El acusado del secuestro de una edil en Maracena declaró por primera vez este miércoles ante la Guardia Civil. Tras cambiar hasta tres veces de abogado, acudió voluntariamente a declarar para explicar qué ocurrió con Vanessa Romero, la edil socialista a quien presuntamente raptó el pasado martes 21 de febrero. Unos hechos por los que está en prisión preventiva. El caso está bajo secreto de sumario y de su declaración no ha trascendido nada de manera oficial pero sí que fuentes próximas al caso advierten de que Pedro Gómez, en su momento novio de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, extendió la idea de que no actuó solo y que lo hizo porque no podía ver sufrir a su pareja ante las amenazas de la secuestrada de levantar la alfombra de supuestas corruptelas urbanísticas.

La regidora rompió con su pareja en el momento en que conoció los hechos y desde entonces marcó distancias con él y condenó lo ocurrido. Sin embargo, las investigaciones y las propias contradicciones de la alcaldesa, junto al testimonio de varios testigos, arrojan algunas sombras sobre el caso. Pese a las lagunas que existen todavía en el secuestro, la principal qué represalias temía la alcaldesa para que su novio atacara así a su compañera en el PSOE y en el equipo municipal, de qué manta temía que tirase o qué presuntas irregularidades urbanísticas iba a desvelar, la dirección andaluza socialista cierra filas con la alcaldesa.

SU MENTOR, EL Nº2

Fuentes del PSOE andaluz han confirmado a este periódico que la actual regidora, Berta Linares, se mantendrá como candidata en las listas de las municipales del próximo mayo. Indican que hay un investigación judicial abierta que se respeta pero que nada ha cambiado y la alcaldesa tiene el “respaldo total” de la ejecutiva del partido. “No hay ningún cambio de posición”, agregan. Las candidaturas deben registrarse de forma oficial entre el 19 y el 24 de abril. Hasta entonces se pueden desvelar detalles de la investigación que comprometan a la alcaldesa aunque ese escenario no está previsto en el PSOE. Transmiten "total tranquilidad". Contrasta con la contundencia con la que confirman que la víctima, la edil secuestrada Vanessa Romero, no repetirá en las listas electorales. Algo que ya se conocía antes del secuestro y que elevó la tensión entre las dos ediles socialistas de Maracena, cuyo enfrentamiento se había recrudecido en los días previos al suceso al señalar la víctima que iba a tirar de la manta y destapar irregularidades del consistorio.

Pese a los puntos ciegos en el relato de la alcaldesa y las dudas sin aclarar por el secreto de sumario, quien pone la mano en el fuego por su candidata es el secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López, que es mentor de la alcaldesa, su primo y la eligió como sucesora cuando él dejó el bastón de mando para dar el salto a la política regional en julio de 2022 después de 15 años de mandato. Las supuestas irregularidades urbanísticas que podrían ser motivo del secuestro, según dijo la víctima, podrían alcanzar al periodo en el que López fue alcalde. La alcaldesa, para garantizar que no hay nada, prometió entregar a la Fiscalía todos los convenios urbanísticos desde 2007. López promocionó a Linares antes de convertirse en número dos del PSOE andaluz, sin embargo la edil que fue secuestrada, Vanessa Romero, había sido alcaldesa accidental durante muchos momentos y era la persona que ostentaba el mando cuando el regidor se ausentaba. Al ser defenestrada y apartada a una concejalía menor empezaron los problemas.

SE VIO CON EL SECUESTRADOR

Linares no está imputada en el caso y el PP asegura que no pedirá su dimisión hasta que trasciendan más detalles del sumario judicial y puedan leer el atestado. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maracena, Julio Pérez, sí deja claro que si él fuera la alcaldesa dimitiera motu proprio para evitar el daño al Ayuntamiento y a las siglas de su partido. No es el caso. Fue este concejal de la oposición quien puso en apuros a la regidora cuando le preguntó si había estado con el secuestrador el mismo día del secuestro, algo que ella se negó a contestar durante el pleno municipal celebrado para abordar lo ocurrido. Unos días antes había asegurado en una comparecencia pública que la última vez que vio o habló con su pareja fue la noche antes a través de una videoconferencia. Después, varios testigos aseguraron, según fuentes próximas a la investigación, que habían visto al secuestrador hablar con la alcaldesa el mismo día del secuestro. Se sabe que el detenido dejó a su víctima maniatada y amordazada en el interior de su coche y se dirigió en metro a Maracena en un viaje a 45 minutos para comprar un cuchillo de cocina. También se conoce que el secuestrador se cambió de ropa aunque no se sabe dónde lo hizo. La alcaldesa también ocultó que el detenido se había censado en su domicilio, a pesar de ella dijo que era una relación a distancia porque él vivía en Málaga, y que pretendía trasladar el negocios de globos para fiestas que tenía a Granada, por lo que se hizo con un local en Armilla.

Desde el entorno de la alcaldesa aseguran que ocultó que había estado con el secuestrador por recomendación de la Guardia Civil, algo que el instituto armado no confirma. Sí señalan varios testigos que Linares se dirigió a las dependencias de la Policía Municipal y que desde allí tardó en atender a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay otros aspectos de las distintas declaraciones que se han producido estos días que siguen alimentando las dudas. Según ha sabido este periódico, la víctima declaró ante la Guardia Civil que en el comportamiento del secuestrador había cosas erráticas. Temió por su vida, prometió que iba a dejar el acta de concejal, que se apartaría de la política pero él repetía que había hecho mucho daño a la alcaldesa, que no podía ver sufrir a su pareja y que tenía que dejar las represalias. En el relato de la víctima, que está “muy afectada psicológicamente” y comparecerá ante los medios “en cuanto pueda”, dice personas cercanas a la edil, sobresalen momentos algo surrealistas, como que el secuestrador le dijo que “ella tampoco le caía tan mal” o que le puso el cinturón del coche “porque la seguridad es lo primero” mientras la llevaba maniatada y amordazada. La víctima aseguró que le preguntó qué tenía contra su mujer, la alcaldesa, que no podía verla sufrir y le trasladó que llevaba días “llorando y preocupada por sus amenazas”. Como contó el marido de la secuestrada, el presunto agresor realizó una llamada telefónica, no se sabe a quien, antes de dejarla encerrada en el maletero. A ella le dijo que tenía que hacer dos llamadas pero la agredida solo oyó una.