Sin esperar a ser oficialmente investida de nuevo como presidenta, Isabel Díaz Ayuso ha dado a conocer la composición de su nuevo Gobierno autonómico. El turno de intervención de los tres grupos de la oposición durante el debate en la Asamblea de Madrid, a los que ha contestado de forma individualizada, ha quedado sepultado con el anuncio que la propia Ayuso ha realizado durante su respuesta al portavoz del grupo popular, Carlos Díaz Pache, justo antes de las votaciones.

Igual que hizo en 2021, la dirigente madrileña ha aprovechado el segundo día del debate de investidura para dar los nombres de quienes la acompañarán en el Consejo de Gobierno a partir del próximo lunes, día en el que está previsto que juren el cargo, aunque a la presidenta se le ha escuchado durante su respuesta a Juan Lobato algo que hacía intuir que los detalles se conocerían antes, cuando ha mencionado que le permitan trabajar para "que a partir de mañana (por este viernes) exista un buen gobierno". Pero antes de detallar la estructura de su nuevo equipo, ha dedicado parte de su tiempo de respuesta al portavoz popular a despedir y agradecer uno a uno su labor a todos los consejeros salientes.

Fieles y con experiencia

Ayuso ha querido premiar a quienes han sido fieles con ella estos últimos cuatro años y a personas que no han tenido hasta ahora responsabilidades de gobierno porque considera que así se asegura a su alrededor a cargos que no estén acomodados en puestos políticos y con ganas de ejercer su labor. Ese "ganas" que ha repetido durante su campaña quiere trasladarlo, según revelan en su entorno, también a su propio Ejecutivo. Pero ha querido también manifestar que no cambia a los consejeros actuales "por falta de imaginación". Así, estarán sentados con ella en la mesa redonda de las dependencias de la Puerta del Sol afines como Jorge Rodrigo, exvicepresidente de la Mesa de la Asamblea y vicesecretario electoral del PP de Madrid o Rocío Albert, hasta ahora viceconsejera de Políticas Educativas, o Carlos Novillo, hasta hoy viceconsejero de Interior y Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112

El de esta legislatura será un Gobierno en el que la digitalización tendrá por primera vez categoría de Consejería con la intención de que sea algo transversal a todo el ejecutivo. Tal y como anunció la propia Ayuso este miércoles en su discurso de investidura, el Gobierno mantiene las nueve consejerías actuales, y este jueves, en la réplica a Vox, ha anunciado que en la nueva estructura se seguirán "reduciendo viceconsejerías, direcciones y haciendo un gobierno lo más austero posible".