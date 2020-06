Organizacións reclaman igualdade nos medios

protesta. Ata 15 organizacións entregaron onte no Valedor do Pobo un manifesto reclamando o dereito da cidadanía para coñecer todas as opcións na eleccións.

Entre as organizacións atópanse unha parte importante das non parlamentarias que se presentan cara ao 12 de xullo: Pacma, Recortes Cero, Espazo Común, Os Verdes, Veciños Municipalistas, Por Un Mundo Máis Xusto, Escanos en Branco, Coalición de Centro Democrático-Autónomos, UpyD, a coalición Unidos polo Futuro e Contigo Somos Democracia. E ademais doutras organizacións como Somos Ribadumia, Long Hope ou SAIn que non se presentan ás eleccións.

Entre outros aspectos, as organizacións asinantes chaman a defender o “dereito para coñecer directamente as propostas das diferentes candidaturas”. Promoverán as iniciativas necesarias para asegurar unha eleccións democráticas. ecg