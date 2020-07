Uno contra todos y todos contra uno

Santiago. Ana Pontón Mondelo nació en el año 1977 en Chorente, en el ayuntamiento lugués de Sarria. Sus inquietudes políticas nacieron en el instituto, donde junto a sus compañeros creó una revista cultural llamada Espellos, publicación desde la que se opusieron a la censura del director que quería retirar el relato homosexual de uno de sus compinches a lo que se negaron de pleno. Con este precoz compromiso no sorprende que con 16 años comenzara su militancia en Galiza Nova, la organización juvenil del BNG. Cuenta que escogió el nacionalismo porque “daba resposta as súas inquedanzas como a discriminación ao galego e a proposta dun modelo de país alternativo”. Sin embargo su trabajo militante no la distrajo de sus obligaciones académicas faceta en la que destacó desde temprana edad.

Con la educación secundaria finalizada, la joven Ana se desplazó a Compostela, de donde ya no se marcharía, para estudiar Ciencias Políticas. En esa facultad ejerció su primer cargo político, como representante del alumnado en la Junta de Gobierno como miembro de los Comités Abertos de Faculdade (CAF). Mientras que entre el 2000 y el 2004 entró a formar parte de la dirección nacional de Galiza Nova.

En ese año –el 2004– comenzaría su carrera parlamentaria al sustituir a la histórica nacionalista Pilar García Negro cuando esta abandonó el hemiciclo de O Hórreo. En esa época ejerció de portavoz nacionalista en temas relacionados con la juventud y con la violencia de género, y tras las elecciones del 2005 que lanzaría al bipartito al poder, Pontón llegó a ser presidenta de la comisión parlamentaria de Agricultura.

Su formación emprendió desde el final de esa legislatura una gran travesía por el desierto aderezada con varios pasos por el diván, hasta que tras los pésimos resultados cosechados en las generales de 2016, la sarriana fue elegida en la XV Asemblea Nacional como portavoz nacional, máximo cargo de la organización. Su tarea no era fácil pues se enfrentaba a unas encuestas que dilucidaban la cuasi desaparición del BNG. No fue así Pontón logró 6 escaños, y hoy con las mismas caras que en aquel entonces tras revitalizar su organización se encuentra en condiciones de intentar dar el sorpasso a los socialistas.