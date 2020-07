Pancho Casal: los resultados no son “un desastre” para Marea Galeguista

Santiago. Los votos a Marea Galeguista no fueron suficientes para alcanzar el umbral del 5% para entrar en el Parlamento gallego. Su líder, Pancho Casal, apuntó en su intervención que los resultados electorales no son “un desastre” para su proyecto pese a que no hayan llegado ni al uno por ciento de los votos”.

Marea Galeguista se persentaba a estas elecciones autonómicas con el propósito de iniciar un plan que como cualquier iniciativa pionera, comentó Casal, “pode ter riscos”, pero defendió la necesidad que existe en Galicia de contar con un “proxecto progresista e galeguista”.

Tras los resultados electorales, el líder de la coalición pidió disculpas “á cidadanía que nalgún momento se ilusionou con este proxecto”, y afirmó que su partido seguirá trabajando para reconstruir “unha Galicia moderna, unha Galicia feminista na que mulleres e homes teñan as mesmas oportunidades, unha Galicia na que se aposte por unha economía verde e sustentable e sobre todo, na que ninguén teña que sufrir polas políticas de recortes dos servizos público”.

Para el representante de Marea Galeguista fue “unha honra inmensa encabezar esta candidatura”, a lo que añadió: “Síntome afortunado por todo o apoio e por todo o aprendido durante esta campaña atípica pero sen dúbida reconfortante”.

Casal aceptó, a su pesar, la mayoría absoluta una vez más de Alberto Núñez Feijóo. “O pobo galego preferiu a continuidade dun goberno conservador, con pouca xestión e moita propaganda, e nos temos aí unha alicuota de responsabilidade”, dijo. En su intervención aludió a la crisis generada por el coronavirus y dijo que los problemas “virán agora xa que será xestionada polo goberno de Feijóo, máis amigo das oligarquías que da protección social”-

Marea Galeguista apuesta por seguir trabajando por la Comunidad “para demostrarlles ás galegas e aos galegos que a nosa motivación segue sendo defender os seus dereitos”. ecg