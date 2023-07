La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por la cúpula civil y militar del Ministerio y las Fuerzas Armadas, presidió este jueves, en la Escuela de Guerra del Ejército, el acto de homenaje a los más de 400 heridos de las Fuerzas Armadas en acto de servicio en los últimos cinco años.

Durante el acto, Robles explicó que el homenaje es un gesto de la gran familia de las Fuerzas Armadas para dar las gracias a los heridos, y a sus familias, que han sufrido mientras hacían lo mejor que saben, “que es servir a España y a sus ciudadanos”. “A mí me gustaría expresar toda la admiración, cariño y orgullo que sentimos, como ministra, como ciudadana y como española. Sois un ejemplo de superación y resistiréis, porque tenéis madera de héroes”, remarcó la ministra a los homenajeados, tras escuchar las historias y accidentes de una decena de ellos, soldados que siguen luchando por recuperarse o enfrentarse a las secuelas de sus lesiones. Es el caso del cabo Rafael Millán, de la Brigada de Canarias y especialista en apoyo sanitario, que quedó en silla de ruedas tras precipitarse por un barranco con su vehículo VEMPAR durante unas maniobras. También el del soldado de artillería Rafael Martínez, que perdió una pierna en el traslado de un obús de 12,5 toneladas que le pasó por encima y, tras padecer 26 operaciones y mucho sufrimiento físico y psicológico, dijo que, a día de hoy, lo que le hace levantarse “son sus padres y su prometida”.

Necesidad de revisar la ley de riesgos laborales en el ejército

Para el abogado gallego Juan Jesús Blanco, experto en cuestiones militares y representante legal de algunos de los soldados heridos a los que se ha homenajeado, el acto evidencia la necesidad de revisar la ley de riesgos laborales en el ejército. “No es entendible que tengamos más heridos en maniobras y adiestramientos en tiempos de paz que en despliegues durante misiones internacionales. Aquí hay que adoptar las debidas precauciones y la ley de riesgos laborales en el ámbito de nuestras fuerzas armadas deja mucho que desear pero no les interesa avanzar, no les interesa desenmascarar lo que hay detrás de ciertas acusaciones. Hay una cierta protección a las cadenas de mando. Además, si alguien pone de manifiesto algo que no está en condiciones y que es un peligro, no tiene libertad para hacerlo, y si lo hace, hay temor a represalias”, asegura a EL CORREO GALLEGO.

Juan Jesús ha llevado uno de los casos más sonados de los últimos años, el accidente que tuvo lugar en febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, en el que cinco militares fallecieron y otros tres resultaron heridos durante un entrenamiento con explosivos que el informe declaró que no eran aptos. “La mayoría de los accidentes que ocurren y ocurrieron, pudieron o pueden evitarse. Se ha estado operando con material caducado, material que entrañaba un serio peligro, incluso sin el conocimiento de personas”, denuncia Juan Jesús, quien declara que “tan solo se actúa una vez ocurre el accidente”. “Cuando sucede una desgracia sí que es cierto que se abren expedientes de averiguación de causas y partes de seguridad operativa, pero son lavados de imagen. Parece que si realmente hay algo que está mal y que evidencia riesgos hay que esperar a que ocurra. Tenemos muchos accidentes en el ejército”, sentencia.