Movilización masiva y urnas llenas, receta ganadora de Pontón

“Mobilización masiva e encher as urnas de papeletas do BNG” es la fórmula “ganadora” para lograr el cambio gallego que proclamó la candidata a la Xunta del BNG, Ana Pontón, en el mitin celebrado ayer en la simbólica Praza da Quintana de Santiago. “Se todas as persoas que queren abrir un tempo novo se mobilizan e concentran o voto no BNG este 12-X, o cambio galego será unha realidade e faremos historia cunha muller presidenta liderando o goberno do país”, destacó.

Pontón confesó su especial relación con la capital, que “é a miña cidade de adopción, a que elixín para que nacera a miña filla e a cidade desde a que me gustaría ter a honra de poder servir a Galiza desde a presidencia do futuro goberno”, explicó, al tiempo que avanzó su compromiso de que un gobierno liderado por el BNG va a ser “aliado” de Compostela” y “cumprirá con Santiago apoiando o desenvolvemento do seu estatuto de capitalidade”.

“O medre do BNG é imparable porque cada día que pasa son máis as persoas convencidas de que é posible un cambio real se enchemos as urnas de votos ao BNG. Por iso o PP está nervioso, porque a maioría social que fai apenas un mes quería cambio pero era escéptica, agora está convencida de que ese cambio é imparable”, aseguró.

La candidata del BNG subrayó que ‘Galiza’ merece un gobierno que se haga valer, con las manos libres, justo al contrario de lo que representa el candidato del PP que deja una hoja de servicios marcada por la “subordinación e a irrelevancia política”, un currículum al que ahora suma la “irresponsabilidade e o escapismo” que demuestra ante el rebrote de A Mariña.

“Nada podemos esperar dun candidato irresponsable que se esconde cando hai problemas. Vimos ao longo destes 11 anos a submisión de Feixóo a Madrid, a súa irrelevancia política e a súa incapacidade para dar a cara polo país, pasou do servilismo inútil á confrontación igual de inútil. E agora está a dar outra mostra de irresponsabilidade na cuestión que máis importa: a saúde das persoas. Fala o candidato do PP de que sería irresponsable suspender as eleccións na Mariña, o irresponsable é que minimice o rebrote, que actúe con cálculos electoralistas e falta de transparencia”, lamentó.

LIDERAR, DAR LA CARA Y DECIR LA VERDAD. “Non está á altura do país un candidato que primeiro se esconde porque non se pode confiar en alguén que da a espantada cando hai problemas buscando responsables en lugar de aportar solucións. Galiza precisa unha presidenta que dea a cara e que diga a verdade e ese é o meu compromiso”, destacó: “deixar atrás a submisión e a irrelevancia política, deixar atrás unha Galiza sen liderado e construír un país novo desde a confianza no que somos”.

Para conseguirlo, Pontón volvió a pedir una gran movilización de la mano del BNG. “Que ningún voto do cambio galego quede na casa, ten que expresarse nas urnas o 12-X, ben claro e ben alto”, insistió haciendo una apelación directa a los que aún no tienen decidido su sufragio.