“Na política a palabra tiña máis valor que agora”

Pilar García Negro (Lugo, 1953), de fala sosegada e contemplativa, foi a primeira deputada nacionalista no Parlamento Galego, cargo que ocupou entre o ano 1990 e 2003, amplamente recoñecida tamén pola súa labor cultural como escritora e docente na Universidade da Coruña.

A lucense recorda que para o BNG naquel tempo as campañas supoñían “non só un momento de propaganda e pedir o voto, senón tamén de pedagoxía política no que tratábamos de explicar a necesidade para o pobo galego do nacionalismo”.

Recalca, por outra banda, como nas campañas electorais que lle tocou vivir “a intervención pública cara a cara era fundamental e moito máis ampla que na actualidade, dada a existencia dos servizos de mensaxería instantánea”. Uns servizos, os das redes sociais, que crean gran recelo na docente: “observo que a inmediatez desta comunicación provocan unha lixeireza na percepción das mensaxes moi importante, fomentando un pensamento cómodo e non un pensamento reflexivo”.

Antepoñendo a carencia dunha vontade idealizadora, a frentista explica como “na política de hai unhas décadas a palabra tiña máis valor, penso que hoxe prima moito a apariencia”. “Nos actos a fotografía ten unha importancia enorme para evidenciar a presencia, pero non o contacto directo entre representantes e representados”. García Negro foi a primeira deputada do BNG no Parlamento Galego e destaca que na súa etapa na institución tanto a política lingüística e cultural como a acción feminista foron eixos principais do seu traballo. Lembrando que “coa nosa iniciativa creouse en 1994 a Comisión para a Igualdade dos Dereitos das Mulleres”. E congratúlase de que a cabeza de cartel da súa formación sexa de novo Ana Pontón neste vindeiro 5-A.

En 2004, a ex parlamentaria volveu á que sempre considerou a súa profesión, a docencia. Recoñece que a política tanto co traballo diario nas institucións como as continuas intervencións públicas en moitos puntos do país, “provoca un gran desgaste tanto físico como emocional, que cando eu percibín levoume a regresar á docencia”.

En relación ao 5-A percibe un escenario que está todavía aberto para a pérdida da maioría absoluta de Feijóo e destaca que as tendencias colocan ao BNG moi cerca do PSdeG, pero como recalca todo son enquisas. Veremos...