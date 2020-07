No funciona el maridaje entre PP y DO en Ourense

Vuelve a ser el Partido Popular la fuerza más votada, con relativa holgura, en la ciudad de Ourense. Lo lleva haciendo desde el siglo pasado pero los resultados de ayer indican que algo no funciona para los populares. Y puestos a buscar una razón parece evidente que la suma entre el PP de Ourense y Democracia Ourensana, el grupo de Pérez Jácome, que se repartieron concello y diputación, no marida al gusto de los electores de la capital de As Burgas. Hace cuatro años el PP logró más votos con menos porcentaje en unas elecciones en las que DO iban por libre. Éste 12-X recupera tanto por ciento pero baja el número de apoyos. El Bloque, por otra parte, también le aplica el sorpasso al PSdeG tutelado directamente por el candidato Gonzalo Caballero.