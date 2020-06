Propostas 12-X para os nenos e contra a pobreza

Coa campaña electoral xa a pleno rendimento, as entidades de acción social lanzan unha serie de propostas para que os partidos políticos que se presentan fagan unha análise e se unan ás súas demnadas. Unha delas é a Rede Galega contra a Pobreza (EAPN Galicia), como nos últimos comicios, nacionais e municipais alo menos. A rede vén de publicar a súa listaxe de imprescindibles, e xa se atopan en pleno proceso de presentación polo miúdo aos candidatos das formacións políticas. Algúns deles xa anunciaron a adhesión a algunhas demandas.

Nesta ocasión, tamén a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia quixo aportar o seu grao de area para lograr melloras sociais.

No caso de EAPN Galicia, baixo o título As persoas primeiro, os imprescindibles podería resumirse en 15 grandes puntos, que abarcan desde a Risga ata a vivienda digna ou a porbreza no rural. OS principais son os seguintes: Blindar o orzamento da Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) asegurando a súa compatibilidade e subsidiariedade co Ingreso Mínimo Vital e o recoñecemento do dereito subxectivo e incondicionado á supervivencia. Garantir o dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible, priorizando no Plan de Vivenda 2021 a rehabilitación e o alugueiro social. Sen escusas para reducir drasticamente a pobreza e a exclusión infantil e xuvenil.

Erradicar o curtopracismo e a descoordinación institucional na acción política. Por un emprego digno e inclusivo, asegurando o acompañamento estable e profesionalizado ás persoas con maiores dificultades de empregabilidade ou precariedade laboral. Accesibilidade universal en infraestruturas e edificios públicos ou privados para asegurar a plena inclusión de todas as persoas, de acordo co establecido na Lei 10/2014 de accesibilidade. Manter servizos básicos contra a exclusión territorial e a pobreza rural. Lei ou Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial á máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo) e unha Lei Integral contra a Trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual.

Plan galego de loita contra a soidade non desexada. “Somos persoas, non expedientes”: redución drástica da burocracia extrema na relación coa cidadanía e as organizacións do Terceiro Sector Social. plan urxente de loita contra a fenda dixital en persoas e ONG. Loita contra o discurso do odio, aporofobia e a desinformación. Fomento do dialogo civil e Lei do Terceiro Sector de Acción Social. Plan de rescate para o Terceiro Sector Social, recoñecéndoo como axente esencial na reconstrución de Galicia trala covid-19. e, finalmente, Non admitir diferenzas entre “pobreza de aquí e de alá”.

a prol da infancia En canto as 35 propostas para a infancia, están organizadas en 9 puntos: Mecanismos institucionais, como a creación dunha comisión específica no Parlamento. Protección, entre elas programas de apoio e autonomía para os mozos e mozas que saian do sistema de protección e xustiza xuvenil aos 18 anos. Saúde, realización dun informe diagnóstico da situación psicolóxica poscovid-19 para identificar e potenciar a atención psicolóxica na infancia e adolescencia.

A loita contra a pobreza e exclusión das familias con menos ingresos e nenos, nenas e adolescentes a cargo. Educación, coa universalidade da etapa 0-3 anos ou erradicar a fenda dixital. Sistema de coidadados, coa compensación das reducións de xornada por coidado de fillos, premiando se son igualitarias, entre outras medidas. Accesibilidade á Atención Temperá. Representación da infancia a través da súa participación nas decisións que lles afecten. E o incremento da axuda oficial que se dá para cooperación ao desenvolvemento.