“Loitarei para consolidar o galeguismo progresista, transversal e dialogante”

Francisco Casal Vidal (A Coruña, 1955), enxeñeiro industrial, desde os 21 anos traballou en empresas do sector enerxético alemás e holandesas, ata que con 26 anos foi contradado por Unión Fenosa para dirixir o mantemento das centrales hidráulicas de toda Galicia. Sete anos despois montou a primeira produtora profesional de cine en Galicia, da man da cal saíron adiante proxectos como Sempre Xonxa, Continental e Xurxa. Con seis premios Goya no seu haber, no ano 2014 membros de Podemos explicáronlle o proxecto e en 2016 foi elixido deputado por En Marea. Fracturada aquela iniciativa, agora encabeza a candidatura de Marea Galeguista á Presidencia da Xunta con ánimo de poder participar na “reconstrucción” de Galicia na etapa postcovid-19.

Por que Marea Galeguista optou por presentarse a estes comicios cando nos fallidos do 5 de abril desistira de facelo?

Cambiou o mundo. Cambiamos practicamente de época. Hai que reconstruír Galicia porque a covid-19 foi unha pandemia moi dramática e a crise económica que trae detrás vai ser aínda peor e despois o cambio climático vai ser o gran problema de todos os países e tamén de Galicia. As bases de En Marea, Partido Galeguista e Compromiso por Galicia, que son os partidos que forman a coalición decidiron que nunha situación histórica na que se vai a decidir o futuro de Galicia para 30 anos, porque van a vir os fondos de reconstrucción europeos, unha formación política ten que estar presente ou non ten sentido. As outras eleccións eran máis convencionais, pero estas son históricas porque estamos decidindo as vidas dos nosos fillos e netos. Vai cambiar Galicia e a Marea Galeguista quere formar parte dese cambio.

De que é herdeira Marea Galeguista?

Herdeira dos principios do que en verdade era En Marea: movemento de persoas cun plantexamento transversal, galeguista, nacionalista e dialogante. Un nacionalismo moi diferente ao que oferta o BNG á cidadanía galega. Feminismo, xustiza social e sustentabilidade son os nosos eixos.

Din os seus competidores electorais que en vista de que as enquisas non lles dan representación vostedes restan potencia a alternativa ao Partido Popular?

Se as enquisas foran as eleccións xa non habería que acudir a votar. Terían que mirarse ao espello: en 40 anos a esquerda estatal e o nacionalismo coa visión do BNG só unha vez lle gañaron á dereita. Pois, ao mellor o problema non é a Marea Galeguista; e tal vez é que até o de agora non existía unha forza centrada en Galicia e profundamente galeguista, con interlocución con toda a cidadanía, transversal e amable. A única opción de desbancar á dereita tradicional poidera estar, como sucede noutros países, nestas forzas transversais.

Un cuatripartito ten opcións de facer fronte con éxito a Feijóo?

Non se trata dun cuatripartito. Aquí hai tres opcións para votar: votar ao PP que amordaza a oposición no Parlamento e conforma un goberno de burócratas que nin sequera miran para os seus votantes. Outro voto é o tripartito de Pedro Sánchez, un tripartito que está condicionado polo Estado, xa que o BNG desde que firmou o pacto co PSOE non volveu a falar da transferencia da AP-9, por exemplo. Eu estou asombrado. Tres anos no Parlamento de Galicia todos os días coa AP-9 e desde que firmaron con Sánchez acabouse falar da transferencia da Autopista do Atlántico. Non falemos do PSOE e de Podemos, xa vimos o que fixeron cos orzamentos de 2019 rebaixando un 30 % as partidas para Galicia. A terceira alternativa é a Marea Galeguista, que non está aquí para facer un cuatripartito porque non temos a idea de entrar no Goberno. En todo caso, imos ter deputados seguro, porque según os nosos sondeos en Pontevedra temos asegurado o primeiro deputado e en A Coruña estamos a nove décimas. pero iso non sae en ningún medio.

Ese modelo que vostede defende para Feijóo é un modelo de dez partidos e de “desgoberno”. Mentras que el se presenta como xestor e garante de estabilidade.

Os países máis desenvoltos do mundo como Noruega, Finlandia, Dinamarca ou Suecia, ou en España o País Vasco, están gobernados sen ningunha maioría absoluta. Eso é a pluralidade da sociedade. E, ao revés, as sociedades que están amarradas por unha maioría absoluta están en mans de gobernos que non ten que contar con ninguén. Aquí vemos eses resultados. Vostede di que Feijóo vende xestión, pero alguén se pregunta que xestión? O PIB baixou 13 puntos respecto a media da UE nos últimos 11 anos, o índice de produción industrial 20 puntos, o contrato de Pemex iba a revolucionar o naval gallego e xa vemos en que quedou... O señor Feijóo unicamente e xestor da súa propia imaxe. O control que ten dos medios públicos e a presión que fai sobre os privados deriva en que vende fume. Evidentemente en 11 anos Galicia cambiou, evidentemente, porque nese período xestionou 100.000 millóns de euros e se non houbera melloras sería o colmo. Pero no eido enerxético, industrial, agrogandeiro e forestal alguén pode decir que vive mellor agora que hai once anos ou catro anos. A xente debería de reflexionar sobre onde está a capacidade de xestión de Núñez Feijóo.

Cambiando de tema, como cree que pode influír nas eleccións o brote de coronavirus que aflorou na comarca de A Mariña?

Nós aí non somos demagogos. Os brotes non son culpa de Feijóo, pero se despois de catro meses non teñen un protocolo sobre o que hai que facer é preocupante. A xente non se lle pode deixar sin votar. O Goberno tiña que ter un protocolo e trasladalo a Junta Electoral Central, que é a que ten que tomar a decisión. Nós ahí non queremos facer elucubracións.

De non acadar representación parlamentaria cal será o futuro de Marea Galeguista?

Luís Villares (portavoz de En Marea no Parlamento na pasada lexislatura) antes das últimas eleccións deu un paso atrás por se había reticencias polo seu protagonismo noutras organizacións soberanistas que puidera perxudicar a alianza unificada en Galicia. Aquelo non puido ser e agora tampouco: Anova prefiriu ir de acompañante dos partidos da esquerda estatal e o BNG seguiu co seu reduccionismo ideolóxico que deixa a moitos galeguistas fóra. Eu creo que na sociedade hai moitísima xente que quere que haxa unha forza política galeguista ampla, transversal e centrada. Os países onde existen este tipo de forzas lles vai moito mellor que a Galicia. Eu pelexarei para que iso vaia máis adiante de En Marea, Partido Galeguista e Compromiso por Galicia. O meu ímpetu adicareino a que se consolide ese galeguismo progresista, transversal e dialogante.