El catalán se ha estrenado este martes en el Congreso pero, a su vez, también hoy ha quedado claro que será más complicado que llegue a ser oficial dentro de la Unión Europea. El balance es agridulce y así lo ha hecho constar el Govern tras su reunión semanal. La portavoz del Executiu, Patrícia Plaja, ha culpado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que los Estados miembros de la Unión aún no vean claro dar luz verde a la oficialidad de la lengua catalana: "El Gobierno ha hecho el trabajo tarde y mal", ha espetado. Así, la Generalitat pone el foco exclusivamente en la Moncloa del freno europeo: "Tenía el deber de hacer todo lo que estaba a su alcance. Se tendría que haber hecho y no se ha hecho", ha sentenciado.

A partir de ahora, la estrategia del Govern pasará por seguir presionando para que el catalán sea oficial a nivel europeo pero sin soliviantar a los Estados miembros. Es por esto que pone toda la carga de la responsabilidad mirando a Madrid y no a Bruselas. "Era y es trabajo del Gobierno. Tiene que arremangarse y no escatimar ningún esfuerzo para convencer al conjunto de países del Consejo de la Unión Europea", ha argumentado Plaja. El primer paso ha sido exigir a Sánchez "reagendar el tema con carácter inmediato". Es decir, presionar para que la Moncloa mueva ficha para que la oficialidad del catalán vuelva a discutirse pronto en la Unión y, esta vez, conseguirlo. "El Gobierno tiene que hacer lo que haga falta", ha zanjado.

La Generalitat defiende que, por su parte, ha hecho todo lo que estaba a su alcance para conseguirlo, teniendo en cuenta que no tiene la condición de Estado. Escudándose en la "discreción", Plaja no ha querido ir más allá de asegurar que ha habido contactos diplomáticos tanto por parte de la delegación catalana en Bruselas cómo desde el propio Palau de la Generalitat con los cónsules con sede en Barcelona. En estos contactos se ha trasladado que el catalán es una lengua de "más de 10 millones de ciudadanos europeos" y que no darle la plena oficialidad es "perpetuar la negación de un derecho fundamental".

Pese a la decepción del Govern, Plaja ha querido ver el vaso medio lleno: "Esto no termina hoy, estamos convencidos de que los obstáculos se pueden superar". Lo que no ha aclarado es si el enfado con Sánchez debería impactar negativamente en las negociaciones de ERC con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La Generalitat fía la respuesta a esta pregunta a lo que se diga desde el partido, ERC.

Brotes verdes en el Congreso

Pero no todo han sido malas noticias según la óptica del Govern. Plaja también ha visto brotes verdes para la lengua catalana por el hecho de que este martes, por primera vez en democracia, se haya podido utilizar en el pleno del Congreso. "Celebramos este paso adelante", ha dicho.

Para el Govern, el uso del catalán debería extenderse aún más y poder utilizarse en "todos los circuitos oficiales del Estado". En resumen, desde la plaza Sant Jaume de Barcelona se afea a Sánchez el freno del catalán en la UE, pero también se le da un voto de confianza porque esta misma lengua haya irrumpido este martes en el Congreso. Esto solo significa que, pese a los nubarrones de hoy en Bruselas, las negociaciones para la reelección de Sánchez continúan.