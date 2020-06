Pontón proxecta o seu liderado na mocidade na procura do cambio

Nun tempo no que a volatilidade electoral é tan alta, máis se cabe, en presencia dunha pandemia que aínda non terminou de remitir e que podería afectar con forza á paticipaciópn nas urnas. Dos estudos demoscópicos que estamos vendo durante os derradeiros días non se poden extraer conclusións senón, comprobar tendencias.

Unha delas é sen lugar a dúbidas, a forza e a puxanza do BNG, con Ana Pontón á súa cabeza entre a mocidade galega. Segundo o estudo demoscópico elaborado pola compañía CelesteTel, os nacionalistas lideran na franxa de idade que vai dende os 18 aos 30 anos de idade cun 11,4% dos apoios. Seguidos moi de preto da confluencia rupturista de Galicia En Común - Anova Mareas, que segundo a demoscopia farase na devandita franxa de idade cun 10,7% dos votos.

Consicente desta puxanza coa que contan entre a mocidade, o BNG lanzou onte un póster ilustado da súa candidata á presidencia, coa intención de convertilo “nunha imaxe icónica da campaña” tal e como indican dende as filas frentistas. Á ilustración –realizada pola muralista Lidia Cao– preséntase acompañada do lema da formación nacionalista durante esta campaña electoral #CambioGalego, xunto co eslogan “We can do it” asociado habitualmente á imaxe de Rosie a remachadora e que “byusca facer referencia directa ao empoderamento femenino”, non obstante nun contexto electoral como o actual é inevitable que ao espectador lle recorde ao lema empregado por Barack Obama na campaña das presidenciais do 2008, que o levou á presidencia da Casa Blanca –”Yes we can”–.

O formato da ilustración está dirixido ás redes sociais “onde a líder nacionalista ten un elevado nivel de seguimento e coñecemento, con miles de seguidores e seguidoras coas que interacciona a diario e de forma diaria”, segundo detallaron dende o BNG. O certo é que nas dúas redes sociais de maior predilección entre a mocidade –Twitter e Instagram–, a nacionalista é a candidata máis seguida e con maior visibilidade, unicamente por detrás de Núñez Feijóo, que tras 11 anos á fronte da presidencia da Xunta conta cunha maior visibilidade.

“É o momento de ter unha muller presidenta, nun contexto no que hai políticas convertidas en referentes do que as mulleres poden aportar, cunha forma diferente de exercer o liderado, tales como a congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, a presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, ou a primeira ministra finesa, Sanna Marin”, añaden dende as filas nacionalistas que reforzan o cariz feminista do póster presentado.

Lidia Cao, a súa autora, detallou que as cores empregadas, “uns fondos azuis que rememoran a luz do amencer”, fan referencia a “un novo día, un novo tempo que está en camiño, unha nova Galicia xunto a Ana Pontón”, explicou a xoven artista do concello coruñés de Ordes. Mentres que os motivos vexetais que aparecen detrás da candidata nacionalista son “unha alegoría duns brotes, dándolle valor á nosa terra e apostando polo noso”, concluíu.

A presentación decorreu durante o primeiro fin de semana inmersos na contenda electoral. Dous días nos que Ana Pontón ten liberado por completo a súa axenda para preparar o debate electoral do luns ás 21:30h na CRTVG. Un debate ao que Pontón “lle ten moitas ganas”.