La líder de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, se ha dejado querer esté sábado por sus afines en un acto en Manresa organizado para darle apoyo tras su condena por prevaricación y falsedad documental. Una suerte de homenaje en el que han participado medio millar de personas pero en el que, sin embargo, no ha participado la candidatura del partido en la capital del Bages con el argumento de que tenían ya una jornada electoral prevista. Tampoco han acudido miembros de la dirección de Junts más allá de los que son de su estricta confianza.

"En medio de las dificultades que estoy sufriendo por la persecución política que hace 5 años que dura, ver que se ha organizado esta muestra de apoyo ha sido muy gratificante", ha afirmado Borràs, que en estos momentos está inmersa en la cuenta atrás impuesta por la Junta Electoral para desposeerla de su escaño. La han acompañado dirigentes de la cúpula de Junts como la secretara segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, Jaume Alonso Cuevillas y Cristina Casol. También el 'expresident' Quim Torra y el diputado Francesc de Dalmases. Pero no han acudido más dirigentes más allá de su núcleo duro. El secretario general, Jordi Turull, está en Tordera para acompañar la lista de la formación en este municipio y el alcaldable de Barcelona, Xavier Trias, procura centrarse en su campaña y mantenerse al margen de todo lo que tenga que ver con la presidenta de su partido.

No obstante, Borràs ha quitado hierro a las ausencias y ha puesto el foco en las "muestras de afecto" recibidas, que entiende como un aval a su apuesta por "plantar cara" y "no ceder ante el 'lawfare'. "Se han excusado personas que no nos han podido acompañar porque el acto se ha organizado con mucha celeridad y todo el mundo está en campaña electoral", ha argumentado. Según ha explicado, el acto en Manresa se ha podido organizar gracias al "boca-oreja" -no había convocatoria oficial por parte de Junts- y ella misma desconocía que se impulsaba hasta que leyó un artículo que en un principio creyó que era "una 'fake new'".

Ante aquellos que le muestran su apoyo, ha prometido que se mantendrá "firme" en su objetivo de no apartarse y de seguir trabajando por la independencia. Una declaración de intenciones que marca la insólita interinidad en la que lleva inmerso desde hace ocho meses el Parlament, así como el debate interno en Junts que esta situación provoca. La consigna de los posconvergentes es que esta caja de pandora no se abra hasta que la Junta Electoral la despoje del acta de forma definitiva -se prevé que la nueva orden llegue durante la primera semana de mayo- y, a poder ser, hasta que pasen las elecciones municipales del 28 de mayo.

Tres nombres en la quiniela

Aún así, Turull defiende que sea la alcaldesa de Vic y diputada, Anna Erra, -que no repite como candidata, quien asuma la presidencia del Parlament cuando llegue el momento. Para Borràs sería Madaula la favorita si tiene margen para pilotar su propio relevo. Aún hay otro nombre en la quiniela: el de la alcaldesa saliente de Girona, Marta Madrenas. Mientras Junts echa el freno a ese debate para que no interfiera en la campaña y en el objetivo de Trias de ganar en Barcelona, el resto de grupos continúan reclamando a la presidenta suspendida que se aparte sin esperar que se la JEC quien lo haga.

Por ahora, el Parlament ha presentado alegaciones para defender su escaño con el argumento de que su sentencia no es firme, pero todos dan por descontado que el final está escrito y es el mismo que el de Torra y el del exdiputado de la CUP Pau Juvillà: la pérdida de la condición de diputada y, por ende, su salida definitiva de la Cámara catalana.