O ‘modelo Pontevedra’, a idea do BNG para reconstruír Galicia

Non lles sorprenderá escoitar a diferentes dirixentes do BNG falar da “Arcadia feliz” na que –segundo os frentistas– viven tanto o presidente da Xunta como os que califican de boa xestión os seus once anos no Executivo galego, mais o certo é que os nacionalistas teñen a súa propia, nun enclave moi concreto, a Boa Vila, Pontevedra.

Un modelo –o desenvolto por Miguel Anxo Fernández Lores dende 1999– que Ana Pontón quere trasladar á Xunta de Galicia, e no que se inspirará para abordar unha “axenda urbana” se finalmente o 12-X existe unha maioría alternativa ao PPdeG e os nacionalistas acceden ao Executivo de San Caetano.

A líder do Bloque viaxou na mañá de onte á cidade do Lérez, onde arroupada polo seu rexedor e por Luís Bará, destacou que o modelo urbán “amable e sostible” de Lores logrou anticiparse ás necesidades de espazos públicos nas cidades que aflorou nos derradeiros meses debido á pandemia. Unha transformación da cidade que xa lle serviu á Boa Vila para recibir gran cantidade de premios e recoñecementos.

Pontón subliñou a importancia do momento histórico no que “as decisións que adoptemos neste intre van a definir á Galiza do futuro”. Un futuro de “modernidade e vangarda” como o que debuxou Lores en Pontevedra, e que en Galicia tamén “lidera” o BNG, que aspira a “poñer Galicia en marcha” dende os sillóns azuis do Pazo do Hórreo.

Luis Bará, nº1 dos frentistas pola provincia pontevedresa nos comicios do 12-X, quixo facer na que é a súa cidade, unha chamada a non resignarse e a pensar que un futuro distinto é posible tamén en Galicia como foi na Boa Vila. Bará chamou aos votantes “nacionalistas e non nacionalistas” a entender que estamos ante unha “encrucillada histórica” e votar ao BNG, como o fixeron moitos pontevedreses en 1999, coa cidade “paralizada e confinada” por décadas de gobernos da dereita.

SECRETARÍA DE RECONSTRUCIÓN. Antes de visitar a cidade do Lérez, Ana Pontón participou onte nun acto en Compostela no que desvelou cales serán as súas primeiras medidas se a partires do vindeiro luns, se convirte na primeira presidenta de Galicia.

Entre elas, destaca a creación dunha Secretaría Xeral de Reconstrución que dependa directamente dela e que aborde as actuacións no eido da recuperación da crise sanitaria. A primeira pedra dun plan para reactivar economicamente Galicia que require “un gran acordo de país” que Pontón comprometeuse a pór en marcha coa presencia de “todas as partes da sociedade: sectores económicos, sociais, concellos, sindicatos e universidades”, destacou.

A “intervención pública de Alcoa”, para garantir a continuidade do aluminio primario en Galicia; o desenvolvemento dunha nova política lingüistica, para “desde o consenso” rematar co “decreto da vergoña” e abrir as portas ao mundo do galego “con toda a comunidade lusófona”; e “ampliar o marco competencial para aumentar o poder político do país”; completan a lista de prioridades da sarriana e as que serán as súas primeiras medidas se finalmente acaba accedendo á Xunta.

COMPROMISO CO SECTOR DO MAR. En Cambados, dende o barrio de San Tomé, tan coñecido pola súa tradición mariñeira como por ver nacer a Sito Miñanco, quixo Ana Pontón visibilizar o seu compromiso coas xentes do mar e do marisqueo.

Nunha das rías máis produtivas do planeta, a de Arousa, a frentista criticou a falta de sensibilidade cara este sector. “No se pode gobernar o noso mar desde os despachos de secano de Madrid”, subliñou.

Á vez que reivindicou que o seu será ”un goberno aliado da pesca e do marisqueo e da xente que se deixa a pel no mar fronte ao desleixo que soportaron estes anos”.