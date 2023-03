El Juzgado de Instrucción 3 de Valencia tiene abiertas unas diligencias en las que están investigados, por la posible comisión de delitos contra la Administración pública, un militar, con el cargo de teniente coronel interventor de la Guardia Civil y otras tres personas, entre ellas, dos familiares suyos.

El pasado mes de septiembre trascendió que Asuntos Internos de la Guardia Civil había abierto una investigación a un teniente coronel interventor, perteneciente a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, por supuestas irregularidades en su gestión económica, como publicó Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en este caso se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras en dependencias de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana y compra de material.

Los investigados aún no han prestado declaración en sede judicial en una causa que ya no está declarada secreta pero aún se encuentra en una fase inicial. De hecho, los investigados aún no han prestado declaración ante en el juzgado, informa Europa Press.

El juzgado ha nombrado a tres peritos, en este caso arquitectos, para examinar las obras bajo sospecha y realizar el informe correspondiente.

La investigación al teniente coronel, que presta servicio en la VI Zona de la Guardia Civil de Valencia, se estaba llevando a cabo en Asuntos Internos de la Guardia Civil en unas diligencias secretas, según confirmó entonces el instituto armado, que señaló que el objetivo es esclarecer la existencia de un posible hecho delictivo. El caso estaba también en manos del Juzgado de Instrucción número 3.

La investigación se centraría en la gestión económica que realizaba el teniente coronel con el negociado de obras en cuarteles y compra de material, entre otros gastos. Asuntos Internos intervino diferente documentación en varios registros efectuados en las dependencias en las que el teniente coronel ejerce sus funciones.