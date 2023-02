El comisario jubilado José Manuel Villarejo encargó en febrero de 2017 al abogado Javier Iglesias, a quien consideraba su interlocutor con Mariano Rajoy, que advirtiera al entonces presidente del Gobierno y líder del PP de que estaba al tanto del presunto espionaje que la policía política había realizado al exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. Así consta en una grabación de 19 de febrero de 2017, incluida en el sumario de la Operación Kitchen, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

En 2013 y 2014, el exmagistrado Gómez de Liaño había ejercido como abogado del extesorero popular Luis Bárcenas, quien bajo su asesoramiento legal reconoció haber gestionado más de 8 millones de la caja B del partido. Por ello, según el polémico comisario jubilado, fue perseguido por el grupo policial que trabajaba al margen de la ley y -del que formaba parte el propio Villarejo- y que, según el reciente escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, buscaba sustraer pruebas contra los dirigentes de la formación conservadora.

"Lo de Kalashov, que es un ejemplo que tú lo sabes..., presión de Sanz Roldán porque me impidió la cita en prisión. Porque dijeron que yo no podía hablar con Kalashov y todo porque cuando a mí me mandó el otro loco de Serbia que me dijo que Kalashov pagaba y el CNI a Gómez de Liaño, entonces yo no fui al final. El tonto de [Eugenio] Pino mandó a Gago", explica de forma literal Villarejo en la mencionada grabación, en la que alude al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. De forma reciente, Anticorrupción ha reclamado el archivo de la imputación de Fuentes Gago en Kitchen o espionaje a Bárcenas por falta de pruebas.

Según se relata en las agendas de Villarejo, la Policía política buscó que el condenado rusogeorgiano Zakhar Kalashov, que había sido defendido años antes por Gómez de Liaño, les informara de los supuestos pagos que había hecho al exjuez en el extranjero. El 28 de marzo de 2014 Villarejo apuntó, tras una supuesta conversación mantenida con el letrado "José Aliste Martín: Juzgado de Instrucción 20. DP/135/2006. Con abogado José Luis Moreno Cela. Tema Kalashov (que llevó Andreu). Se reparten 4 millones con Liaño. Hay sociedades uruguayas que usaron".

Un 'lobby' cercano al PP

El audio de 19 de febrero de 2017 conocido ahora cobra especial relevancia habida cuenta de que hace menos de un mes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Manuel García Castellón que reabriera la pieza separada número 36 del caso Villarejo, en la que según la Fiscalía Anticorrupción se investiga precisamente si "un lobby de personas vinculadas al PP" participó en la presunta extorsión al exjuez Javier Gómez de Liaño para que dejara de defender a Bárcenas.

El contenido de la mencionada conversación ahora va en el mismo sentido de otro audio denominado "FcoMartinez-22.8.14.m4a”, que también fue adelantado por esta redacción, en el que Villarejo preguntaba al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez: "¿No te ha dicho si sacó algo Gago de la visita? ¿Tú no te has enterado de la visita que le hizo este a Kalashov?".

Un tercer audio de Villarejo, de 17 de diciembre de 2014, cuyo interlocutor es el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, implicado en la Kitchen y condenado a un año de cárcel por manipular documentación del caso Pujol, también se refiere al presunto espionaje contra Gómez de Liaño, pues el comisario asegura haber mantenido una reunión con "un abogado que le iba a contar cosas de Gómez de Liaño, de la pasta que le pagaban fuera". Este letrado había sido socio de Javier Iglesias, que no ha querido responder a las preguntas remitidas por esta redacción.

"Yo le puedo complicar la vida también"

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción no han logrado ninguna prueba de que Iglesias fuera la persona que intermediara entre Villarejo y Rajoy, pese a las consideraciones del comisario jubilado. Sin embargo, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas sí creen probado que el operativo parapolicial contra el extesorero del PP buscó impedir que Bárcenas pudiera aportar pruebas contra los entonces dirigentes de la formación conservadora, entre ellos Mariano Rajoy.

En la grabación de febrero de 2017 Villarejo también reclama a Iglesias que traslade a Rajoy todas las supuestas actuaciones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba supuestamente realizando contra él, al mismo tiempo que le advierte de que él disponía de pruebas que le podían perjudicar. "Tiene que pensar que si él [Félix Sanz Roldán] le tiene cogido por los huevos yo le puedo complicar la vida también", advierte Villarejo de forma literal a Iglesias, que se compromete a comunicar esas palabras "el martes".

La pieza 36 del caso Tándem sobre el espionaje a Gómez de Liaño la abrió Anticorrupción tras recibir cuatro grabaciones que fueron descubiertas en el registro del domicilio del detenido Halit Sahitaj, que habría actuado como intermediario entre los comisarios de la Kitchen y Kalashov.

"Información comprometedora"

Estos audios ponían de manifiesto, según la Fiscalía, que en 2014 "un lobby" que estaba "detrás del PP" trató de obtener información para perjudicar a Gómez de Liaño. "Me pidieron ese favor, porque yo de vez en cuando digamos, trabajo para ellos, [...] para obtener información comprometedora del por entonces abogado de Bárcenas. [...] Quieren tirar a matar, a matar a Liaño, a Bárcenas", indica de forma textual uno de los cuatro audios mencionados. Esta conversación es una prueba relevante, prosiguen los fiscales, de la "conexión política" de la trama policial Kitchen con el Partido Popular.

El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que reabrió la pieza 36 de Tándem también considera razonable la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que declaren como investigadas las tres personas de las grabaciones, que son José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro.