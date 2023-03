La sucesión de polémicas de distinta índole, asuntos como la eliminación del delito de sedición, la reforma de la malversación o la modificación de ley del 'sólo sí es sí' por las centenares de reducciones de penas a delincuentes sexuales, sumados al escándalo del 'caso Mediador', han acabado por provocar en las federaciones socialistas un enorme hartazgo por el constante 'ruido' procedente de la política nacional.

Barones, alcaldes y candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo están intentando personalizar sus campañas para defender su propia gestión o explicar sus proyectos políticos pero, según distintas fuentes consultadas, reconocen la dificultad de hacerlo porque "cada semana hay un tema que parece que se acaba el mundo". Evidentemente, razonan en una comunidad, "no todo es lo mismo", en referencia a que no se pueden mezclar asuntos puramente políticos con la corrupción y las fiestas con drogas y prostitutas que implican al ex diputado canario, Juan Bernardo Fuentes Curbelo (conocido como Tito Berni). Pero, resumen, "todo lo que afecta a Madrid (al Gobierno y al partido) nos afecta a todos". "Todo es ruido y sensación de caos", destacan.

La dificultad, sostienen fuentes socialistas, es saber si tendrá coste electoral o no, si el comportamiento del votante obedecerá únicamente a cuestiones autonómicas y locales. Porque "más allá de las cagadas del Ejecutivo" en cada comunidad tienen sus propios problemas. "La verdad es que estas cosas no sé cómo van a afectar", asegura un dirigente territorial sobre el 'caso Mediador'. "No lo sé", repite otro. "Pero es todo tan repugnante que, desde luego, al margen de los efectos en las urnas, lo importante es mandar a su casa a cualquier implicado de forma inmediata".

Las mismas dudas se expresan desde otras regiones. "Veremos", señalan fuentes del partido, "vamos a esperar que cada día es un tema nuevo, faltan tres meses para las elecciones". Pero no es unánime. En otra de las autonomías consultadas ratifican también el agotamiento porque cuando no hay un tema polémico, hay otro, pero no esperan ningún impacto por más allá de la conmoción existente en el Congreso y el temor a que puedan aparecer fotos de algún otro diputado en esas fiestas.

"Todo afecta"

"Afecta", afirma un parlamentario sobre la repercusión electoral, "porque ya se están encargando con la propaganda a todo trapo", en alusión a que es un tema muy presente en los medios de comunicación. Según un experto consultado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, existe "riesgo de que la marca también se resienta" en esta crisis reputacional y eso es "un factor inhibidor del voto". Precisamente la desmovilización del electorado progresista es una de las cuestiones que más preocupan a los socialistas.

El último CIS puso cifras a la incertidumbre sobre el voto que anida en los votantes del ala izquierda. Quienes en 2019 apoyaron a los dos partidos del Gobierno de coalición son los que menos claro tienen que harán en las próximas elecciones, Aún no lo han decidido. Y, en el caso del PSOE, hasta un 35% no lo dilucidará hasta el comienzo de la campaña electoral.

Sin más ramificaciones

A pesar del 'ruido' nacional, en los territorios se han blindado ante cualquier ramificación del 'caso Mediador' que nadie en el PSOE contempla. Más allá de enorme daño que hace al PSOE canario y del destrozo del partido en Fuerteventura, la isla del clan de Fuentes Curbelo, no se espera más implicados en la trama. De hecho, barones como Javier Lambán han reaccionado con contundencia ante los intentos de salpicar a diputados de Aragón por su supuesta participación en una cena con el parlamentario canario, el mediador, Antonio Navarro, y un empresario de placas solares, que aparece en el sumario del caso.

En una rueda de prensa este miércoles, Lambán dijo que está bien "que a quien cometa actos de corrupción se le persiga, pero que se persiga a alguien sin aportar ni una prueba es traspasar todos los límites de la decencia", por lo que está personalmente "indignado". "Tratar ahora de cavar trincheras y traer a Zaragoza los peores hábitos de la política nacional me parece absolutamente desolador", destacó, sobre las acusaciones del PP. En general en los territorios se está siguiendo el argumentario del partido que pone en valor la expulsión de Fuentes Curbelo del PSOE "en ocho horas" lo que demuestra que "la tolerancia cero con la corrupción".