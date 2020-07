Sánchez pide a los ciudadanos que no se dejen "amenazar por el miedo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que no se puede "bajar la guardia" ante los rebrotes pero ha mandando un mensaje de tranquilidad a los españoles, a los que ha pedido que no se dejen "amenazar por el miedo". "Hay que recuperar la economía", ha sostenido.

En su segunda visita a Galicia tras la desescalada para participar en un acto electoral en apoyo a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Xunta, Sánchez ha asegurado que todas las instituciones están "mejor dotadas" para poder detectar los rebrotes.

"Por tanto, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos amenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor para luchar contra el virus", ha afirmado.

ALCOA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el Gobierno de España y el Ministerio de Industria trabajan “codo con codo” para garantizar la solvencia y el futuro de las plantas de Alcoa y ha instado a la Xunta a no utilizar este asunto como “instrumento electoral”.

En un mitin en A Coruña ante el que se han manifestado los trabajadores de la planta de Alu Ibérica de la ciudad, antigua Alcoa, y en un contexto en el que la multinacional ha anunciado el despido de 534 trabajadores en San Cibrao (Lugo), Pedro Sánchez ha subrayado el compromiso de su Ejecutivo con el futuro del empleo.

“Tenemos a los trabajadores legítimamente preocupados por su futuro inmediato y lo que le pido a la Xunta es que no utilice a Alcoa como un instrumento electoral”, ha manifestado el presidente del Gobierno y líder del PSOE en A Coruña.

En este sentido, tras subrayar que el Gobierno de España y el ministerio de Industria trabajan por el futuro de Alcoa en Galicia y Asturias, ha apelado a “trabajar conjuntamente” para darle una respuesta a la industria.

Precisamente, al final del acto, los trabajadores han sido recibidos por el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, quien ha escuchado sus reivindicaciones.

CABALLERO REIVINDICA A GALICIA COMO SU “CAUSA”

El secretario general de los socialistas gallegos y candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha reivindicado a Galicia como su “causa” y ha dicho que, de ser elegido, seguirá siendo un militante “díscolo” siempre que haya que defender “los intereses de los gallegos”.

Lo ha hecho en un mitin junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el colegio San Francisco Javier de A Coruña y en alusión a la definición que de él hacía este sábado un medio de comunicación y ante un término derivado de sus discrepancias con su tío y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En un polideportivo con un aforo máximo permitido de 300 personas, para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, Caballero se ha mostrado convencido de que “el cambio” es posible después del 12 de julio. “Galicia es mi causa, no escondo ni mi causa ni mi partido”, ha dicho contraponiéndolo a la campaña del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, con más presencia de su imagen que de las siglas populares.

“Para salir de esta crisis, hay que salir por la izquierda”, ha insistido Caballero en una intervención en la que ha apelado a “concentrar todos los votos de progreso” para “frenar” a la derecha. Por ello, ha instado a “la mayoría social de progreso en Galicia” a dar “un paso al frente” para desbancar a un Feijóo “que miente y que recorta”, ha añadido.

ESTRATEGIA “INDIGNA” DEL PP

Y es que en su intervención se ha mostrado muy crítico con la política de Feijóo, preguntándose “dónde están” las residencias públicas para mayores comprometidas en las ciudades gallegas. “El PP no está en condiciones para plantear la reconstrucción económica y social”, ha manifestado en un discurso en el que ha criticado los “recortes” sanitarios en Galicia, pero también la “estrategia indigna e irresponsable” a nivel nacional de los populares.

“Hay que superar los 11 años de la derecha que deja una Galicia en todos los indicadores peor”. “Galicia necesita progreso y dignidad”, ha expuesto Caballero, para quien “la derrota electoral de Feijóo es más necesaria que nunca”, ha apostillado en un mitin en el que ha reivindicado al PSdeG como el partido de la “gente”.

Con ello, ha incidido en la necesidad “más que nunca” de un cambio político para afrontar los problemas económicos y sociales en Galicia frente a un PP “que no da solución a la crisis”, ha dicho, citando, entre otros ejemplos, la situación de la fábrica de Alcoa. De ella, ha manifestado que ha sido el Ministerio de Industria “el que se puso a trabajar” frente a un Feijóo “sin un compromiso”.

“No es lo mismo que gobierne la derecha que la izquierda”, ha sentenciado también al elogiar la política del gobierno de Pedro Sánchez, en especial en esta crisis sanitaria. “Un gobierno progresista que protege a la gente”, ha sentenciado en un discurso en el que aseguró que Feijóo “no defendió la salud” de los gallegos cuando pidió levantar el estado de alarma.

Su presencia en A Coruña la ha aprovechado también para incidir en algunas de sus propuestas electorales. Entre ellas, ha citado convocar “5.000 plazas estables” en el sistema de salud; crear uan red de escuelas infantiles o defender la universidad pública frente a “consultoras privadas”.

EL PP, “UNA LOSA” PARA GALICIA

El mitin lo ha abierto el cabeza de lista por A Coruña, Pablo Arangüena, quien ha defendido que otra Galicia es “posible”. “El PP es una losa para Galicia, que tenemos que sacudirnos”, ha expuesto en una intervención en la que ha aseverado que los socialistas quieren otra Galicia que “apueste por sí misma con fuerza, emprendedora, que mire al futuro con optimismo”. “A ganar, a ganar”, ha dicho apelando a lograr el apoyo del voto progresista.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido la gestión de Sánchez en la crisis sanitaria y ha reivindicado la labor en políticas sociales realizada por los ayuntamientos gobernados por los socialistas. “Feijóo no estaba, estaba en la tele”, ha criticado. “El voto del 12 de julio es de la responsabilidad, de la dignidad”, ha añadido.

En este acto electoral, han arropado al candidato a la Presidencia de la Xunta y candidato por la provincia de Pontevedra, Gonzalo Caballero, los cabezas de lista por las provincias de Lugo, Patricia Otero, y Ourense, Marina Ortega.

También han asistido diversos cargos institucionales como los senadores Xaquín Fernández Leiceaga y César Mogo, y los regidores de Ferrol y Lugo, Ángel Mato y Lara Méndez, respectivamente, así como el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe.

A CORUÑA. EUROPA PRESS