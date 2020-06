Ortega-Smith (Vox) incita ao odio: “Castelao era un xenófobo racista”

Santiago. As verbas expresadas por Javier Ortega Smith no seu mitin do sábado na localidade ourensán de Xinzo de Limia no que acusou a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, o histórico galeguista finado na emigración, de “racista, xenófobo e antiespañol”.

Palabras que teñen causado unha enorme algarabía nas redes sociais. Moitos clamaban ao ceo porque Vox chamou nese acto a “garantizar el libre pensamiento de los gallegos”, non obstante, cargaron dun xeito vil contra unha figura como a de Castelao de común respeto e orgullo de todos os galegos.

No mesmo sentido, Ortega Smith empregou o seu turno de palabra no acto da localidade ourensán para acusar a Alberto Núñez Feijóo, de protagonizar a “claudicación máis covarde e servil ás políticas de imposición do nacionalismo” tras a decisión da Xunta de aprobar o cambio de denominación do CEIP Príncipe Felipe --integrado na Cidade Infantil Príncipe Felipe, dependente da Deputación de Pontevedra-- polo da mestra pontevedresa Daría González.

Nun “acto de denuncia” que congregou nada máis que uns 40 simpatizantes ante as instalacións da Cidade Infantil Príncipe Felipe en Pontevedra, Ortega Smith cualificou esta medida de “exemplo clarísimo” de que Núñez Feijóo e a Consellería de Educación “póñense de xeonllos ante a imposición de quen quere encher de nomes nacionalistas que odian ao resto de España, nada menos que unha escola infantil”.

Ortega Smith estivo acompañado polo candidato de Vox por Pontevedra ao Parlamento, Antonio Ramilo, que criticou que a Deputación, “dirixida polo PSOE propón, e Feijóo dispón en política educativa e en calquera aspecto da política galega, aceptando todas as súas políticas progresistas e os parámetros da esquerda nacionalista”.

Para Ramilo, este cambio de nomenclatura é “unha afronta á xefatura do Estado” e mostrou a súa “sorpresa maiúscula” porque, no canto de “actualizar” a denominación polo da “princesa de Asturias ou o rei Felipe VI”, elixiron a “unha política nacionalista galega”, en alusión a Daría González, que foi mestra, fundadora da Fundación Alexandre Bóveda e estivo vinculada ao Partido Galeguista, ademais de ser tenente alcalde de Cultura tras as primeiras eleccións democráticas na cidade do Lérez.

Pola súa banda, Ortega Smith cuestionou se Feijóo, “ademais de nacionalista e aceptar as teses da esquerda radical”, como “a imposición da ideoloxía de xénero” nas escolas, volveuse “republicano e odia a monarquía parlamentaria”.

Tamén lle reprochou ao candidato do PPdeG á Xunta que “utiliza á poboación votante de partidos de dereitas para facer as políticas da esquerda”, ademais de que “se esconde e acovarda de defender a España en Galicia”.

A Deputación indicou que o cambio de nome do centro foi unha decisión do claustro, autorizada polo organismo e aprobada pola Xunta.

Non pode deixar de chamar a atención a como Vox convirte cada acto nun acto de confrontación, para acusar posteriormente a terceiros de incitar o odio. ecg