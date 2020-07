Pontón anuncia unha Secretaría de Reconstrución para a recuperación da crise do covid

A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, desvelou este mércores electoral cales serán as súas primeiras medidas se dirixe o Goberno galego, así como anunciou que creará unha Secretaría Xeral de Reconstrución que dependa dela para abordar as actuacións de recuperación da crise sanitaria.

"Quero ser unha presidenta na que os galegos se sintan representados e estamos, desde xa, pensando na arquitectura institucional e nas primeiras medidas de goberno para abrir unha nova etapa de esperanza. Se confiamos nas nosas propias forzas, sairemos adiante", proclamou, coa catedral de Santiago como fondo deste acto electoral na Alameda compostelá, onde adquiriu os primeiros compromisos firmes dun futuro goberno autonómico se o preside.

Pontón manifestou que a primeira medida "será pór en marcha un gran acordo de país para a reactivación económica", no que, remarcou, teñen que estar presentes "todas as partes da sociedade: sectores económicos, sociais, concellos, sindicatos e universidades". "Temos que unir ao país para reactivar a economía para lograr ese gran acordo", incidiu.

Outra das primeiras medidas será habilitar unha estratexia para a "intervención pública de Alcoa", para continuar en Galicia a produción de aluminio primario, todo iso enmarcado nun plan de reindustrialización para o período 2020-2030.

Así mesmo, será eixo do seu goberno un plan estratéxico centrado no apoio á ciencia e á innovación, con medidas vinculadas a un novo modelo produtivo, co obxectivo de que tamén "poida retornar ao país toda esa mocidade que tivo que emigrar". "Para que Galicia levántese da crise", proclamou.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA E MARCO COMPETENCIAL

Pontón tamén sinalou entre as primeiras medidas unha nova política lingüística, que pasa por eliminar o decreto "da vergoña" e, "desde o consenso", pór en marcha unha nova actuación que poña a lingua propia como factor non só de identidade ou cultural, senón que "abre as portas ao mundo con toda a comunidade da lusofonía". "É unha importante oportunidade desde o punto de vista económico", sostivo.

Ademais, dixo que outra das primeiras actuacións será convocar a comisión mixta de transferencias, para conseguir para Galicia as competencias recollidas no Estatuto e abrir un relatorio parlamentario para definir unha "ampliación do marco competenical" que permita aumentar "o poder político deste país".

"Temos que confiar na potencialidade deste país. Somos capaces de levantarnos desta crise", salientou Pontón, quen, por iso, asegurou que Galicia "necesita que o próximo goberno estea liderado polo BNG, como garantía de pór en marcha un novo proxecto de país". "Estamos a xogarnos o futuro", proclamou, para incidir na necesidade de "novas ideas e novos liderados".

A candidata nacionalista tamén deseñou o cinco eixos sobre os que se sustentará a súa acción de goberno e que sintetizou en "pór en marcha un Galicia viva no económico, xusta no social e forte no autogoberno". "Ofrecer certezas para deixar atrás a precariedade e retrocesos", sentenciou.

SANTIAGO. EUROPA PRESS