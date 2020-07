Retrato do verán de 2020 con Dorian Gray ao fondo

feijóo bond. Listo para pedir un Dry Martini con olivas “revolto, non axitado” (ou era ao revés?) atopamos a @FeijooGalicia. O candidato do PPdeG otea o horizonte acompañado de Corina Porro e destacadas dirixentes dos populares de Vigo. Para despois das eleccións, logre ou non manterse en Monte Pío, vaticinamos un verán de mascarilla azul, moito traballo e algunha incursión en embarcacións de recreo con mariscada. Agardamos que conserve o seu cadro no faiado.

unha estatua para caballero. Subido a unha silla, @G_Caballero_M parece disposto a presidir unha praza galega como esas estatuas de ilustres ancestros (agardemos que non de pasado escravista). A imaxe representa os perturbadores tempos de mítines cando menos peculiares, por mor da pandemia. Logre ou non chegar a Monte Pío, para Caballero vaticinamos un verán de mascarilla vermella (pode cambiala por unha verde a xogo cos ollos), traballo e festas por Vigo (con toda ou parte da familia). Agardamos para el un pouco de mala leite, que é moi tranquilo.

IL COMMISSARIO CASAL. Cun dos colectivos máis afectados pola pandemia reuniuse durante esta campaña @panchocasal: os feirantes. Para o noso comisario favorito, agardamos que resolva o misterioso caso das mareas divididas por Moisés/Charlton Heston.

Aproveitamos o Kit-Kat de hoxe para despedir este Twitter On The Rocks Con Tres Gotas de Ron, e preguntar que verán agardan vostedes despois das eleccións. Os afortunados terán chalet a pé de praia, sen necesidade de loitar por unha desas codiciadas prazas de parquin só para empadronados. Os segundos máis afortunados chegaron a tempo de acadar unha piscina de plástico, aínda que non teñan chalet a pé de praia. E os terceiros máis afortunados son todos os que teñan saúde (acompañada dalgúns cartiños baixo o colchón), que ao final é o que importa como amosou o coronavirus. Xa saben, Carpe Diem que aquí estamos todos de paso.

A NOSA JANE FONDA. Máis alá do seu talento cinematográfico e do seu poderío físico como mestra do aerobic, a protagonista de Barbarella sempre foi unha destacadísima activista política. Opositora á Guerra do Vietnam, musa de Vadim e Godard, feminista antes que moitas e tantas veces detida pola policía norteamericana... Ata o punto de ser bautizada como Hanoi Jane polos críticos de dereitas. O mesmo espíritu combativo amosa @anaponton, que aquí de paso confirma estar en boa forma ao igual que a impagable Fonda. Para Pontón vemos un verán de éxitos e camisetas a raias.

Ferrol mon amour. E despedimos o Twitter On The Rocks desde a nosa queridísima (polo menos para min) Ferrol. Cidade de contrastes, tan de dereitas como de esquerdas, e escenario dun dos últimos mítines de @AntonGomezReino. Aínda así, que gañas de saír da urbe naval, de viaxar e borrar os últimos meses. Viaxemos todos, aínda que sexa por medio de libros, películas ou conversas. Para o candidato de Galicia en Común, sexa cal sexa o seu resultado no Hórreo, vemos un verán de chapuzón en chapuzón. Pode ser en piscinas como o Burt Lancaster do Nadador. Ou ante a praia na que aterriza un Lancaster máis crepuscular en Local Hero. Sexa como sexa, bo verán a todos e que a forza acompañe ante futuros incertos.