¿Se podría repetir la 'operación Sirera' en la Generalitat de Catalunya? Esta es la pregunta que sobrevuela desde la investidura de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona, con los votos de los Comuns y el Partido Popular. Y este lunes la ha respondido el portavoz de campaña del PP para las elecciones generales, Borja Sémper, en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona. A las puertas de la campaña electoral del 23-J, Sémper no ha querido dar una respuesta contundente, pero tampoco cerrar ninguna puerta, por lo que ha apostado por "crear las condiciones para que haya un cambio".

A pesar de que las próximas elecciones al Parlament están programadas para febrero de 2025, si no hay un adelanto electoral por parte del 'president' Pere Aragonès que de momento no parece estar sobre la mesa, Sémper ha apostado por un "cambio estable" en Cataluña y ha puesto como ejemplo la investidura de Collboni. Según el dirigente popular, no fue una "decisión fácil", pero asegura que se hizo "pensando en Barcelona" y ha defendido que los barceloneses salieron "ganando". En la conferencia de Sémper estaba presente el mismo Daniel Sirera, además del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Euskadi como modelo de escuela

Pero antes de llegar a este escenario, Sémper ha querido explicar cuál es su plan para Cataluña si Alberto Nuñez Feijóo llega a la presidencia del Gobierno español. Y más allá de prometer inversiones para que Barcelona continúe siendo un "motor" económico de España -poniendo como ejemplo la ampliación del Aeropuerto del Prat-, Sémper también ha planteado cambios en la escuela catalana. En este sentido, ha puesto como ejemplo el modelo lingüístico de Euskadi, porque asegura que ha "permitido la convivencia" y que "la libertad de las famílias sea atendida".

El actual modelo del País Vasco da a los padres tres opciones: un modelo que solo contempla el castellano como lengua vehicular, otro que considera las dos lenguas -castellano y esukera- como vehiculares y un tercero donde solo lo es el euskera. Según Sémper, no es un modelo perfecto, pero asegura que contempla la "convivencia lingüística sin problema". "Queremos que se garanticen las competencias en catalán y que las familias puedan escolarizar en castellano", ha planteado el portavoz de campaña de los populares.

Pactos con Vox

Pero más allá de Cataluña, Sémper también ha hablado de los posibles pactos con Vox, en caso de que la ultraderecha sea necesaria para que Feijóo llegue a la Moncloa. El mismo día que el líder del PP ha admitido por primera vez que meterá a Vox en su Gobierno si necesita el 'sí' a la investidura, Sémper se ha mostrado convencido de que los populares podrán gobernar en solitario. "No queremos reproducir el 'sanchismo' pero al revés", ha apuntado en este sentido, asegurando que solo se puede "garantizar la estabilidad" si se gobierna solo. Sin embargo, de no poder cumplirlo por la aritmética electoral, Sémper sí se ha comprometido a no "renunciar" a los principios de su partido.

Además, ha criticado el partido liderado por Santiago Abascal, asegurando que "no tiene un proyecto de país", sino que "aprovecha el momento para sacar rédito político". Una entrategia que Sémper considera que también tiene Sumar o Podemos, partidos, asegura, de "corte comunista".