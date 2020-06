Los candidatos vuelven al pueblo

La campaña electoral que acaba de comenzar en Galicia adelanta al verano el clásico vuelve a casa por Navidad. Dos de los candidatos que según las encuestas tendrán más tirón el 12 de julio, el actual presidente de la Xunta y líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y la nacionalista Ana Pontón arrancaron ayer el camino hacia las urnas más digital y menos mitinero de la historia apelando a los orígenes desde sus localidades natales en sendos actos de cercanía, alejados de las aglomeraciones. En Os Peares, en el caso del cabeza de cartel de los del charrán, y en la parroquia de Chorente, en Sarria, donde dio sus primeros pasos la actual portavoz del BNG. Dos propolíticos antagónicos en el Pazo do Hórreo unidos en torno a la Galicia más tradicional y familiar. La Galicia del rural, la de los pueblos donde el presidente es Alberto y la pujante número uno del Benegá es conocida en su casa sólo por Belén.

La aldea, por una vez, en el centro del tablero político en el que Feijóo mueve ficha tirando del recetario tradicional. El que huye de la tortilla deconstruida y hace los experimentos con gaseosa para no estropear un Ribeiro. El que pone en valor la experiencia para gestionar las crisis y dice que a San Caetano hay que llegar aprendido y no a aprender. Una apuesta por la continuidad frente a una Pontón que rompe moldes a base de no seguir los clichés. De no doblegarse ante quienes le decían que siendo mujer y hablando gallego no se podía llegar a presidenta. Y la que pone como aval, ante sus padres, un legado de honestidad y trabajo para llegar al objetivo.

En una campaña llamada a ser distinta a causa del trágico rastro de contagios y muerte dejado por el coronavirus en toda España, en la que las prioridades que marcaban el debate en los fallidos comicios de abril, como la crisis poblacional o los retrasos del AVE, quedarán opacadas por el cuidado de los mayores o la protección de los más vulnerables. El perfil humano se convierte en un valor esencial, sin olvidar demandas de toda la vida como la defensa de la educación pública, como hizo ayer en el CEIP Frei Luis Granada de Sarria, a pocos metros de Ana Pontón, el candidato de En Común, Antón Gómez-Reino, que prometió revertir “el desmantelamiento” de la enseñanza pública en el rural, en un argumento en línea con el elegido ayer por Pancho Casal (Marea Galeguista) que explicitó su compromiso demandando que la inversión en educación llegue al 7% del PIB durante la próxima legislatura

El empleo, que centró la puesta de largo del aspirante del PSdeG, Gonzalo Caballero, será otro de los grandes pilares en el que se asienten las distintas propuestas. El líder de los del puño y la rosa trasladó a los alcaldes socialistas de A Mariña su compromiso “personal y político” con el mantenimiento de la actividad en la planta de Alcoa en San Cibrao. El economista vigués puso sobre la mesa su particular fórmula para la “nueva normalidad” que marcará el futuro de los gallegos dentro de un par de semanas.

Un tiempo que también mira en parte al pasado y que, según el secretario xeral del PSdeG – que se rodeará en las próximas fechas de la plana mayor de La Moncloa para escenificar el compromiso de Pedro Sánchez con Galicia–, debe estar marcado por volver a fortalecer del sector industrial. En resumen, empieza una campaña distinta con algunas promesas de siempre y con la Galicia más auténtica como eje central de todos los grupos, en la que no se descarte que termine hablando en gallego hasta Santiago Abascal.