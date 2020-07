Os líderes nacionais de PSOE, PP, Podemos e Vox desembarcan en Galicia no tramo final da campaña

SANTIAGO / MADRID. EP. Os líderes dos principais partidos políticos desembarcarán en Galicia nos últimos días de campaña electoral para acelerar o impulso das candidaturas dos seus respectivos partidos ante a cita coas urnas deste domingo 12 de xullo.

Aínda que todos eles xa pasaron por Galicia no últimos dez días, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Podemos) e Santiago Abascal (Vox) reservou ocos nas súas axendas desde este mércores ao venres para participar en actos de campaña na comunidade.

Os primeiros serán o vicepresidente segundo do Goberno e líder morado, Pablo Iglesias, e o presidente de Vox, Santiago Abascal, que aterran de novo este mércores en Galicia. Seguirao o popular Pablo Casado o xoves, véspera do peche dunha campaña que despedirá en Galicia o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.

Co obxectivo de dar un último empuxón ao proxecto do aspirante socialista á Xunta, Gonzalo Caballero, o secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, desprazarase a Vigo, onde participará nun mitin de peche campaña ás 19,00 horas no Parque de Castrelos.

A visita de Sánchez será a terceira que o tamén presidente do Goberno realice a Galicia durante a campaña electoral, na que xa ofreceu mitins na Coruña e Ourense.

A súa presenza en Vigo, cidade na que reside o candidato á Xunta e na que o seu tío, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, goberna cunha folgada maioría absoluta, marcará un dos principais actos da campaña dos socialistas, na que contaron co apoio de diversos ministros e cargos como a vicesecretaria xeral do PSOE, Adriana Lastra.

PABLO IGLESIAS

O vicepresidente segundo do Goberno e líder de Podemos, Pablo Iglesias, regresa este mércores a Galicia tres días despois de arroupar ao seu candidato á Presidencia da Xunta, Antón Gómez-Reino, nun mitin en Vigo no que tamén participou a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, moi presente neste segundo tramo da campaña de Galicia En Común-Anova Mareas.

Nesta ocasión farao na Coruña, no outro extremo dun eixo atlántico sobre o Galicia En Común está a facer pivotar a súa campaña. Palexco, no porto da cidade herculina, volve ser o recinto elixido para un mitin que arrincará ao redor das 17,00 horas deste mércores.

Un emprazamento que adoita ser habitual nas visitas de Iglesias á cidade e que xa visitou o líder morado este ano cando, a finais de febreiro, asistiu ao lanzamento da candidatura de Gómez-Reino para as erradas eleccións do 5 de abril cando aínda non fora subscrita a coalición con Anova e as mareas de Santiago e A Coruña.

A do vicepresidente non será a única incursión dun ministro no antepenúltimo día de campaña de Galicia en Común. O titular de Consumo, Alberto Garzón, estará en Vigo horas antes do mitin de Iglesias na Coruña. Será no hotel Coia da cidade olívica a partir das 12,00 horas.

CASADO ESTARÁ NA PROVINCIA DA CORUÑA

Na campaña galega envorcouse tamén o popular Pablo Casado, que volverá este xoves a Galicia, con actos na provincia da Coruña. En concreto, visitará á primeira hora A Pobra do Caramiñal, onde ten previsto facer declaracións aos medios de comunicación, e ao mediodía acudirá á localidade de Boiro.

Casado, que participou en Santiago nun acto de precampaña do PPdeG --a presentación de candidatos--, visitou durante a campaña as provincias de Ourense, Lugo e Pontevedra. A praza de touros de Pontevedra acolleu, precisamente, un dos actos máis simbólicos do PP en toda a campaña, xa que Casado e o expresidente Mariano Rajoy reuníronse para trasladar o seu apoio a Feijóo.

E é que Rajoy se envorcou tamén na campaña galega, na que, ademais de Casado, participaron outros dirixentes como Teodoro García Egea, Ana Pastor, Esteban González Pons ou Juan Manuel Moreno.

ABASCAL EN LUGO E SANTIAGO

Por último, Santiago Abascal volve este mércores a Galicia para protagonizar dous actos electorais dunha campaña, a das autonómicas galegas, na que foi moi activo, tanto el como o resto de referncias estatais da formación, como Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros.

Con este último protagonizará Abascal o seu último mitin electoral en Galicia. Será en Santiago, na Praza dá Quintana, o lugar onde Vox abriu a campaña o 26 de xuño e onde reunirá á cabeza de lista polo catro provincias. Un día antes, o presidente da formación estará en Vigo, mentres que, esa mesma xornada, Espinosa de los Monteros estará en Lugo.