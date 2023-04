La guerra abierta a la izquierda del PSOE sacude los apoyos de Yolanda Díaz, que ve cómo se alinea con Podemos quien fuera una de sus personas de confianza, Héctor Illueca. El actual vicepresidente de la Generalitat valenciana ha pasado de trabajar codo con codo con la gallega a ser uno de los azotes de su proyecto, después de los fuertes desencuentros entre el partido de Ione Belarra y la candidatura de Sumar.

Illueca (Valencia, 1975) es inspector de Trabajo de profesión. Aterrizó en la política desde la sociedad civil, donde formaba parte del movimiento Frente Cívico, lanzado por Julio Anguita, con quien guardaba una estrecha relación. En 2017, Pablo Iglesias le tendió la mano para su entrada en la política, invitándole a una charla que después le llevó a una colaboración con Podemos. Sus primeras visitas al Congreso de los Diputados las hizo todavía como 'ciudadano de a pie' y fueron precisamente para registrar propuestas de Podemos sobre igualdad retributiva o precariedad laboral, iniciativas que él mismo había ayudado a redactar.

Del Congreso al Gobierno

No fue hasta abril de 2019 cuando Illueca concurrió por primera vez en las listas electorales de Unidas Podemos, siendo elegido diputado por Valencia. Apuesta personal de Iglesias, desde su llegada al escaño mantuvo una estrecha relación con Yolanda Díaz, abogada laboralista de profesión con quien representaba al grupo en la Comisión de Trabajo, presidida por el propio Illueca.

La firma del Gobierno de coalición y la llegada de Díaz al Consejo de Ministros llevó a un nuevo salto de Illueca, que fue nombrado Director General de la Inspección de Trabajo, dentro del organigrama de su ministerio. La relación de la gallega y el dirigente valenciano era extremadamente buena, e Illueca se convirtió en una persona del círculo de confianza de Díaz. No al nivel del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que forma parte de su núcleo duro, tanto dentro del Gobierno como fuera de él, pero sí se asentó una relación de estrecha confianza y aprecio mutuo.

Illueca estuvo en el cargo algo menos de dos años, y en septiembre de 2021 cesó para ser vicepresidente segundo del Gobierno valenciano tras la dimisión de su antecesor en el Consell, Rubén Martínez Dalmau. Pese a su marcha de Madrid, el vínculo se mantenía con Yolanda Díaz, a quien arropó en su primer acto en Valencia Otras Políticas pese a que no había invitado a los principales dirigentes de Podemos. En aquel momento, y pese a las primeras turbulencias entre el partido y la vicepresidenta, Illueca mostró su apoyo a la gallega. Un apoyo que ha retirado por completo en los últimos meses.

En un primer momento, conforme aumentaban las tensiones entre Podemos y Yolanda Díaz, Illueca trató de mantenerse en una posición conciliadora, que respondía a la lealtad que guardaba tanto a Pablo Iglesias como a la ministra de Trabajo. Pero desde entonces algo se ha quebrado.

Guiños a Compromís

La postura de Yolanda Díaz respecto a las elecciones municipales y autonómicas ha marcado un punto de inflexión en la relación con el vicepresidente valenciano. La idea de la vicepresidenta, que no concurre en la cita de mayo, era hacer campaña sólo en aquellos lugares donde hubiera amplios acuerdos de izquierda; una tesis que excluía directamente plazas como Comunidad Valenciana o Madrid, donde Podemos se enfrenta a Compromís y a Más Madrid, respectivamente.

Pero los guiños de la ministra de Trabajo hacia Compromís, fuerza con la que Podem Valencia compite electoralmente en las autonómicas y municipales, ofrecieron las primeras señales de alarma al líder valenciano. Molestó especialmente el respaldo de Díaz a Joan Baldoví, candidato de Compromís a las autonómicas y rival de Illueca en las urnas, a quien la gallega apoyó el pasado septiembre, cuando anunció su candidatura para las primarias.

“Le deseo la mejor de las suertes porque políticamente quiero que ganen y desde luego todo lo que pueda hacer por mi parte, con todo el cariño lo voy a hacer”, dijo Yolanda Díaz, en una visita a Valencia. El malestar que se generó en Podem fue tal que desde su propio equipo llamaron al líder del partido morado en la Comunidad Valenciana para templar los ánimos.

Poco después, El Periódico de España publicó el compromiso que había alcanzado la vicepresidenta segunda con Joan Ribó para participar en algún acto de campaña. Información que sublevó al equipo de Illueca, que volvió a estar en contacto con el entorno de Díaz, donde negaban la mayor. La ministra de Trabajo terminó por negar públicamente este compromiso adquirido con Ribó frente a la candidata de Podem, Pilar Lima.

Abandono de Díaz

El aumento de las tensiones entre la cúpula estatal de Podemos y Díaz a cuenta de las negociaciones sobre un acuerdo terminaron por decantar a Illueca hacia Podemos, convirtiéndose en uno de los dirigentes territoriales del partido que ha defendido con más vehemencia las tesis moradas.

El dirigente valenciano, según fuentes próximas, se habría sentido abandonado por la vicepresidenta mientras sí habría encontrado el respaldo inequívoco de la dirección del partido de Belarra, cuyos principales dirigentes se han desplazado en varias ocasiones en las últimas semanas a Valencia.

Que bonito día se ha quedado con la visita de nuestra ministra @IreneMontero junto a nuestro candidato a la Generalitat @Hector_Illueca_ y el equipo @PodemVLC.

Ha disfrutado su primera #Mascletà 😍 gracias por tu trabajo. En València te queremos un montón. 💜🤟🏾 pic.twitter.com/QQcj5jjdRj — Pilar Lima 🤟🏽🏳️‍🌈 (@pilar_lima) 18 de marzo de 2023

En una primera visita, acudió la propia Belarra con Lilith Verstrynge, secrtaria de Organización, para abordar la ley de vivienda; en la segunda visita, durante las fallas, se pudo ver a Irene Montero junto a Illueca en el balcón del Ayuntamiento, por una parte, mientras Ribó e Iñigo Errejón se fotografiaban por otra.

Toma de posiciones

En los últimos días el vicepresidente valenciano ha defendido la buena relación que mantiene tanto con Pablo Iglesias como con la propia Díaz. En una entrevista en la Cadena Ser valenciana este lunes, el dirigente aseguraba haber intentado mantener un "tono dialogante con todo el mundo", aunque admitía haber tenido "diferencias con Iglesias y Yolanda Díaz que he trasladado estos años". "Pero lo he hecho sin hacerlo público", continuaba, "lo he procurado hacer desde la lealtad, que es evitar siempre una guerra pública que pueda perjudicar a nuestra base electoral", se explicaba.

Sin embargo, y pese al carácter conciliador de Illueca, el clima de enfrentamiento entre Podemos y Sumar sí ha hecho que Illueca haya tomado posiciones de una manera clara, defendiendo férreamente las tesis de la dirección y la exigencia de unas primarias abiertas en Sumar. Una petición que la cúpula puso como condición para respaldar a la candidata y que llevó a Podemos a convertirse en el gran ausente del acto de presentación de la candidatura.

Un proceso unitario requiere una metodología favorable a la unidad. Si no es posible un acuerdo entre las fuerzas llamadas a entenderse, siempre es posible alcanzarlo a través de unas primarias abiertas a la ciudadanía. ¿Dónde está el problema? Aquí trato de explicarlo… 👇📽️ pic.twitter.com/9mtNOCw1bE — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) 3 de abril de 2023

"Alguien tendría que explicar por qué no es posible pactar una metodología como la que está proponiendo Podemos basada en la unidad y en primarias abiertas. Yo creo que hay sectores en Sumar que no quieren una alianza con Podemos (...) porque la alianza con Podemos significaría que perderían el apoyo que hoy tienen de sectores mediáticos muy importantes y la complicidad del Partido Socialista", detalló el vicepresidente valenciano.

Illueca también ha cargado duramente contra Compromís, que sí apoyó a Díaz en su lanzamiento electoral, criticando su negativa a ir juntos a las elecciones de mayo. Las críticas se endurecen conforme se acerca la cita electoral y en vista de las encuestas, que otorgan a Podem Valencia 5 diputados frente a los 8 de 2019, y un voto al filo del 5% necesario para obtener representación en Les Corts. Una circunstancia que, unida a la posición de Compromís, al que los sondeos dan entre 14 y 16 escaños frente a los 18 actuales, dificultaría reeditar el Pacto del Botànic para un nuevo Govern de Ximo Puig.

Frialdad

Si hasta hace poco Yolanda Díaz y Héctor Illueca se dedicaban alabanzas mutuas, la relación pública de ambos dirigentes parece haberse congelado por completo en los últimos meses.

Con un hombre maravilloso @Hector_Illueca_ siempre dispuesto a construir y mejorar la vida de la gente 💜💜 pic.twitter.com/9SzToYn5S8 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 13 de junio de 2019

Ya en 2019, a los pocos meses de desembarcar el valenciano en el Congreso de los Diputados, Díaz le dedicaba unas cariñosas palabras a través de las redes. "Con un hombre maravilloso, Héctor Illueca, siempre dispuesto a construir y mejorar la vida de la gente", defendía la entonces diputada.

Sin embargo, las últimas referencias mutuas en redes datan del año pasado. La de Illueca a Díaz fue en septiembre, antes de las idas y venidas de la vicepresidenta con Compromís. Por su parte, Díaz no ha hecho referencia al vicepresidente valenciano desde primeros de diciembre.

Una gran noticia este acuerdo entre Podem y Esquerra Unida para trabajar por revalidar el Botànic y gobernar con más fuerza.

La comunidad valenciana necesita toda vuestra valentía para transformar. https://t.co/uEU5oimGwC — Ione Belarra (@ionebelarra) 5 de abril de 2023

Mientras, la cúpula estatal de Podemos se ha prodigado en comentarios, alabanzas y visitas en un contexto de precampaña electoral. La última felicitación llegó este miércoles tras anunciar Illueca el pacto alcanzado con Esquerra Unida para ir juntos a las autonómicas. Un acuerdo largamente celebrado por la cúpula estatal de Podemos sobre el que Díaz guardó silencio.