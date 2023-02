José Luis Martínez Almeida emana satisfacción porque la última encuesta interna del PP dice que prácticamente doblará sus escaños en las próximas elecciones municipales, de 15 a 28, gracias a que engulle a Ciudadanos. Pero que repita como alcalde puede depender de que Vox no le deje caer, así que tiene dos caminos: conseguir, como pretende, una mayoría suficiente para no necesitar a nadie, o reconducir la relación política con Javier Ortega Smith tras un final de legislatura en el que han sido incapaces de pactar nada.

En el contexto de la polémica del aborto que ha ocupado a su partido esta última semana, Almeida asegura que el PP tiene personalidad propia y no tiene que rendirse a los debates sobre lo que otros partidos, en referencia a Vox y PSOE, piensan de su formación. De Ciudadanos, se limita a decir que él y Begoña Villacís seguirán juntos "hasta el último día" de la legislatura y procura no meter el dedo en llaga ajena.

La entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se produce tras la primera reunión del comité de campaña de su candidatura, donde estaban prácticamente todos sus concejales, y en la que prepararon su primer gran acto como candidato, celebrado este último sábado.

Se cumple un año de las manifestaciones en la puerta de Génova pidiendo la dimisión de Pablo Casado. La situación primero le pilló en medio y en el último tramo usted abandonó. ¿Ha aprendido algo de aquella crisis interna?

Para mí fue un momento muy duro, tanto en lo personal como en lo político. Y de los momentos duros uno lo que tiene que hacer es sacar lecciones y aprender. Pero hay que mirar al futuro. Lo que pasó, pasó, es sobradamente conocido todo lo que sucedió, y en este momento el PP tiene una responsabilidad muy importante con Madrid y con España y, por tanto, más que hablar de nosotros lo que nos corresponde es hablar de los españoles.

¿Qué aporta Almeida al proyecto de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso?

Eso lo tendrán que decir los madrileños. Pero yo lo que le voy a explicar es que reciben una ciudad mejor en 2023 que la que tenían en 2019. Hemos aportado gestión, soluciones, sentido común y sensatez, que con el ambiente político que hay en estos momentos en España es francamente necesario. Me remito a esos Acuerdos de la Villa que fueron suscritos por todos los grupos municipales. Por lo tanto, yo creo que lo que Almeida aporta es la garantía de unos principios y unas convicciones que se fundamentan en que gobernamos para todos, en que gestionamos bien y en que somos capaces de dar las soluciones.

En aquellos Acuerdos de la Villa consiguió aunar a todos los grupos municipales, pero este año no ha logrado ni siquiera sacar los presupuestos. ¿Qué le que ha pasado?

Si revisan la hemeroteca, cuando se aprobaron esos Acuerdos de la Villa, yo ya dije que no significaba que a partir de ese momento todos los grupos municipales teníamos que estar de acuerdo en todo, sino que la existencia de diferentes partidos y alternativas políticas es esencial para que exista la democracia y que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes partidos. Y eso es lo que ha sucedido.

La izquierda no utiliza el aborto como un argumento en defensa de los derechos de las mujeres, sino como un argumento de confrontar y crispar al conjunto de la sociedad

En el tema del aborto en su partido se distinguen distintas sensibilidades. Feijóo ha marcado postura diciendo que es una ley correcta y que el aborto es un derecho, pero no fundamental. ¿Usted está ahora de acuerdo con eso?

Estoy de acuerdo en que en el PP hay diferentes sensibilidades, y menos mal que las hay y que no somos un bloque monolítico, porque nosotros tenemos que ser un partido amplio que aspira a representar a una mayoría de la sociedad española. Yo soy muy respetuoso con las resoluciones de los tribunales y en este caso el Tribunal Constitucional dice que esta ley es constitucional. Dicho lo cual, si usted me pregunta, creo que el debate del aborto no es prioritario en España, lo prioritario es solucionar el problema demográfico que tenemos. La izquierda no utiliza el aborto como un argumento en defensa de los derechos de las mujeres, sino como un argumento de confrontar y crispar al conjunto de la sociedad y por eso adopta determinadas medidas que yo he definido como banalización del aborto. Acabamos de ver una ley en la que para tener un animal doméstico se exige un determinado curso de capacitación. Me puede parecer mejor o peor, pero de verdad, ante una decisión tan difícil como es la de abortar, ¿no hay que dar un tiempo de reflexión? ¿Por qué hay que eliminar ese periodo de tiempo, por qué hay que eliminar poder dar información a las mujeres? ¿Por qué no se hace una política provida de fomento de la maternidad?

¿Cree que las mujeres cuando adoptan esta decisión no lo han meditado ya suficiente?

No digo que no lo haya meditado suficiente, pero sí que la ley establecía una serie de garantías para que una decisión de estas características pudiera tener un periodo de reflexión y donde se pudiera proporcionar información. Yo no voy a decir que las mujeres no tienen la capacidad para tomar una decisión, nunca voy a minusvalorar a las mujeres ni nunca voy a juzgar a una mujer que aborte, pero lo que sí digo es que por la izquierda hay una cierta banalización del debate del aborto, entendiéndola no como un derecho de la mujer, sino como un elemento de confrontación.

Viendo lo que ha pasado ahora con el aborto y teniendo en cuenta que la última ponencia política del PP es de 2017 (cuando aún gobernaba en Moncloa y no se habían generalizado los gobiernos de coalición), ¿sería necesaria una convención ideológica para dejar claros los valores del partido?

Lo que es necesario es que el PP gane las próximas elecciones generales y ponga fin al Gobierno de Pedro Sánchez. Entiendo que nuestros adversarios políticos estén deseosos de tratar de enredar al PP en los debates innecesarios y artificiales que ellos mismos están creando. Pero no tenemos que estar ni a lo que dice Vox ni a lo que dice el Partido Socialista. Estamos a ganar las próximas elecciones generales porque España está en una crisis institucional y económica sin precedentes en nuestra historia democrática y el PP tiene que hacer lo que mejor se nos ha dado hacer, que es acudir a salvar España desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la regeneración institucional.

Su última encuesta interna le da una mayoría en el Ayuntamiento de Madrid porque se come todos los votos de ciudadanos. ¿Da por amortizado a su socio de gobierno?

Esa encuesta no solo dice que absorbemos el voto de Ciudadanos, sino que absorbemos más votos. Y por tanto, lo que determina es que el PP va a ganar las elecciones por una amplia mayoría transversal y, por tanto, que nos puede votar cualquier persona que piensa que Madrid va bien y que entienda que la única alternativa a un gobierno del PP es una sucursal de Sánchez en Madrid.

La última encuesta interna del partido para el Ayuntamiento de Madrid apunta que el PP se apropia de los votos y escaños de Ciudadanos, que no obtiene representación.

¿Cómo es su relación con Begoña Villacís después de lo ocurrido en Ciudadanos las últimas semanas?

Cordial en lo personal y nos entendemos en lo político para seguir gestionando el Ayuntamiento de Madrid.

En esta misma encuesta se dice que el PP tendría la mayoría, pero aún le falta un pico para alcanzar la absoluta. ¿Es reconducible la relación con Javier Ortega Smith si necesita de los votos de Vox para gobernar?

Lo que nos toca es conseguir gobernar en solitario con la mayoría más amplia posible. Los ciudadanos, y lo han demostrado en los últimos procesos electorales, quieren gobiernos sólidos, estables, moderados, de confianza... en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Yo lo único que le voy a decir a los madrileños es ‘quiero pactar con vosotros’, no quiero pactar ni con VOX ni con otro partido.

Ha vivido usted tres grandes crisis como alcalde: la pandemia, Filomena y la de las mascarillas.

Y si me apura la interna de mi partido (sonríe).

Cierto, pero la pregunta es si cree que lo de las mascarillas le va a pasar factura.

Nosotros ya hemos dicho lo que pasó desde el primer momento. Efectivamente, se podía haber producido una estafa y un engaño, que en caso de tener un reproche penal le corresponderá a los juzgados decidirlo, pero que no había ninguna responsabilidad desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid. Lo único que puedo decir es pongámonos en ese momento, marzo de 2020. Un ayuntamiento tratando de sacar el material necesario para que más de 10.000 servidores públicos pudieran salir a la calle en condiciones de seguridad porque el gobierno de la nación no nos dio ni una mísera mascarilla al Ayuntamiento de Madrid.

Después de 15 meses de investigación de la Fiscalía, de prácticamente un año de investigación de un juzgado, no hay ni una sola persona del Ayuntamiento de Madrid ni relacionado con nadie del Ayuntamiento de Madrid que tenga ningún tipo de responsabilidad penal. Yo no he sido llamado ni como imputado ni como testigo.

Había muchísima gente de buena fe en esa manifestación que acudía preocupada, pero no considero que fueran de buena fe ni Juan Lobato, ni Reyes Maroto, ni Mónica García, ni Eduardo Rubiño.

¿En el comité de campaña han abordado cómo van a tratar la crisis de la sanidad pública en Madrid? Aunque no sea una cuestión de gestión municipal afecta al PP.

Hay un punto en el que todos estamos de acuerdo: en el de que la sanidad pública es un bien que hay que preservar y que por tanto hay que mejorar. A partir de ahí, la pregunta que me hago es, ¿solo en Madrid? ¿Y en el resto de España? ¿Por qué solo hay manifestaciones en Madrid? Yo no dudo que había muchísima gente de buena fe en esa manifestación que acudía preocupada. No considero que fueran de buena fe ni Juan Lobato, ni Reyes Maroto, ni Mónica García, ni Eduardo Rubiño. Fueron a sacar un rédito político de esa manifestación. No les interesaba tanto la sanidad pública como el desgaste del Gobierno de la Comunidad de Madrid, especialmente el desgaste de la presidenta Díaz Ayuso. Cuando estamos hablando de la sanidad conviene no politizar.

Como alcalde de una ciudad en la que hay diferencias en los centros de atención primaria según el barrio, ¿tiene alguna propuesta de mejora para la sanidad que elevar a la Comunidad?

Teníamos una propuesta concreta que compartía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era un aumento presupuestario dirigido específicamente a la atención primaria en los presupuestos para el año 2023. Y votó en contra Vox, Más Madrid y el Partido Socialista, es decir, los mismos que se manifestaban a las puertas de Cibeles. Aproximadamente el presupuesto de la Consejería de Sanidad son 10.000 millones de euros y se destinaba el 25% a la atención primaria. La pregunta es por qué PSOE, Más Madrid y Vox hicieron una pinza para que no hubiera más presupuesto.

Ha conseguido por primera vez cumplir con los límites de calidad del aire. Los críticos y ecologistas dicen que ha trampeado los datos por alejar el tráfico solo del punto en el que hay un medidor – el de la plaza Elíptica - y que si no cambia algo de la política ambiental volverán a incumplir porque los límites van a ser más estrictos el próximo año.

Curiosas críticas. Los mismos que aplaudían con las orejas los incumplimientos de Manuela Carmena y su equipo de gobierno son los que critican ahora que se cumplen. Son los que ahora dicen que no vale con cumplir porque la Unión Europea va a cambiar los límites de la calidad. Empecemos por cumplir y luego ya veremos cuáles son los límites que establece la Unión Europea.

Mire, durante mucho tiempo hemos tenido que soportar que nos llamaran negacionistas, porque aquí hay una simplificación del debate. Siempre dijimos que el problema eran las soluciones para poder cumplir. Enero de 2023 ha sido el mejor de toda la serie histórica desde que hay registros de calidad del aire. Hemos seguido mejorando. Los que solo actuaron en el distrito Centro y solo actuaron sobre los coches, se olvidaron que se podía actuar en el conjunto de la ciudad y sobre otras fuentes de contaminación y que había que renovar la flota de autobuses de la EMT. Somos la primera capital europea en la que no circula un solo autobús con diesel.

El acceso a la vivienda es un problema en Madrid. Hay proyectos en marcha pero tardarán años en materializarse y los precios siguen sin bajar. ¿Cómo hablar de "la vida a la madrileña" como un modelo de éxito si el acceso a la vivienda es tan complicado?

Sin duda es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en las grandes ciudades. Tenemos que poner encima de la mesa soluciones eficaces. El anterior equipo de gobierno dejó un saldo positivo de 17 viviendas. Nosotros vamos a dejar un saldo positivo de 4.000 viviendas en el parque de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Madrid. 17, frente a 4.000.

Pero esos 4.000 vienen de proyectos que ya se habían empezado a trabajar antes.

No, vienen de un Excel que decía que iban a construir 4.000 viviendas. El papel todo lo aguanta. Esas 4.000 viviendas han sido diseñadas, construidas, ejecutadas por este equipo de gobierno. El anterior equipo de gobierno compró 48 viviendas. Este equipo de gobierno ha comprado 228. Nosotros hemos cedido parcelas del Ayuntamiento de Madrid en derecho de superficie, que va a permitir construir 2.125 viviendas en régimen de colaboración con promotores privados y en régimen de alquiler con precio limitado en la ciudad de Madrid. Lo que hemos hecho es aumentar la oferta y hemos desbloqueado los desarrollos del sureste.

Dice que ha cumplido con el 90% de la ejecución presupuestaria. ¿Cree que eso se ha traducido en un modelo de ciudad que pueda identificarse con usted?

Sí, es el modelo de la gestión, de la eficacia y de saber llegar a todos los barrios de la ciudad de Madrid. Desde el año 2005 hemos invertido 1.200 millones de euros en obras, la mayor inversión desde la ejecución de las obras de soterramiento de la M-30. Pongo ejemplos. Pregunte a los que circulaban por el nudo norte qué les parece esa obra, a los que circulan por la M-30 a la altura de lo que era el antiguo Vicente Calderón por el cubrimiento de la Mahou Calderón y el cierre definitivo de Madrid Río, a los vecinos de Villaverde de la avenida Eduardo Barreiros, a los vecinos de Puente de Vallecas de la avenida Sierra Toledana... En eso se traduce la ejecución del presupuesto, en llegar hasta el último de los 131 barrios, en hacer microcirugía y alcanzar las necesidades más básicas de los madrileños cada vez que ponen un pie fuera de su casa.

¿Hay alguna palabra con la que usted puede identificar su proyecto?

¿El proyecto de Madrid con Almeida? Yo creo que en estos momentos la eclosión. Eclosión de Madrid.

¿Cree que en el futuro se le puede recordar como el alcalde de la eclosión?

Eso ya, será lo que la gente tenga que decir. Si usted me dice cómo quiere que me recuerden, yo le digo dos cosas con carácter general: dejó una ciudad mejor de la que recibió e hizo lo que en cada momento tenía que hacer en beneficio de los ciudadanos.

¿Y qué les propone para los próximos cuatro años?

Continuar esa eclosión de la ciudad de Madrid que se ha producido a lo largo de los últimos cuatro años. Por primera vez estamos entre las diez mejores ciudades del mundo en términos de calidad de vida, económicamente estamos creciendo, generando oportunidades de inversión y riqueza, actuando en todos los barrios, somos una ciudad que cumple por primera vez con la calidad del aire. Lo que le voy a ofrecer es un proyecto de sensatez, eficacia, sentido común y de continuar creciendo y ser una de las mejores ciudades del mundo para vivir y para venir.

¿Qué les pasa con los árboles?

Que hemos plantado 210.000 árboles en cuatro años. ¿Parecen pocos? 185.000 en la ciudad de Madrid y 30.000 en el bosque metropolitano. Somos, por tercer año consecutivo, ciudad arbórea del mundo, según Naciones Unidas. Tenemos una obra, efectivamente, de la línea 11 de Metro que ha generado polémica por la tala de árboles. ¿Se va a manifestar Rita Maestre y Reyes Maroto por la obra que va a hacer el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana en Atocha para reformar la estación de Atocha, donde hemos autorizado también por esas obras una tala de prácticamente 300 árboles? ¿Sabe usted que el anterior equipo de gobierno taló 10.000 árboles solo en cuatro meses? Utilizando los términos de Rita Maestre, no ha habido un arboricidio en Madrid como el de talar 10.000 árboles en cuatro meses. Las talas de árboles son conforme a la ley del arbolado, que es lo que nosotros tenemos que analizar, y se van a replantar más árboles de los que se han talado.