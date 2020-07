“Sumariamos en positivo aportando modernidade, diálogo e consenso”

Cal foi o motivo polo que decidiu presentarse como candidata á presidencia da Xunta por Ciudadanos?

Son xornalista de profesión e creo que é un gran paso para estar na política. É o propio partido o que decide confiar nun perfil e nunha das súas persoas implicadas no proxecto de Ciudadanos. En canto mo dixeron a alegría non puido ser máis grande e tomei a decisión de aceptar este reto que tiña por diante. Foi hai dous meses a través dunha petición persoal de Inés Arrimadas, a presidenta do meu partido. A pesar de ter unha responsabilidade enorme, estou encantada.

Cal é a situación de Ciudadanos en Galicia tras os malos resultados nas eleccións xerais do 10N?

Pois a situación non pode ser mellor. A nivel traballo, a nivel afiliación e implantación, a situación é perfecta. Estamos nun momento de maduración como partido en Galicia. Cando unha persoa leva traballando tantos anos cun proxecto político e exercendo un labor, chega un momento en que o partido ten a forza suficiente para afrontar con garantías un proceso electoral.

Ve apropiada a data do 12-X para a celebración dos comicios?

O 5 de abril foi unha data que se viu afectada e aprazada polo tema da covid. Nese momento había un escenario que se abría. Sabiamos que setembro ou outubro, que era a data de marco legal que se baraxaba, non ía ser a idónea porque é onde se espera que haxa esa segunda onda da pandemia. No seu momento xa dixemos que non había un día ideal para a celebración das eleccións polo que había que buscar algún momento para celebrar os comicios. Así asumimos como o resto de partidos celebralas o 12 de xullo.

As enquisas danlle a maioría absoluta a Feijóo. Como se afronta isto a menos de dúas semanas para o voto nas urnas?

Este partido sabe perfectamente o que é afrontarse a priori cun escenario co marcador en contra pero Ciudadanos sempre da a campanada cando chega o momento decisivo. Así que nós confiamos en que a enquisa realmente fiable é a que imos ter o día das eleccións.

Non se respira ambiente electoral. Cree que isto afecta á oposición e en concreto a Ciudadanos?

A verdade é que as datas non son as mellores xa que hai 400.000 galegos que están sufrindo un ERTE. Unha situación incómoda e preocupante para moitas familias polo que non podemos pedirlle que estean pensando nestes momentos nas eleccións. Si que é verdade que tamén me consta que son moitos os galegos os que están desexando ver a unha clase política que sexa capaz de dialogar, de que nos poñamos de acordo e que busquemos a mellor solución para reconstruír a nosa comunidade. No momento no que estamos é máis importante que nunca que a xente nos vexa como partidos útiles. Dende Ciudadanos queremos poder dialogar e sentarnos na mesa con todos os que pensan diferente porque o obxectivomáis alá das filas. Hai que poñer medidas enriba da mesa para mellorar a vida dos galegos.

Á hora de decidir o voto, pódese falar en Galicia de alternativas? Cales serían?

Galicia agora mesmo ten un escenario con dúas solucións. Unha na que sea dea un cambio e unha solución a peor se deixamos que o goberno galego caia en mans de nacionalistas e populistas e outra cunha Galicia a mellor, que sería con Ciudadanos entrando en xogo no goberno da Xunta. Sumariamos en positivo aportando modernidade, diálogo e consenso. Creo que é moi importante valorar isto para que a xente acuda a votar o día 12 sen conformarse e apostando de verdade por Galicia porque ten moito que gañar.

Solicitastes no seu momento un acordo co PPdeG. Cal era a vosa intención e por que finalmente non se chegou a ningún tipo de alianza?

Fixemos unha proposta a tres, unha aposta por ir da man en coalición co Partido Popular tanto no País Vasco, como en Galicia e Cataluña de cara as eleccións. A intención era que ningún voto constitucionalista se perdese polo camiño. Como comentaba creo que estamos nun momento no que a ameaza nacionalista e populista en Galicia é evidente. Os galegos xa sabemos o que é sufrir un bipartito e se isto se volve a replicar non sería unha boa noticia. A comunidade sairía gañando se Ciudadanos entrase a formar parte do goberno da Xunta de Galicia porque poderiamos facer o que xa se está facendo a nivel nacional, que é monotorizar e dar valor engadido ao goberno e facer política útil na que consigamos cousas para os cidadáns.

O Goberno central recoñeceu a labor da Comunidade tras ser a primeira en saír do estado de alarma. Como definiría a actuación do goberno galego durante a crise sanitaria?

Creo que non se trata de facer unha enmenda á totalidade do que fixo ata o de agora o PP en Galicia. Considero que se fixeron ben cousas, pero tamén é verdade que outras moitas se poderían haber feito mellor. Se Ciudadanos entrase no goberno tería moito que engadir. Somos un partido moderado e de centro. Demostramos a diario como chegamos a acordos con aqueles que pensan distinto. A proba máis evidente témola a nivel nacional. Gracias a Ciudadanos conseguimos que a xente poida seguir cobrando os ERTEs. Máis alá de que non nos guste o goberno actual hai un compromiso cos cidadáns que sofren a diario un desgoberno que vai cambiando de opinión e improvisando cada día. Hai que facer un exercicio de responsabilidade e apoiar certas cousas para poder sacar adiante o importante que é deixar que os galegos poidan ter vantaxes fiscais e poidan disfrutar dos ERTEs cunha garantía que antes non ían ter.

Propostas de Ciudadanos

Hai propostas en todos os ámbitos, pero o que máis preocupa á xente é o económico. Vamos a impulsar un plan económico industrial que poña dunha vez a Galicia á cabeza de España. Queremos extender unha tarifa plana de autónomos que reduza a curva de autónomos a 30 euros durante dous anos. Temos que facer a vida máis fácil ás nosas PYMES e autónomos porque son realmente os que sustentan a economía da nosa comunidade. Eles son os que crean riqueza e emprego e hai que poñerlles unha “alfombra vermella” porque son os que máis necesitan que lles poñamos as cousas fáciles.

Como estades a levar nestes intres a campaña?

Con toda a forza e enerxía. O feito de ter levado a cabo un debate, creo que sacado con nota, o pasado luns na Televisión de Galicia fainos sentir seguros do noso traballo que ven sendo unha tarefa constante. Sempre pensei que o máis importante é o tema da actitude. Os galegos saben que somos un partido de consenso, un partido que está disposto a negociar con aqueles que pensan diferente para chegar finalmente a un acordo.

Cal é o reto para o 12-X?

O noso reto é conseguir que os galegos saian gañando porque teñen moito que gañar e con Ciudadanos habería un goberno mellor. Vamos a esperar a ver o que pasa cos resultados o vindeiro domingo pero en calquera caso a nosa aposta é clara. Temos catro candidatos fantásticos para as catro provincias galegas e espero que poidamos cada un de nós representar cada provincia... Oxalá se cumpran os desexos que temos.