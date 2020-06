Reino agradece aos sanitarios “rexeitar o suborno de Feijóo”

Santiago. O candidato de Galicia En Común-Anova Mareas á Presidencia da Xunta, Antón Gómez-Reino, enviou unha mensaxe de agradecemento aos profesionais sanitarios polo seu “rexeitamento” ao “intento de suborno” do Goberno de Alberto Núñez Feijóo, en referencia á oposición expresada por varios colectivos ao bono de 250€ para os profesionais sanitarios fixeron fronte á pandemia en Galicia.

Gómez-Reino que acudiu á mobilización de varios colectivos de profesionais sanitarios para reclamar estabilidade laboral. Xunto a el estiveron varios membros da súa candidatura como Eva Solla, Martiño Noriega ou Luca Chao. O aspirante á Xunta detacou que “vimos de meses moi duros nos que se demostrou o enorme compromiso dos profesionais sanitarios co conxunto dos galegos a pesar dos recortes e a precarideade sistemática e deliberada do Goberno do PP e de Alberto Núñez Feijóo durante os últimos anos”.

Nesta liña, sinalou que a última década con Núñez Feijóo á fronte foron “anos moi difíciles” para a sanidade galega que, di, ten hoxe “un 21 por cento menos de atención primaria, un 9 por cento menos de camas” e que se produciu “o peche de áreas sanitarias” e “o intento de pechar o servizo de atención ao parto” no hospital ourensán de Verín.

Asi as cousas, após o agradecemento aos sanitarios por dicir que non ao bono “suborno” de Feijóo, Gómez-Reino fixo un chamamento a que o electorado “progresista” acuda ás urnas o 12 de xullo para “terminar” coas políticas “de recortes, privatización e precariedade” do PPdeG dende a Xunta de Galicia.

“Necesitamos un Goberno galego que coide de quen nos coida, que coide dos nosos sanitarios e que entenda que son un elemento fundamental para coidarnos como sociedade”, sentenciou Toné Gómez Reino.

Na outra mobilización que marcou a segunda xornada da contenda electoral, a de A Coruña en favor do sector electrointensivo, estivo o candidato da coalición por Lugo, Miguel Anxo Fernán Vello que lamentou que o problema de Alcoa San Cibrao “está a punto de convertirse nunha tragedia” e urxiu a “intervir inmediatamente” e estudar a nacionalización.