Buscan ópticos-optometristas en Pontevedra para incorporarse a un proyecto en expansión

El sector óptico ofrece una nueva oportunidad laboral en la provincia de Pontevedra. Adecco Selección mantiene abierto un proceso para incorporar un óptico u óptica-optometrista en Nigrán a un grupo empresarial que se encuentra en plena fase de expansión en España. La compañía cuenta con una trayectoria consolidada en Portugal, donde dispone de decenas de establecimientos y una plantilla de más de 200 profesionales.

La vacante ofrece incorporación directa a plantilla mediante contrato indefinido, por lo que puede resultar especialmente interesante para quienes busquen estabilidad y quieran desarrollar su carrera profesional dentro del sector de la óptica.

Buscan un óptico-optometrista para trabajar en Nigrán

La persona seleccionada desempeñará diferentes funciones relacionadas tanto con la salud visual como con el asesoramiento y la atención a los clientes.

Entre sus principales responsabilidades estará la realización de exámenes optométricos completos y la valoración de la agudeza visual, así como la detección y corrección de defectos refractivos como miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia.

El profesional también deberá recomendar las soluciones ópticas más adecuadas para cada cliente, incluyendo gafas y lentes de contacto. En este último caso, se encargará de su adaptación y del posterior seguimiento para comprobar que se utilizan correctamente.

El trabajo tiene igualmente un importante componente de atención al público. Entre las funciones previstas se encuentra el asesoramiento personalizado para elegir monturas y lentes, además de la detección de posibles anomalías visuales que puedan requerir la derivación del cliente a otro especialista.

Las responsabilidades se completan con pequeños ajustes y reparaciones de gafas y con algunas tareas vinculadas al funcionamiento diario del establecimiento, como el control de stock, la recepción de pedidos y la organización del gabinete.

Qué requisitos se necesitan para acceder a la oferta

Uno de los principales requisitos es disponer de formación técnica específica en Óptica y Optometría. Sin embargo, la convocatoria no está limitada a candidatos con una amplia trayectoria profesional, ya que también se tendrán en cuenta perfiles junior que quieran seguir desarrollándose dentro de esta especialidad.

La empresa valorará especialmente la orientación hacia el cliente, las habilidades de comunicación y la motivación para incorporarse a un proyecto en crecimiento.

En cuanto a las condiciones, se ofrece un puesto de jornada completa continua con turnos rotativos e incorporación directa a la plantilla. Los nuevos trabajadores recibirán además formación inicial para facilitar su adaptación a las funciones, los procedimientos internos y la dinámica del establecimiento.

Los profesionales que cumplan los requisitos pueden consultar todos los detalles y presentar su candidatura a través de la oferta de óptico/a-optometrista en Nigrán.

Noticias relacionadas

La oportunidad permite acceder a un puesto estable dentro del sector óptico en la provincia de Pontevedra y está abierta tanto a profesionales que ya hayan desarrollado su trayectoria en este ámbito como a titulados con menos experiencia interesados en crecer profesionalmente.

Fuente: Faro de Vigo