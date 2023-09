Lejos de presionar al PSOE y advertirle de que la negociación para la investidura de Pedro Sánchez se complica, o de considerar que el compromiso del catalán en la UE se retrasa, Junts per Catalunya ha afirmado este martes que hoy es un "día histórico" porque "el catalán está mucho más cerca de ser una lengua oficial en la UE", dado que "ningún estado miembro se ha opuesto" a ello formalmente. Un día histórico, apuntan.

El 'expresident' Carles Puigdemont ha celebrado que ningún Estado haya vetado la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque ha advertido de que el paso dado hoy "no es suficiente": "El Estado español tiene trabajo pendiente y sabe que lo tiene que hacer con diligencia".

En un mensaje en vídeo distribuido a través de X, Puigdemont ha dicho que el Estado "no se hace oír tanto en Europa como decía Pedro Sánchez", si bien ha admitido que nunca antes como hoy "se había llegado tan lejos" ni tantos países de la UE "se habían mostrado favorables" a la oficialidad.

La UE ha mantenido el primer debate sobre la cuestión, pero ha aplazado la posible aprobación de la oficialidad de las lenguas para más adelante, ante las dudas jurídicas, financieras y prácticas que han planteado una gran mayoría de países, sobre una decisión que requiere unanimidad.

En el vídeo distribuido en las redes sociales, Puigdemont también ha agradecido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su "trabajo" y su "interés por conocer los argumentos" a favor de la oficialidad del catalán en la Unión.

Junts hace todo lo contrario de considerar que el pago "por adelantado" del PSOE para la negociación de la Mesa del Congreso no se ha hecho efectivo. El partido independentista ve el vaso medio lleno pese a las reticencias de distintos países por razones económicas, políticas, administrativas y legales a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias.

Avui hem comprovat que Espanya no es fa escoltar a Europa tant com afirmava @sanchezcastejon. És cert però, que mai havíem arribat tan lluny i mai abans tants països de la UE s'havien mostrat favorables, i els ho vull agrair.



Que cap Estat hagi vetat la proposta és bona… pic.twitter.com/o0ECOmPLeW — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 19 de septiembre de 2023

La jefa de filas del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, ha defendido que su partido ha conseguido elevar el debate y situarlo "en las más altas instancias europeas". "Acabamos de escuchar al ministro [Albares] a quien también reconocemos el esfuerzo que se ha hecho, que arranca definitivamente el proceso de la oficialidad del catalán en la UE", ha espetado. Unas palabras extraordinariamente amables de la diputada respecto a un miembro del Gobierno de la coalición entre el PSOE y Podemos, tras una etapa de combate dialéctico constante de JxCat contra el Ejecutivo en la anterior legislatura.

"Veremos cuál es la capacidad del PSOE de cumplir los acuerdos a los que llega, nosotros pedimos que se hiciera una carta, que se hiciera la solicitud y que en esta reunión de hoy del consejo de asuntos generales de la UE se pudiera poner este tema sobre la mesa", ha añadido Nogueras.

Ahora para Junts que la oficialidad se aplique de forma "gradual", en palabras de la diputada independentista, no es motivo de crítica sino de felicitación. "Hemos llegado donde no se había llegado nunca", ha insistido, demostrando que la lectura de JxCat es favorable y que, por tanto, las dudas y las dilaciones que genera la oficialidad del catalán no será de entrada un obstáculo extra en las negociaciones con los socialistas.

¿Y el referéndum?

Ya desde el interior del hemiciclo, Nogueras ha defendido que gracias a la "desconfianza" de Junts respecto al PSOE, se ha logrado desbloquear algo "imposible" como el uso del catalán en el Congreso y ha afirmado que en este camino "imparable" hacia la libertad se hablará del derecho a la autodeterminación "en unas semanas". "Queremos hechos, no palabras", ha insistido, recordando el mantra de Junts de "cobrar por avanzado".

Nogueras ha subrayado que sería injusto no incidir en que no sólo se puede hablar catalán en el Congreso "sino que tenemos derecho de hacerlo". Un derecho "que hemos tenido siempre y que no se había respetado, como el derecho a la autodeterminación, pero de esto hablaremos en unas semanas", ha avanzado.

Tras celebrar la "valentía" de la presidenta del Congreso por facilitar que prosperara el uso de las lenguas cooficiales, la parlamentaria ha inquirido en que esto no va de encaje, de partidos ni de reencuentro, sino de país, de nación y de mentalidad de Estado: "Va de una relación de igual a igual, de la libertad de nuestro país y de no renunciar a ninguno de los caminos para alcanzarla", ha zanjado.