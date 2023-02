Alberto Núñez Feijóo mostró este miércoles su enfado con el sector duro del PP que estos días le critica por su posición con la ley del aborto. Los exministros Jorge Fernández Díaz y Jaime Mayor Oreja han expresado en público su rechazo a que Feijóo no haya defendido el recurso que el PP presentó en 2010 contra la norma y diga ahora que es "correcta". "Dentro de unos años nos avergonzaremos de cómo matábamos personas dentro de sus madres", ha llegado a declarar Mayor Oreja.

En una rueda de prensa, Feijóo recordó, sin citar ningún nombre propio, que Mariano Rajoy gobernó España entre 2011 y 2018 (hasta 2015 con mayoría absoluta) y no cambió la ley, que permite abortar libremente hasta la semana 14. Rajoy -vino a decir el ahora líder del PP- no volvió al sistema de supuestos que el partido defendía en su recurso ante el Tribunal Constitucional, según el cual la mujer solo puede interrumpir el embarazo en caso de violación, grave peligro para la mujer o que el feto tuviera graves problemas físicos o psíquicos. "Ni el PP ni el PSOE la han cambiado (...). Si desde 2010 [año en que José Luis Rodríguez Zapatero introdujo la ley de plazos] han gobernado PSOE y PP y esa ley, en lo que se refiere a los plazos, no se ha cambiado y el Tribunal Constitucional todo parece indicar que la va a declarar constitucional, entiendo que todo esto debería formar parte del consenso", dijo Feijóo ante las cámaras.

Afirmó que no cree que el aborto "sea un derecho fundamental", porque no aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí es es "exclusivamente el derecho que tiene una mujer, de acuerdo con la ley de su país". En ese contexto recordó que en 23 países de los 27 de la Unión Europea "hay una regulación del aborto".

La evolución del discurso

En el equipo del jefe de los populares defienden la "evolución" del PP ante el aborto por "los cambios sociales" y porque se considera que esta nueva posición (que no ha sido rectificada en los estatutos del partido) puede "atraer votantes de izquierda moderada". "Dijimos que veníamos a tirar de la derecha hacia el centro", afirma uno de los principales asesores de Feijóo. Por estas razones, este miércoles decidió mandar un mensaje claro a los dos exministros que por ahora han puesto cara al enfado por el cambio en este asunto.

El extitular del Interior Fernández Díaz ha escrito en 'La Razón' estos días: "Deberían reflexionar [en el PP] que esa posición política genera problemas de conciencia –entre otros– a no pocos de sus votantes católicos que, sin duda, esperan un cambio político en España y no una mera sustitución en La Moncloa limitada a corregir la deteriorada situación económica". Fernández Díaz estuvo de ministro de Rajoy entre 2011 y 2016. Mayor Oreja, en su última etapa en el partido, fue eurodiputado del PP hasta 2014 y él, ya fuera de la primera línea, mostró permanentemente su enfado con su partido por no modificar la ley.

El líder del PP intenta anclarse entre PSOE y Vox: hay que "regularlo" y promover medidas a favor de la vida

Feijóo quiere anclarse en el debate del aborto en un término medio entre PSOE y Vox, que pide derogar la norma. "No voy a cambiar de opinión. En la interrupción voluntaria del embarazo confluyen cuestiones éticas, morales, filosóficas, religiosas, de conciencia… Me parece que cuando confluyen este tipo de cuestiones sería bueno buscar consensos, no criticar a nadie, sino respetar las opiniones de los demás. ¿En España es necesario regular la interrupción voluntaria del embarazo? Sí. ¿Y es necesario apoyar a todas las madres? Sí, por supuesto", continuó.

El Gobierno central está intentando azuzar este debate interno del PP para quitarse presión por la ley del 'sí es sí' y las rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Feijóo, de hecho, este martes no quiso responder las preguntas de la prensa sobre el tema del aborto porque quería hablar solo del Ejecutivo y el otro foco de problemas de Pedro Sánchez: el auto del Tribunal Supremo manteniendo la inhabilitación a Oriol Junqueras pese a la reforma de la malversación. Feijóo anunció que el miércoles fijaría posición. Lo hizo desde el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, donde realizó una visita para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Sin "convicciones"

Desde el sector duro, minoritario en este tema, pero muy activo, se considera que ha sido un error que el líder del PP "desprecie" el recurso que presentaron hace 13 años 70 diputados del grupo parlamentario que entonces capitaneaba Eduardo Zaplana. El "derecho fundamental" que aparece "en los estatutos del PP y de la Constitución Española" es "el derecho a la vida", señala un exalto cargo del partido que no quiere aparecer con nombres y apellidos. "Donde no hay convicciones todo es cálculo [electoral]. Y, además, calculan mal", responde esta fuente cuando se le plantea que Feijóo intenta atraer voto de centro, como aseguran en su núcleo duro.