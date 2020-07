Sánchez apuesta por Caballero ante un PP que no hizo “nada”

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, llamó ayer a la movilización en las elecciones del 12 de julio convencido de que tras la crisis sanitaria se necesitan “gobiernos progresistas que den una respuesta social” frente a un PP que no hizo “nada” por Galicia en más de 30 años de gobierno.

“¿Cómo es posible que en las elecciones generales y en las municipales gane el PSOE, y que en las autonómicas parezca que no gana el PSOE?”, se preguntó, asegurando que la respuesta “es muy sencilla” y “se llama participación”.

En un mitin con toma de temperatura y distancia de seguridad en A Coruña para apoyar la candidatura de Gonzalo Caballero a la Presidencia de la Xunta, Sánchez aseguró que si había alguna excusa para no participar el próximo 12 de julio, esta pandemia la ha “eliminado”.

“Necesitamos gobiernos progresistas que den una respuesta a la crisis económica que tenemos”, incidió en un discurso en el que sostuvo que “lo único que hace el PP es desmantelar y debilitar el Estado del Bienestar”. Por ello, indicó que si el 12 J se movilizan los gallegos que votaron por alcaldes socialistas y al PSOE en las elecciones generales del año pasado, “Gonzalo Caballero será el próximo presidente de la Xunta”.

En su intervención, además, cargó contra la postura del PP en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. “Un partido que se autoexcluye de los acuerdos del Estado deja de ser un partido de Estado en España y en Galicia”, manifestó.

En esta línea, considera que la derecha “camina en sentido contrario” y puso en cuestión que el líder del PP, Pablo Casado, venga a Galicia pero sin “hacerse fotos” con Feijóo para que los gallegos “no se den cuenta” de que pertenecen al mismo partido.

EL PP, 30 AÑOS “SIN HACER NADA” POR GALICIA. “Vamos a quitar el logotipo del PP, no vaya a saberse que llevamos gobernando más de 30 años en Galicia sin hacer nada, salvo desmantelar el Estado del Bienestar”, ironizó Sánchez en referencia a los carteles de campaña del popular Núñez Feijóo.

Frente a ello y en el contexto de una “crisis sin precedentes”, considera que los gallegos podrán elegir “dos caminos” el próximo 12J. “El que ya conocemos, el de aquellos que gobernaron Galicia toda la vida, 33 de los últimos 39 años; o una respuesta solidaria del PSOE”. “O el sálvese quien pueda del PP o el que nadie quede atrás del PSOE”, subrayó.

Sánchez arropó en A Coruña la candidatura del líder del PSdeG a la Presidencia de la Xunta en un acto al que acudieron los cabezas de lista al 12J por las distintas provincias gallegas, Pablo Arangüena (A Coruña), Patricia Otero (Lugo), Marina Ortega (Ourense), así como el propio Caballero, que lidera la candidatura por Pontevedra.

También se pudo ver entre el público a diversos cargos institucionales como los senadores Xoaquín Fernández Leiceaga y César Mogo, y los alcaldes de A Coruña, Inés Rey; Ferrol, Ángel Mato, y Lugo, Lara Méndez. Además, acudió el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe.

llama a salir a la calle. Por otra parte, mientras en España se suceden los rebrotes de coronavirus, Sánchez llama a no “bajar la guardia” pero manda un mensaje de tranquilidad a los españoles, a los que pide que no se dejen “atenazar por el miedo”. “Hay que recuperar la economía”, sostuvo.

Todas las instituciones están “mejor dotadas” para poder detectar los rebrotes, afirmó. “Por tanto, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía es que no bajemos la guardia, pero que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor para luchar contra el virus”, afirmó.