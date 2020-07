Un total de 2,2 millóns de galegos están chamados ás urnas este domingo

SANTIAGO. EP. Un total de 2.234.252 galegos están citados coas urnas este domingo, 12 de xullo, para participar nas eleccións autonómicas. En total, o censo ascende a 2.697.315 persoas, das cales 463.163 son residentes no estranxeiro. Pola súa banda, o voto da emigración caeu de forma histórica, xa que só 12.359 electores do Censo de Residentes Ausentes (CERA) solicitaron o voto, unha cifra que é practicamente a metade que na cita autonómica de 2016 e que é a máis baixa de todo este século.

Así as cousas, este domingo están chamados a votar na Coruña un total de 927.938 electores; en Pontevedra, 773.024; en Ourense, 257.826; e en Lugo, 275.364.

Ademais, un total de 78.503 mozos poderán votar por primeira vez nunhas eleccións galegas, desde as celebradas o 25 de setembro de 2016. Son 13.628 máis que na cita das xerais que tivo lugar o 10 de novembro de 2019.

Dos 78.503 votantes, 32.420 correspóndense coa provincia da Coruña; 30.473, coa de Pontevedra; 8.053, con Lugo; e 7.557, coa de Ourense. Desde o 5 de abril, sumaron 5.539 mozos ao censo electoral da cita estival.

VOTO POR CORREO

Un total de 72.161 galegos xa enviaron o seu voto por correo para as eleccións ao Parlamento de Galicia deste domingo, unha cifra provisional, a última dada por Correos a falta de sumar os votos do venres.

Esta cifra supón un incremento do 79,52% respecto ao anterior proceso electoral homologable, as eleccións autonómicas galegas que se celebraron en 2016 e, a falta do dato definitivo, xa supón a cifra máis alta de voto por correo rexistrado nuns comicios autonómicos en Galicia, desde a súa primeira celebración após a aprobación do Estatuto de Autonomía en 1981.