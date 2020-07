Resultado histórico que certifica a solidez do BNG como primeiro na oposición a Feijóo

“Este é un resultado histórico pero non oculto que queríamos máis, un cambio galego”. Esta foi a principal valoración da líder do BNG, Ana Pontón, tras coñecer os resultados dos comicios electorais que outorgan á súa formación un total de 19 escanos, o récord histórico dos nacionalistas no Pazo do Hórreo.

Na súa intevención a sarriana quixo destacar “a ampla participación nas urnas dos galegos e galegas pese a unha circunstancias insólitas”. Unha implicación que a frentista decidiu agradecer, do mesmo xeito que o fixo cos seus interventores e apoderados “sen os que o BNG non sería nada”.

A líder que logrou revitalizar e relanzar o proxecto nacionalista agradeceu o seu apoio aos “300.000 galegos que con tremenda ilusión e esperanza escolleron a papeleta do BNG”. Uns sufraxios que segundo Pontón son “unha enorme razón para continuar loitando, unha razón máis para ter esperanza e para poder construír unha Galiza con futuro”, agradeceu.

Non ocultaron os nacionalistas o agridoce de non lograr o “cambio galego” a pesares dos seus resultados históricos. Neste senso Pontón anunciou que a súa formación comeza dende “este momento a traballar para que dentro de catro anos ese cambio sexa posible e Galiza poida ter unha presidenta”.

“Queríamos subir ao cumio da montaña, e non chegamos pero tamén é certo que hoxe estamos máis cerca e imos seguir escalando”, explicou a líder frentista, que subliñou que existen “motivos para a esperanza” pois estes resultados explicitan que en Galicia “hai unha alternativa sólida” ao goberno do PPdeG. Unha alternativa que hoxe representa o BNG.

A sarriana quixo facer pública a súa felicitación a Alberto Núñez Feijóo pola súa cuarta maioría absoluta. A el desexoulle “acertos” pois estes de darse “serán bós para o país”.

Para rematar Ana Pontón apuntou que “estamos en circunstancias excepcionais, nunha crise social, económica e sanitaria e este momento require altura de miras de política con maiúsculas”, apuntou Pontón, quen dixo que o importante “non é cal foi a porcentaxe” de cada organización política, senón “a xente deste país e as súas vidas”.

bó ambiente en vidán. O BNG, como fixo de cotío nos últimos procesos electorais, seguiu a noite electoral no restaurante compostelán A Nave de Vidán. Alí os simpatizantes e militantes do BNG celebraron cada un dos 19 escanos que logrou a súa formación. Con eles tamén quixo reivindicar Pontón “a importancia da militancia no seu partido”, que rematou a súa intevención cun “Viva o BNG, viva Galiza!.