La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido este jueves en Rímini con Elly Schlein, flamante líder del Partido Democrático (PD) italiano. Es la cuarta vez que Díaz visita Italia en la legislatura en curso. Pero sobre todo es la primera vez que una representante del Gobierno español se reúne con la nueva jefa de la principal fuerza progresista del país transalpino, en momentos en los que en Roma gobierna la ultraderecha de Giorgia Meloni.

La reunión se ha celebrado al margen del XIX congreso del sindicato CGIL, al que Díaz había sido invitada como ponente. En este marco, la política española ha puesto el énfasis en la importancia del sindicalismo después de "muchos años de neoliberalismo radical y desregulación laboral" que causaron "un enorme dolor". "No es casual que las derechas combatan el sindicalismo. Lo combaten porque saben que es una herramienta muy poderosa de los trabajadores y trabajadoras", ha afirmado, al considerar que el sindicalismo "ensancha las democracias".

Por ello, ha añadido Díaz, ha "sentido alegría" por la victoria de Schlein en las recientes primarias del PD. "Necesitamos voces nuevas, diferentes maneras de hacer las cosas, eso sí con una centralidad que tiene que ver con lo social, con el ecologismo, con el mundo del trabajo dentro (…) y con el feminismo", ha continuado, en un discurso en el que también citó al fallecido intelectual Pierpaolo Pasolini y recordó a los migrantes muertos en el naufragio de Calabria.

Internacional laborista

"En estas semanas de campaña para las primarias hemos citado muchas veces el trabajo que la ministra y el Gobierno de (Pedro) Sánchez están haciendo para combatir la precariedad y el trabajo pobre", le ha respondido Schlein, quien consideró las medidas del Gobierno español como un ejemplo a seguir también en Europa. "Tanto es así que la Comisión Europea (CE) se está moviendo sobre el trabajo digital para que se reconozca el derecho a tener vacaciones, bajas por enfermedad y seguros" también para los trabajadores de este sector, ha añadido la italiana.

Ambas se pronunciaron de esta manera poco antes de la intervención de Díaz en el congreso del sindicato italiano, durante el que la política española recibió diversos aplausos, defendió tres de sus medidas estrella (la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la ley rider) y citó algunos desafíos que serán prioridad en los próximos meses.

"Me he comprometido a impulsar la negociación colectiva verde durante la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea", ha afirmado Díaz al ofrecer también su apoyo al secretario general de la CGIL, Maurizio Landini. "Cuenta conmigo para construir, codo con codo, una internacional laborista con acento del sur de Europa", le ha dicho. "No hay democracia sin sindicalismo. No hay derechos sin la fuerza del trabajo organizada. Necesitamos más sindicatos que nunca", ha concluido. Como parte de sus actividades en Italia, la ministra también mantuvo un encuentro con el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, y una delegación de sindicatos internacionales.