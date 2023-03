El que fuera hasta la mañana de este viernes vicealcalde y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), Francisco Morales, abandonaba el Ayuntamiento pocos minutos después de las seis de la tarde y horas después de que el alcalde anunciara su cese en una cese en una rueda de prensa. Lo hacía por una de las puertas principales de la Casa Consistorial, la de la fachada de la Plaza de España. Se mostraba tranquilo y con paso relajado mientras un aluvión de flashes le disparaban.

A preguntas de los periodistas señalaba que tenía previsto ofrecer unas breves declaraciones, que poco después realizaba junto a la escultura de Alfonso X el Sabio. Allí, anunciaba una comparecencia más larga “para dar las oportunas explicaciones” en los próximos días. Mientras, reconocía que “la situación que he vivido hoy jamás me la hubiera esperado”. Se mostraba desconcertado por todo lo ocurrido y sorprendido por el cese, que achacaba “a la cercanía con el inicio de la campaña electoral”.

Reconocía haber borrado archivos de los ordenadores de su despacho, a preguntas de La Opinión. “Sí, lo he hecho. Se trataba de información personal que había en mi ordenador”. Y reconocía que sus despachos habían sido precintados. “Pero por un motivo, porque dentro hay objetos personales que hoy no he podido retirar y que pretendo hacerlo en los próximos días”.

También señalaba que había recibido una notificación para abandonar las dependencias que ocupaba hasta el momento en la segunda planta. El cesado vicealcalde permanecía ‘atrincherado’ durante horas en la Casa Consistorial, que estaba ‘tomada’ por agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía. A primera hora de la tarde una ambulancia del 112, con varios sanitarios llegaban a las puertas del Ayuntamiento y se adentraban en su interior. “Mi equipo se ha mostrado preocupado por la situación en que me encontraba y han llamado a emergencias. Los sanitarios me han hecho un reconocimiento, porque tenía algunos valores altos por las circunstancias, pero me encuentro bien de salud”, admitía.

Insistía en que en los próximos días dará las oportunas explicaciones, mientras contestaba que sus pretensiones son seguir liderando Ciudadanos en Lorca y concurrir a las próximas elecciones como cabeza de lista, aunque argumentaba que “de todo ello hablaremos en los próximos días”. También reconocía que desde su partido habían mantenido contacto a lo largo de todo el día. Abandonaba el lugar en compañía de su equipo de confianza.