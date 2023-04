El grave problema de la vivienda en España ha centrado buena parte de las declaraciones políticas que presidentes, alcaldes y candidatos han brindado a lo largo de toda la mañana en la Conferencia Municipal del PSOE que acoge València. El pacto para la aprobación de la nueva ley urge a unos alcaldables y virtuales presidentes autonómicos que se enfrentan a unos comicios electorales en 44 días, y llegar al 28 de mayo con una legislación que cede a las autonomías competencias en materia habitacional será un arma arrojadiza contra la derecha, que ya adelantó que votaría en contra.

“No se entiende que el PP diga no a una ley que ni siquiera conoce”, ha dicho Puig a los medios de comunicación. El presidente ha reconocido los “graves problemas” de la Comunitat Valenciana en brindar soluciones habitacionales a las personas y familias que no pueden acceder a una vivienda, así que en el PSPV están determinados a reaccionar. “Esta ley es un paso adelante, el Consell aprobó la Ley de Función Social de la Vivienda pero hay que ir más allá con la construcción de vivienda pública y garantizar el acceso a un alquiler o a la adquisición de una casa”, ha dicho Puig al término de la primera intervención de la jornada.

Las críticas al Partido Popular han sido recurrentes y Puig ha remarcado el arraigo local y autonómico que tienen los socialistas frente al debate estatal en el que se sumergen los populares valencianos, sin una agenda para la Comunitat Valenciana que sí que ha reivindicado Puig en un acto político que se ha celebrado en el mismo lugar que el PP de Carlos Mazón hace solo unos meses. Sin embargo, según ha señalado, los socialistas huirán durante la campaña de los grandes actos que sí parece buscar el PP.

También Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, candidata de los socialistas al ayuntamiento y anfitriona del evento, ha marcado posición respecto a la vivienda señalando que el consistorio del ‘cap i casal’ declarará toda la ciudad de València como zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler. “La aplicación de la ley será inmediata para evitar la asfixia de miles de familias valencianas”, ha dicho, declaraciones que han compartido otros alcaldables de grandes localidades como Jaume Collboni, de Barcelona.

El expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, la ministra de Hacienda María Jesús Montero y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, han inaugurado una jornada cuyo telón de fondo ha sido el cambio de paradigma de la Comunitat Valenciana, donde hace tan solo ocho años era el epicentro de la corrupción y hoy su imagen es diametralmente opuesta: tierra de oportunidades, de esperanza y de confianza son solo algunos atributos que se han enumerado junto a la batería de medidas que se han implementado por cumplir con la agenda social.

Los dirigentes nacionales no han hecho referencia a ninguno de los asuntos que se debaten en la agenda valenciana. Ni rastro de la financiación autonómica o el travase Tajo-Segura, pero tampoco de la tasa turística o la penalización de la prostitución. En su lugar, y precisamente por las escasas semanas que quedan para revalidar o no los gobiernos locales, Zapatero ha mirado al futuro con un mensaje de optimismo para los alcaldes y de agradecimiento por la labor desarrollada en un mandato marcado por la pandemia mundial, “donde supimos reaccionar estando al lado de los ciudadanos”.

Las críticas al PP han sido recurrentes y también les ha instado a ser pacientes y apoyar la nueva ley de vivienda para contribuir a frenar “uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos”.

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha llevado una larga ovación por parte de los asistentes y se ha deshecho en halados hacia todos los munícipes concentrados en esta conferencia. “Esa capacidad de enrraizarnos en cada plaza, pueblo, dando respuestas a la ciudadanía, nos permite identificarnos con la seña de la movilidad sostenible, de espacios verdes, de lugares para la convivencia, servicios, acceso y, en definitiva, de construir el espacio compartido que significan los pueblos y ciudades que dirigimos los socialistas”, ha dicho la ministra.

“Doñana no se toca”, ha proseguido la ministra andaluza. Ha sido el otro gran asunto del día, el polémico permiso para ampliar la extensión del regadío en las inmediaciones del parque nacional. Montero ha emplazado a salvar este paraje precisamente porque el ecologismo en uno de los pilares de los socialistas.

La ministra también ha pedido que todas las administraciones desarrollen sus tareas bajo el prisma del progresismo, abordando las políticas de juventud, pero también de los jubilados y sobre todo de acabar con la brecha laboral y la precariedad que todavía está presente en España.