El segundo día de visita del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, a España ha comenzado de forma muy parecida a como terminó el primero: recordando que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en funciones desde hace 4 años- debe ser una "prioridad" y con el convencimiento de que ha obtenido el "compromiso genuino" tanto por parte del PSOE como el PP para reformar el sistema de elección de los vocales. Este compromiso, sin embargo, no se ve tan claro por parte del Gobierno: fuentes del Ministerio de Justicia han precisado que el único compromiso es la renovación del organismo que gobierna a los jueces, mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido en rueda de prensa en Zaragoza que el sistema de elección es democrático y deriva de un gran pacto de estado entre los dos principales partidos el año 2001.

Durante un desayuno este viernes ante representantes políticos, de la justicia y empresarios, el comisario ha incidido también en otro aspecto importante, marcando las diferencias entre España, "donde la situación es buena", y estados como Polonia y Hungría, que sí revelan problemas "sistémicos" que inciden en la independencia de sus jueces.

Así, frente a la situación "que puede mejorarse" de nuestro país en aspectos referidos a la Justicia, Reynders ha contrapuesto la del Gobierno de Varsovia, que está siendo multado con un millón de euros diarios "por falta de implementación de sistemas de independencia de los jueces", y que puede ver afectada la llegada de fondos europeos; o la de Hungría, que por problemas parecidos ha visto suspendido el envío de hasta 7.500 millones en ayudas.

Presidencia de España

España está muy alejada de dichas situaciones, si bien Reynders ha insistido en la conveniencia en que las reformas en España estén listas para el momento en que, en julio de 2023, España inaugure el semestre de la presidencia de turno de la Unión Europea: "Siempre será mejor dar un buen ejemplo", ha señalado. En el verano de 2023 evaluarán el progreso en nuestro país y, "si un año tras otro es imposible implementar las reformas, habrá que usar otras herramientas".

Entre los invitados al desayuno estaba la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que pertenece al mismo partido de Reynders en Europa. Arrimadas ha señalado que su formación viene solicitando desde hace años una reforma del sistema de elección de los vocales mediante diferentes propuestas concretas en el parlamento. Para el comisario europeo, lo ideal sería que no sólo los dos principales partidos, sino todo el arco parlamentario se implicara en el cambio.

Optimismo de Lesmes tras el encuentro

Tras el desayuno, Reynders ha continuado su ronda con una visita al responsable del Poder Judicial más afectado por la actual situación de bloqueo, Carlos Lesmes, quien tras el encuentro ha manifestado que cree que la visita será positiva para revertir el bloqueo. No obstante, advierte: "si nos mantenemos en la misma situación, mi permanencia en el Consejo carecería de sentido".

Según el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, durante el encuentro ha constatado un "alto grado de coincidencia" con el comisario europeo en cuantro a la urgencia en la renovación del órgano que suma casi ya cuatro años en funciones. En todo caso, ha apuntado que se trata de un problema español y deben ser nuestros políticos los que lo solucionen.

En cuanto a una eventual reforma del sistema de elección, que parece ser el que más divide al PP y al PSOE, al menos en lo que se refiere a su urgencia y los tiempos para abrir el debate, el presidente del CGPJ ha apuntado que, en todo caso, el nuevo sistema de elección no entraría en vigor para el próximo consejo recién renovado, sino dentro de cinco años. "Habrá que buscar caminos que respeten la representatividad -ha añadido-. No hay urgencia por cambiar el sistema pero si iniciar un procedimiento".

Durante el encuentro, el presidente del Supremo también ha expresado al comisario europeo su preocupación por el efecto que el enfrentamiento entre las fuerzas políticas en asuntos relativos a la Justicia pueda tener en la apariencia de imparcialidad e independencia de los jueces. En todo caso, Reynders le ha tranquilizado en este aspecto, al coincidir con él en que la independencia de los jueces españoles está absolutamente garantizada en España, de modo que esta cuestión no supone ninguna preocupación en Europa.

Seguidamente, el dirigente europeo ha acudido al Tribunal Constitucional, donde ha abordado con el presidente de dicho órgano, Pedro González-Trevijano, los preparativos de la próxima Conferencia de Presidentes de las jurisdicciones constitucionales de la UE, que tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Bruselas. El Comisario Reynders ha invitado al Presidente González-Trevijano, quien, en principio, ha confirmado su asistencia. REFORMA TAMBIÉN EN FISCALÍA

Otro aspecto crítico en el que incide el informe de Reyndes sobre el Estado de Derecho en España -dado a conocer el pasado mes de julio-, es el que se refiere a la coincidencia en nuestro país de los mandatos del Gobierno y del fiscal general, algo que según el comisario belga "no gusta" a la Unión Europea. En respuesta a una pregunta sobre este tema planteada por el eurodiputado naranja Adrián Vázquez, presente en el desayuno, ha señalado que hay situaciones peores, pues en Polonia el ministro de Justicia es también el jefe de los fiscales. La clave de este asunto es la lucha contra la corrupción, según Reynders. "No es que pensemos que el fiscal general español no es independiente, pero hay que mejorar la situación y la percepción en la ciudadanía de que es independiente", ha afirmado.

Según fuentes de la Fiscalía General consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, durante el encuentro con Álvaro García Ortiz el comisario europeo ha tratado de estea recomendación y sobre fórmulas de mejora de la autonomía de este organismo fente al Gobierno, así como sobre la necesaria transparencia en las relaciones entre ambos.

También se han abordado otras cuestiones que el Ministerio Público considera "desfíos", como son la duración de las investigaciones, con el fin de aumentar la eficiencia en los casos de corrupción de alto nivel. Además de García Ortiz, al encuentro han asistido el fiscal de cooperación internacional, Francisco Jiménez-Villarejo, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, y la fiscal jefa de inspección, María Antonia Sanz.

Jueces progresistas urgen a Batet

Por otra parte, El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia se ha reunido también este viernes con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a la que ha trasladado su preocupación por la interinidad del Consejo General del Poder Judicial y la petición de que se reanude el procedimiento de renovación del mismo, que se interrumpió en 2018 tras un mensaje del senador del Partido Popular Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que ese partido iba a controlar el Tribunal Supremo "por la puerta de atrás". La asociación judicial ha manifestado a la presidenta del Congreso que entiende que las exigencias del Partido Popular vulneran la Constitución y la ley, al exigir para cumplir el ordenamiento jurídico que previamente se reforme, desconociendo el principio de legalidad. Por su parte, Batet les ha trasladado quesu voluntad es "seguir esforzándose" por lograr que los grupos parlamentarios alcancen cuanto antes un acuerdo.

Puigdemont y la mejora de las euroordenes

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, Reynders ha reconocido este viernes que las euroórdenes de detención y entrega (OEDE) se podrían mejorar, pero lo ha condicionado a que haya mayorías que así lo quieran en el Parlamento Europeo y ha destacado que por el momento no ha recibido ninguna propuesta al respecto, al ser preguntado por el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, pendiente de que los tribunales europeos decidan si puede ser entregado después de que Bélgica y Alemania se hayan opuesto.