “no se haga negocio con el derecho a una vejez digna”. Además, esta crisis sanitaria ha revelado, añadió, que “la gente del rural llenó las neveras de la ciudad” y ha reivindicado el trabajo de “transportistas, cajeras de supermercado, profesorado” y “el personal sanitario”, que ha estado en primera línea con “un gran sacrificio”. Pontón ha asegurado que no se deben “olvidar nunca” a los muertos y a los “verdaderos héroes y heroínas de esta crisis”.

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha arrancado el debate a siete que este lunes acoge la Televisión de Galicia (TVG) con una la advertencia al electorado de que “no es lo mismo cuando gobierna el PP que el PSOE”.

En el minuto de apertura de este debate, que será el único que tendrá lugar en la campaña electoral para los comicios del próximo 12 de julio, Gonzalo Caballero ha defendido que los socialistas “no dejan a nadie en la cuneta”. “El 12 de julio nos jugamos el futuro del país en el que vivimos, si vamos a salir por la izquierda o por la derecha” tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, proclamó Gonzalo Caballero, quien inició sus palabras con un reconocimiento al orgullo de sentirse gallego y al trabajo realizado durante el confinamiento con el seguimiento de las medidas decretadas por las autoridades. Asimismo, tuvo un recuerdo para aquellos que perdieron a un ser querido y quienes sufrieron la enfermedad. El dirigente socialista aprovechó también para lamentar que además del debate a siete de hoy no haya otros cara a cara con el presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de utilizar la TVG “de forma sesgada y manipulada”.

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado su intervención en el único debate que enfrentará a los siete principales partidos que concurren a las elecciones del 12 de julio, con unas palabras de agradecimiento a los gallegos por su “comportamiento ejemplar” durante el coronavirus. “Quiero empezar agradeciendo el el comportamiento ejemplar del pueblo gallego, de los profesionales sanitarios y de todos los que están en sus casas. Gracias a ellos, Galicia fue la primera comunidad en salir del estado de alarma y muchas vidas se salvaron. Les pido seguir con esa responsabilidad en los próximos meses”, ha apelado, en su primer minuto del debate. Feijóo, quien ha intervenido en primer lugar, ha lanzado un mensaje a todas las familias de las 619 víctimas mortales del coronavirus, y un mensaje de ánimo a todos aquellos gallegos “preocupados por el futuro”. “Ojalá este debate sea útil”, ha llamado el presidente gallego, quien ha insistido en un mensaje que está marcando su campaña: los ciudadanos tendrán que elegir el 12-J entre “un multipartito de diez partidos aquí representados” o un solo partido, el PPdeG, al que él representa. “Si ustedes quieren”, ha ofrecido. Su mensaje lo ha completado asegurando que si le dan la “mayoría” suficiente, ofrece un proyecto para gobernar “desde el primer día”.

El candidato de Marea Galeguista a la presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha inciado el debate diferenciando su candidatura de la opción que representa el presidente gallego, Ablerto Núñez Feijóo, y “el tripartito de Sánchez” en alusión a PSdeG, BNG y Galicia En Común -en la que se integra Unidas Podemos-. En el primer minuto con el que cada candidato ha abierto el debate, Casal --segundo en intervenir-- ha señalado que en estas elecciones autonómicas del 12 de julio existen “tres opciones”: “votar a Feijóo, al tripartito del señor (Pedro) Sánchez o votar a Marea Galeguista”. Así, ha reivindicado la coalición de En Maera, Compromiso por Galicia y Partido Galeguista como la “única” formación en liza en este proceso electoral que “tiene las manos no atadas” y toma sus decisiones “desde Galicia”. Casal se ha referido a su condición como diputado de En Marea en los últimos cuatro años como presentación, una Cámara que, dice, el PP “amordazó para no atender los problemas” de los gallegos.

También se ha detenido en los últimos cuatro meses, marcados, según Casal, por una “tragedia” del coronavirus que la Xunta, dice, “impidió” abordar desde la diputación permanente, órgano interino del Parlamento gallego. Así las cosas, ha pedido el voto para Marea Galeguista como opción para abordar “una nueva normalidad justa y sostenible” que ha de definirse “desde Galicia”.

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, ha apelado a “construir el futuro” a partir de las elecciones del 12 de julio para que Galicia deje atrás “los 10 años de cuarentena” que, dice, han significado la década de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Gómez-Reino ha dedicado buena parte del primer minuto del debate a siete que este lunes acoge la CRTVG a presentarse personalmente ante los gallegos tras agradecer a los gallegos la actitud mantenida durante el confinamiento del coronavirus. “Estoy orgulloso de la ciudadanía de mi pueblo”, ha apostillado. “Soy nacido en el 80. Tengo 15 años de vida laboral, en los que he trabajado por cuenta ajena, como autónomo y los últimos años como diputado”, ha apuntado Gómez-Reino, parlamentario en el Congreso desde 2015, primero como representante de la coalición En Marea y desde hace un año de Galicia en Común. Tras señalar su condición de padre de dos hijas, el secretario xeral de Podemos Galicia ha afirmado que “como la gran mayoría” de la sociedad “salía emocionado” a las 20,00 horas durante el confinamiento para apluadir a los sanitarios y trabajadores. Llebamos 10 años en Galicia en cuarentena, con un país totalmente paralizado. Necesitamos nuevas ideas para constuir un futuro para el país”, ha sentenciado Gómez-Reino, que se ha ceñido a los 60 segundos asignados a cada candidato para abrir su participación en el debate.

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Xunta, Beatriz Pino, ha aprovechado el primer minuto del debate a siete bandas que se celebra en la CRTVG para presentarse como cabeza de lista y, lo ha hecho, mostrándose conocedora de los “problemas” de los gallegos. Además, ha apelado al voto de los que “no se conforman”. Así, en los primeros compases de este debate, Beatriz Pino, que recordó que tiene 44 años y tiene dos hijos adolescentes, ha manifestado que es el “momento de devolver un poco de lo que hicieron por nosotros” los mayores. Además, ha manifestado que se presenta porque no quiere quedarse “de brazos cruzados” para “ver cómo se tienen que ir fuera” para buscarse “un futuro”. “Estoy aquí porque soy una mujer trabajadora y orgullosa de haber nacido en esta tierra, pero no me conformo”, ha enfatizado Beatriz Pino, quien ha indicado que la persona que esté al frente del Gobierno de esta tierra “tiene que ser una persona que conozca los problemas de los gallegos” para llegar a final de mes, saber lo que cuesta “cuadrar” un horario para llevar a los hijos al colegio, para “conciliar” con el trabajo. Pino ha reconocido que es su “primer debate electoral” y, por ello, “no tiene una tarea fácil por delante”. “Pero sin duda es mucho más fácil de lo que están pasando los miles de gallegos que están viendo la Televisión de Galicia”, ha apostillado. En este escenario, ha apelado a los gallegos para que el próximo 12 de julio “piensen el voto” y que sea “sin conformarse”. “Galicia y los gallegos tenemos mucho que ganar”, ha remarcado.

El cabeza de cartel por A Coruña de Vox, Ricardo Morado, ha aprovechado su primer minuto en el debate organizado por la CRTVG para erigir a su partido en “el verdadero voto útil” frente al resto de aspirantes, representantes de las fuerzas ubicadas “a su izquierda”, a quienes ha identificado como los partidos “del consenso progre, los seis partidos de gobierno”. “Uno son parte del Gobierno criminal y otros lo apoyan. Todos son responsables del clima antidemocrático y violento en el que transcurre la campaña aquí y en el País Vasco”, ha sentenciado. “Aquí tenéis al alumno aventajado del nacionalismo, el candidato del PPdeG, que nos dice quién es buen gallego y quién no”, ha esgrimido, en alusión al popular Alberto Núñez Feijóo. Todo ello, ha añadido, mientras el popular “alaba la gestión de un Gobierno responsable de más de 40.000 muertos”. A sus familias y amigos les ha trasladado sus condolencias. “Nosotros somos Vox”, ha contrapuesto, antes de añadir: “una alternativa real, que defiende lo mismo antes y después de la campaña, lo mismo aquí y en Murcia, en Tui y en Burela”. “Una alternativa que defiende el campo, el mar y la industria; una alternativa que defiende a los padres y su derecho a escolarizar a sus hijos en el idioma que quieran sin imposiciones nacionalistas. Una alternativa que quiere defender su voz en el Parlamento de Galicia. Somos el verdadero voto útil”, ha zanjado.

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DE ALCOA

Una veintena de trabajadores de Alcoa se han concentrado este lunes en el debate electoral organizado por la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para trasladar sus demandas a los candidatos de las principales fuerzas políticas. De este modo, los trabajadores han exhibido frente a las instalaciones de la CRTVG en San Marcos pancartas con un lazo azul y el lema “Alcoa se salva luchando”, así como chalecos con las consignas “energía solución” o “Alcoa despidos no”. La plantilla de Alcoa San Cibrao lleva movilizándose desde que la multinacional aluminera anunciase su voluntad de despedir a 534 trabajadores de la factoría y el próximo miércoles tiene previsto concentrarse ante la sede de la Xunta de Galicia en Santiago para reclamar al Ejecutivo gallego “que trabaje con el Gobierno para salvar la factoría”. A su llegada al debate, el candidato de Galicia en Común-Anova-Mareas, Antón Gómez-Reino, retrasó su intervención inicial unos veinte minutos asegurando que había estado acompañando a los trabajadores. EFE