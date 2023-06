El Tribunal Supremo no considera que el uso de un soplete para perpetrar un robo al asalto en un portal deba condenarse por uso de un "instrumento peligroso", lo que le obliga a rebajar en un año y medio de cárcel la condena de cuatro años impuesta el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid al autor de este delito.

En una resolución del pasado 24 de mayo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica,el alto tribunal incide en que para condenar este tipo de robos como agravados, "el medio peligroso debe serlo objetivamente como refuerzo de una finalidad perseguida", algo que no encuentran que se produzca en el caso del soplete con el que el autor de este delito logró sustraer 10 euros a un vecino de Alcobendas (Madrid) cuando éste entraba en su portal en enero de 2022.

De este modo se acogen parcialmente los argumentos de la defensa, que argumentó que la sentencia de la primera instancia no había motivado las características del objeto empleado, ya que no aclaró si el aparato estaba "encendido o no" si tenía el cabezal de forma puntiaguda o si era "susceptible de causar daño a las personas".

"Te he visto sacar del cajero"

Según el relato de hechos probados, el acusado asaltó a un vecino cuando entraba en su domicilio en la Avenida de Madrid de Alcobendas y, "al tiempo que le colocaba un soplete en el cuello, le dijo "dame todo lo que tienes, dame tu móvil". Seguidamente, le cogió la cartera de un bolsillo al observar que no tenía dinero después de decirle "se que has sacado 10 euros del cajero que yo te he visto"; le registró los bolsillos hasta que encontró el billete y finalmente escapó.

Fue condenado por robo con intimidación, con instrumento peligroso, con la concurrencia como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, la agravante de disfraz, y la atenuante de dilaciones indebidas, simple y analógica de drogadicción, a la pena de cuatro años de cárcel.

La pena se sustituiría por expulsión a su país de origen, que es Marruecos en este caso, cuando el condenado cumpla dos tercios de condena, acceda al tercer grado o se le conceda la liberta condicional, sin que pueda volver a España en un plazo de 10 años. Esta medida de expulsión se mantiene tras la revisión parcial de la sentencia realizada por el Tribunal Supremo.

Algo más que una "conturbación anímica"

La resolución del Supremo, cuya ponencia es del magistrado Andrés Martínez Arrieta, incide en que para que se condene por uso de instrumento peligroso, "además de la conturbación anímica, propia de la intimidación", debe ponerse en peligro la vida o la integridad física de la víctima, "de manera que la agravación se deriva de la afectación de otros bienes jurídicos más allá del puramente patrimonial, y coactivo, propio del delito de robo con intimidación".

Es decir, el medio peligroso "debe serlo objetivamente como refuerzo de una finalidad perseguida". En este caso concreto, el alto tribunal no encuentra que el empleo del soplete por el ladrón aumentara o potenciara su capacidad agresiva. Además, el objeto no fue llevado al juicio, por lo que no se pudieron valorar sus características.